Free Trial Ad Video Maker: Crea Annunci che Convertono
Potenzia le tue campagne con annunci video dinamici. I nostri avatar AI creano contenuti professionali senza complicazioni.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un annuncio video moderno e dinamico di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti emergenti e aziende di e-commerce. Visivamente, dimostra rapidi passaggi tra scene diverse, enfatizzando le opzioni di personalizzazione e animazioni giocose. L'audio dovrebbe presentare una voce chiara e coinvolgente che spiega il processo. Il messaggio principale dovrebbe mostrare come HeyGen semplifichi diventare un "creatore di annunci video" permettendo agli utenti di generare direttamente video da un "testo a video da script" e perfezionarli con "generazione di voiceover" per risultati accattivanti.
Produci un video di 60 secondi veloce e professionale per agenzie di marketing digitale e professionisti impegnati. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, mostrando l'efficienza della tecnologia "AI Video Maker", magari con tagli rapidi che dimostrano diversi usi degli "avatar AI". L'audio dovrebbe avere una narrazione informativa con un tono sicuro e autorevole. Il video dovrebbe spiegare come HeyGen funzioni come un "creatore di video online" fornendo un vasto "supporto di libreria multimediale/stock" per migliorare annunci video di alta qualità e professionali.
Progetta un annuncio video diretto e persuasivo di 15 secondi rivolto a chiunque sia interessato a creare annunci video coinvolgenti per "social media" con un impegno minimo. I visual dovrebbero essere luminosi e presentare una chiara "call to action", magari con un avatar AI entusiasta. L'audio dovrebbe essere un voiceover vivace ed energico. L'obiettivo principale è incoraggiare gli utenti a utilizzare l'offerta "free trial", dimostrando quanto sia facile creare formati di annunci diversi utilizzando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e garantire l'accessibilità con "sottotitoli/didascalie" su tutte le piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione Rapida di Campagne Pubblicitarie.
Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni utilizzando l'AI, perfetti per guidare le conversioni per le tue campagne di prova gratuita.
Annunci Dinamici per Social Media.
Crea annunci video e clip accattivanti per le piattaforme social media per espandere la tua portata e coinvolgere più potenziali clienti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la produzione creativa di annunci video?
L'AI Video Maker di HeyGen ti consente di creare annunci video coinvolgenti senza sforzo. Utilizza i nostri avatar AI avanzati e le capacità di testo a video per dare vita ai tuoi script con un appeal professionale, perfetto per campagne creative.
Posso personalizzare i modelli di annunci video di HeyGen per il mio brand?
Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di modelli progettati professionalmente che puoi personalizzare completamente con il tuo branding, inclusi loghi e colori, per creare annunci video unici. Puoi anche incorporare immagini e clip stock dalla nostra vasta libreria multimediale.
Cosa rende HeyGen un efficace creatore di annunci video online?
HeyGen offre un'esperienza intuitiva di creazione di video online, permettendo a chiunque di produrre facilmente annunci video di alta qualità senza competenze di editing precedenti. I suoi strumenti potenziati dall'AI semplificano la creazione di contenuti, dallo script al risultato finale, rendendolo un eccellente creatore di annunci video per iniziare con la prova gratuita.
Come può HeyGen migliorare i miei annunci video con elementi dinamici?
HeyGen ti consente di aggiungere un tocco professionale ai tuoi annunci video con funzionalità come la generazione precisa di voiceover e sottotitoli generati automaticamente. Questo assicura che i tuoi annunci video siano coinvolgenti, accessibili e catturino efficacemente l'attenzione del tuo pubblico su varie piattaforme.