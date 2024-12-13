Creatore di Video Educativi Gratuito: Rendi l'Apprendimento Divertente e Semplice

Insegnanti e studenti possono facilmente creare contenuti video animati accattivanti con una potente generazione di voiceover.

374/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi per insegnanti, dimostrando come configurare rapidamente una classe virtuale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, sfruttando i modelli di video educativi dalla funzione modelli & scene di HeyGen, accompagnato da musica di sottofondo calma e di supporto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video introduttivo di impatto di 30 secondi per adulti che apprendono le basi della finanza personale. Incorpora tagli dinamici e foto e video stock fotorealistici dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, presentati da un avatar AI in un tono informativo, per aiutare a personalizzare l'esperienza di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale coinvolgente di 90 secondi rivolto a potenziali studenti per un nuovo corso di video educativi online. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e stimolante, con montaggi veloci e una traccia musicale dinamica, assicurandosi di includere sottotitoli generati da HeyGen per massima accessibilità e portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Educativi Gratuito

Crea facilmente video educativi coinvolgenti per studenti e insegnanti con la nostra piattaforma intuitiva e ricca di funzionalità, senza bisogno di competenze di design.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per adattarsi alle esigenze della tua lezione.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Popola le tue scene con materiale educativo. Inserisci facilmente il tuo script per generare contenuti video animati, o arricchisci i tuoi visual con la nostra vasta libreria multimediale.
3
Step 3
Genera Voiceover
Arricchisci la tua lezione con una narrazione coinvolgente. Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per aggiungere voci AI realistiche o carica il tuo audio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video educativo, esportalo facilmente nel formato desiderato. Condividi i tuoi video educativi di alta qualità con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Trasforma informazioni mediche e scientifiche complesse in video educativi facilmente comprensibili, migliorando la chiarezza per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video educativi coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato creatore di video educativi AI che ti consente di produrre video educativi online coinvolgenti utilizzando una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Con le funzionalità di editing AI di HeyGen, puoi facilmente incorporare contenuti video animati e voiceover professionali per catturare l'attenzione del tuo pubblico.

Ho bisogno di competenze avanzate di editing video per usare HeyGen per contenuti educativi?

Assolutamente no! HeyGen offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, rendendolo un creatore di video educativi accessibile anche a chi non ha precedenti competenze di editing video. I nostri modelli video pronti all'uso semplificano il processo di creazione per insegnanti e studenti.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video educativi in HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare i tuoi video educativi con il tuo branding, foto e video stock, e una variegata libreria musicale. Questo assicura che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con il tuo stile di insegnamento e le tue esigenze visive.

HeyGen può integrare voiceover AI nei video educativi?

Sì, HeyGen sfrutta le sue potenti capacità di editing AI per generare voiceover realistici per i tuoi video educativi direttamente dal tuo script. Questa funzione consente una narrazione dinamica e chiara, migliorando l'esperienza di apprendimento per i tuoi studenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo