Creatore di Video Pubblicitari per Giochi: Crea Annunci ad Alta Conversione Velocemente

Genera senza sforzo video pubblicitari per giochi coinvolgenti che aumentano l'interazione dei giocatori utilizzando la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale immersivo di 30 secondi rivolto a studi di gioco affermati e agenzie di marketing che lanciano nuovi titoli. Integra `filmati di gioco` dinamici con una voce professionale e un design sonoro d'impatto, utilizzando transizioni fluide per mostrare il mondo del gioco. Presenta un `avatar AI` di HeyGen che illustra i punti di forza unici del gioco, enfatizzando la capacità della piattaforma di generare presentatori digitali realistici.
Prompt di Esempio 2
Produci una variazione di annuncio concisa di 20 secondi per marketer di performance e tester A/B nel settore dei giochi, concentrandoti su una caratteristica specifica del gioco o un personaggio. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e orientato alla conversione, utilizzando indizi visivi di confronto A/B e messaggi concisi con una chiara chiamata all'azione. Illustra come la funzione di HeyGen di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" aiuti a ottimizzare le `variazioni degli annunci` per diverse piattaforme, garantendo la massima portata ed efficacia.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video annuncio coinvolgente di 45 secondi rivolto a team di marketing globali per piattaforme di gioco o sviluppatori di giochi educativi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere cinematografico, incorporando immagini di supporto `libreria multimediale/stock` che riflettono i temi del gioco, accompagnate da musica di sottofondo ispiratrice. Mostra come la funzione di HeyGen di "sottotitoli/didascalie" possa essere utilizzata per raggiungere un pubblico internazionale, rendendo lo strumento `creatore di video pubblicitari per giochi` inestimabile per campagne globali.


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Giochi

Crea senza sforzo video pubblicitari per giochi ad alta conversione in pochi minuti con il nostro generatore di video AI intuitivo, progettato per giochi mobili e marketing di giochi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli video progettati professionalmente o utilizza il nostro generatore di video AI per iniziare a creare il tuo annuncio da zero, fornendo una solida base per la tua campagna.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Integra i tuoi filmati di gioco unici e risorse, personalizza gli elementi del marchio o aggiungi avatar AI dinamici per far risaltare davvero il tuo annuncio pubblicitario per giochi e catturare l'attenzione.
3
Step 3
Genera Audio e Testo Coinvolgenti
Arricchisci il tuo annuncio con la generazione di voiceover dal suono naturale e aggiungi automaticamente sottotitoli/didascalie precisi, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a un pubblico globale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo annuncio pubblicitario per giochi esportandolo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, e genera senza sforzo variazioni di annunci per ottimizzare le prestazioni della tua campagna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze e Recensioni dei Giocatori

Produci video AI coinvolgenti con testimonianze di giocatori o recensioni di giochi per costruire fiducia e attrarre nuovi giocatori.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo creativo per i video pubblicitari di giochi?

HeyGen consente agli utenti di generare video pubblicitari di giochi di alta qualità in modo efficiente, trasformando idee in contenuti coinvolgenti. Utilizza la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità potenziate dall'AI per dare vita alla tua visione creativa per un marketing di gioco efficace.

Posso integrare filmati di gioco e avatar AI nei miei annunci pubblicitari di giochi con HeyGen?

Sì, HeyGen permette l'integrazione senza soluzione di continuità dei tuoi filmati di gioco e offre una gamma di avatar AI realistici da includere nei tuoi video pubblicitari di giochi. Questo ti consente di creare variazioni di annunci dinamiche e personalizzate per un impatto massimo.

Quali strumenti offre HeyGen per produrre rapidamente campagne di video pubblicitari di giochi diversificate?

HeyGen fornisce una ricca libreria di modelli video personalizzabili e capacità di trasformare script in video potenziate dall'AI, rendendo facile generare numerosi script di annunci ad alta conversione e variazioni di annunci. Questo accelera il tuo flusso di lavoro creativo e aumenta l'interazione dei giocatori.

Come può HeyGen migliorare l'appeal visivo dei miei video pubblicitari per giochi mobili?

HeyGen ti consente di elevare i tuoi video pubblicitari per giochi mobili con effetti visivi professionali, grafiche in movimento accattivanti e animazioni coinvolgenti. Le sue robuste funzionalità di editing video assicurano che il tuo contenuto promozionale catturi l'attenzione e generi installazioni.

