Generatore di Video Tutorial Google Ads: Crea Guide Coinvolgenti

Crea senza sforzo tutorial video accattivanti su Google Ads utilizzando gli avatar AI di HeyGen per spiegare argomenti complessi e aumentare le conversioni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 1,5 minuti rivolto a utenti intermedi di Google Ads e professionisti del marketing, dettagliando le migliori pratiche per ottimizzare i parametri di targeting e affinare le strategie di offerta. Questo pezzo educativo dovrebbe impiegare uno stile visivo chiaro e conciso con testo a schermo che evidenzia i punti dati chiave, generato in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e impatto. Incorpora la generazione di voce narrante professionale per un'esperienza uditiva coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 2 minuti per creatori di contenuti e team di marketing, illustrando come sfruttare modelli adattabili per creare video di marketing d'impatto e realizzare test A/B efficaci sui creativi. Lo stile visivo deve essere dinamico e creativo, mostrando varie applicazioni di modelli dai modelli e scene di HeyGen e arricchito con media diversi dalla libreria multimediale/supporto stock per ispirare gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pratico di 1 minuto per aziende di e-commerce e agenzie digitali focalizzato sulla generazione di contenuti video per YouTube, enfatizzando l'ottimizzazione mobile e il potenziamento delle conversioni. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e orientato ai risultati con esempi chiari. Dimostra come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen possano garantire che i video appaiano perfetti su qualsiasi dispositivo, completati da sottotitoli/caption precisi per una maggiore accessibilità e impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial Google Ads

Produci senza sforzo video tutorial professionali su Google Ads con strumenti di creazione potenziati dall'AI, perfetti per dimostrare strategie di campagna e massimizzare il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il contenuto del tuo tutorial. Utilizza la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare le tue idee in una narrazione strutturata, garantendo un messaggio chiaro per la tua campagna Google Ads.
2
Step 2
Scegli Immagini e Voiceover
Seleziona un avatar AI per presentare il tuo tutorial, quindi genera voiceover direttamente dal tuo script. Scegli da una libreria multimediale diversificata per supportare visivamente le tue istruzioni su Google Ads, migliorando la chiarezza e la ritenzione degli spettatori.
3
Step 3
Personalizza per Google Ads
Applica controlli di branding, inclusi loghi e colori, e seleziona modelli adattabili per allinearti al tuo marchio. Ottimizza il rapporto d'aspetto e la lunghezza del tuo video per soddisfare le specifiche di Google Ads, garantendo l'ottimizzazione mobile e alte prestazioni.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video tutorial e utilizza il generatore video integrato per produrre un output di alta qualità. Esporta la tua creazione nei formati richiesti, pronta per il caricamento su YouTube e l'implementazione nella tua campagna video Google Ads.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nei Video di Formazione

Utilizza l'AI per creare video tutorial dinamici e coinvolgenti che migliorano la comprensione e la ritenzione degli studenti su argomenti complessi.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di campagne video efficaci su Google Ads?

HeyGen consente agli utenti di creare video di marketing di alta qualità in modo rapido grazie alla creazione video potenziata dall'AI, adattati per Google Ads. Puoi sfruttare modelli adattabili e avatar AI per produrre contenuti coinvolgenti ottimizzati per campagne Video reach e potenziali conversioni.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare video da un prompt?

HeyGen offre avanzate capacità AI per generare video da un prompt, trasformando script testuali in video rifiniti con voiceover realistici e avatar AI. Questo semplifica il processo di creazione dei contenuti, rendendo efficiente la produzione di una vasta gamma di video di marketing.

HeyGen può aiutare a ottimizzare i video per varie piattaforme come YouTube e dispositivi mobili?

Assolutamente, HeyGen è progettato per la versatilità, permettendoti di creare video adattabili per più piattaforme, incluso YouTube. Funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'ottimizzazione mobile assicurano che i tuoi contenuti video generator appaiano professionali e performino bene in diversi ambienti di visualizzazione.

Come può HeyGen supportare i test A/B per i creativi video nelle campagne?

HeyGen semplifica la creazione di più varianti video, permettendoti di testare A/B i creativi in modo efficiente per le tue campagne. Con la rapida creazione video potenziata dall'AI, puoi facilmente adattare elementi come avatar AI o voiceover per identificare i video di marketing più efficaci per i tuoi parametri di targeting.

