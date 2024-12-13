Creatore di Video Educativi: Semplifica l'Apprendimento del GMAT

Trasforma senza sforzo i materiali di studio del GMAT in video coinvolgenti utilizzando AI e testo-a-video da script per un'educazione online d'impatto.

397/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un 'video guida allo studio' di 60 secondi che introduca la sezione di Ragionamento Integrato del GMAT. Destinato a futuri studenti GMAT, questo 'video eLearning' dovrebbe presentare visual dinamici e moderni ottenuti tramite modelli video predefiniti, accompagnati da una traccia di sottofondo vivace e una voce narrante amichevole e informativa per rendere le idee complesse digeribili e coinvolgenti. L'obiettivo è produrre contenuti educativi professionali che demistifichino questa sezione dell'esame.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi che offra consigli per la 'preparazione all'esame' per la Correzione delle Frasi del GMAT. Questo video, rivolto a studenti GMAT in cerca di consigli strategici rapidi, dovrebbe impiegare uno stile visivo veloce con sovrapposizioni di testo d'impatto e sottotitoli obbligatori per migliorare l'accessibilità, il tutto consegnato con una voce motivante ed energica. Il focus è fornire lezioni coinvolgenti in un formato digeribile.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo di 50 secondi che funzioni come guida di 'contenuti di apprendimento visivo' per affrontare le domande di Assunzione del Ragionamento Critico del GMAT. Specificamente per studenti GMAT che affinano le loro abilità verbali, il video necessita di uno stile visivo raffinato e illustrativo che dimostri trappole comuni, utilizzando la capacità di testo-a-video da script per garantire che una voce AI precisa e articolata fornisca una spiegazione chiara e professionale dei contenuti educativi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Educativi per il GMAT

Semplifica la creazione di video educativi chiari e coinvolgenti per il GMAT con strumenti potenziati dall'AI, migliorando la comprensione e la ritenzione degli studenti.

1
Step 1
Carica il Tuo Materiale di Studio
Trasforma facilmente i tuoi appunti GMAT, PDF o copioni di testo in contenuti video. Sfrutta la funzione testo-a-video per generare istantaneamente una base visiva per i tuoi contenuti del creatore di video educativi.
2
Step 2
Scegli il Tuo Istruttore Virtuale
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI, inclusi avatar di insegnanti professionisti, per presentare i tuoi concetti GMAT. Personalizza il loro aspetto per adattarlo al tuo stile di insegnamento e al tuo marchio.
3
Step 3
Arricchisci con Visuali e Voce
Aggiungi animazioni, diagrammi e musica di sottofondo dalla libreria multimediale per chiarire argomenti GMAT complessi. Genera voiceover dal suono naturale e garantisci l'accessibilità con sottotitoli automatici.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video educativo GMAT regolando i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Esporta i tuoi video eLearning rifiniti in alta qualità, pronti per coinvolgere gli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip di Studio e Spiegazioni Rapide per il GMAT

.

Crea rapidamente contenuti video GMAT di piccole dimensioni per consigli rapidi, rinfreschi di concetti o materiale promozionale, risparmiando tempo significativo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi trasformando il testo in video coinvolgenti utilizzando l'AI. Gli utenti possono sfruttare modelli video pronti all'uso e avatar AI, ottimizzando l'intero processo di produzione dal copione al video finale.

HeyGen può aiutare a generare contenuti di apprendimento specializzati come lezioni video di matematica o guide di studio?

Sì, HeyGen è un generatore di video AI efficace per creare contenuti specializzati, incluse lezioni video di matematica e video guida di studio completi. Aiuta a semplificare concetti complessi in contenuti di apprendimento visivo chiari e coinvolgenti che migliorano la comprensione degli studenti.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i contenuti video educativi?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video educativi, permettendo agli utenti di scegliere tra vari avatar AI, incorporare animazioni e utilizzare una ricca libreria multimediale. Puoi personalizzare i tuoi contenuti con controlli di branding, musica ed effetti per produrre contenuti educativi professionali su misura per il tuo pubblico.

Come consente HeyGen una produzione video rapida ed efficiente per gli educatori?

HeyGen consente agli educatori di ottenere una generazione video rapida ottimizzando l'intero processo di creazione video con i suoi strumenti potenziati dall'AI. Questa piattaforma riduce significativamente i tempi di produzione, permettendo agli insegnanti di produrre video didattici di alta qualità in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo