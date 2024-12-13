Free Trial Ad Video Maker: Crea Annunci che Convertono

Potenzia le tue campagne con annunci video dinamici. I nostri avatar AI creano contenuti professionali senza complicazioni.

699/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video moderno e dinamico di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti emergenti e aziende di e-commerce. Visivamente, dimostra rapidi passaggi tra scene diverse, enfatizzando le opzioni di personalizzazione e animazioni giocose. L'audio dovrebbe presentare una voce chiara e coinvolgente che spiega il processo. Il messaggio principale dovrebbe mostrare come HeyGen semplifichi diventare un "creatore di annunci video" permettendo agli utenti di generare direttamente video da un "testo a video da script" e perfezionarli con "generazione di voiceover" per risultati accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi veloce e professionale per agenzie di marketing digitale e professionisti impegnati. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, mostrando l'efficienza della tecnologia "AI Video Maker", magari con tagli rapidi che dimostrano diversi usi degli "avatar AI". L'audio dovrebbe avere una narrazione informativa con un tono sicuro e autorevole. Il video dovrebbe spiegare come HeyGen funzioni come un "creatore di video online" fornendo un vasto "supporto di libreria multimediale/stock" per migliorare annunci video di alta qualità e professionali.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video diretto e persuasivo di 15 secondi rivolto a chiunque sia interessato a creare annunci video coinvolgenti per "social media" con un impegno minimo. I visual dovrebbero essere luminosi e presentare una chiara "call to action", magari con un avatar AI entusiasta. L'audio dovrebbe essere un voiceover vivace ed energico. L'obiettivo principale è incoraggiare gli utenti a utilizzare l'offerta "free trial", dimostrando quanto sia facile creare formati di annunci diversi utilizzando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e garantire l'accessibilità con "sottotitoli/didascalie" su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Free Trial Ad Video Maker

Crea facilmente annunci video professionali con il nostro creatore di video online potenziato dall'AI ed esplora le sue funzionalità con una prova gratuita per potenziare il tuo marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli professionali e Modelli & scene progettati per adattarsi a varie campagne pubblicitarie. Questa selezione iniziale fornisce un punto di partenza strutturato per il tuo processo creativo.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Integra il messaggio del tuo brand, il logo e i tuoi elementi visivi unici. Utilizza il nostro ampio supporto di libreria multimediale/stock per personalizzare facilmente il tuo annuncio con immagini e clip perfette, assicurandoti che risuoni con il tuo pubblico.
3
Step 3
Migliora con l'AI
Eleva il tuo video con strumenti avanzati potenziati dall'AI. Genera voiceover coinvolgenti, aggiungi testo dinamico o persino incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare il tuo messaggio con un tocco professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo annuncio esportandolo nella risoluzione desiderata e utilizzando il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Crea facilmente annunci video rifiniti pronti per essere distribuiti sui canali scelti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Testimonianze di Clienti di Impatto

.

Sfrutta l'AI per creare video di testimonianze di clienti coinvolgenti che costruiscono fiducia e guidano le iscrizioni per il tuo prodotto o servizio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione creativa di annunci video?

L'AI Video Maker di HeyGen ti consente di creare annunci video coinvolgenti senza sforzo. Utilizza i nostri avatar AI avanzati e le capacità di testo a video per dare vita ai tuoi script con un appeal professionale, perfetto per campagne creative.

Posso personalizzare i modelli di annunci video di HeyGen per il mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di modelli progettati professionalmente che puoi personalizzare completamente con il tuo branding, inclusi loghi e colori, per creare annunci video unici. Puoi anche incorporare immagini e clip stock dalla nostra vasta libreria multimediale.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di annunci video online?

HeyGen offre un'esperienza intuitiva di creazione di video online, permettendo a chiunque di produrre facilmente annunci video di alta qualità senza competenze di editing precedenti. I suoi strumenti potenziati dall'AI semplificano la creazione di contenuti, dallo script al risultato finale, rendendolo un eccellente creatore di annunci video per iniziare con la prova gratuita.

Come può HeyGen migliorare i miei annunci video con elementi dinamici?

HeyGen ti consente di aggiungere un tocco professionale ai tuoi annunci video con funzionalità come la generazione precisa di voiceover e sottotitoli generati automaticamente. Questo assicura che i tuoi annunci video siano coinvolgenti, accessibili e catturino efficacemente l'attenzione del tuo pubblico su varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo