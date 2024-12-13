Generatore di Video per Fragranze: Crea Annunci di Profumi Straordinari

Crea annunci di profumi accattivanti e mostra il packaging lussuoso con facilità grazie agli avatar AI di HeyGen.

586/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di 45 secondi per un profumo, progettato per un pubblico giovane e attento alle tendenze sui social media, enfatizzando la visualizzazione delle note olfattive. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e contemporaneo, utilizzando animazioni astratte ed eleganti per rappresentare il viaggio degli strati del profumo, dalle note di testa agrumate alle basi muschiate, insieme a immagini nitide del prodotto. Sfrutta i diversi Template e scene di HeyGen per costruire una narrazione rapida e coinvolgente, accompagnata da una colonna sonora moderna ed energica che cattura l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo e promozionale di 60 secondi per il lancio di una nuova fragranza, rivolto agli acquirenti online su piattaforme di e-commerce. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI che introduce il profumo, discute le sue note olfattive principali e mette in risalto il packaging lussuoso. L'avatar AI presenterà uno script chiaro e coinvolgente, dimostrando il prodotto con gesti sottili ed eleganti. Utilizza la capacità degli avatar AI di HeyGen per creare un presentatore coerente e carismatico per campagne promozionali efficaci.
Prompt di Esempio 3
Crea un video accattivante di 30 secondi progettato per raccontare una 'storia olfattiva' che evoca emozioni, rivolto a creatori di contenuti lifestyle e a un pubblico che apprezza le narrazioni artistiche. Lo stile visivo dovrebbe essere sognante e atmosferico, con immagini a fuoco morbido che suggeriscono l'umore della fragranza piuttosto che solo il flacone. Incorpora la funzione Text-to-video di HeyGen per dare vita a una narrazione poetica, con grafiche in movimento sottili e una colonna sonora eterea, trasformando un semplice testo in un'esperienza video immersiva sul profumo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Fragranze

Crea annunci di profumi accattivanti e campagne promozionali con facilità. Trasforma i tuoi concetti in video straordinari e pronti per essere condivisi con l'efficienza dell'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando la narrazione unica della tua fragranza. Inserisci le tue idee o un intero script per guidare l'AI, sfruttando il "text-to-video from script" per visualizzare la tua storia e generare concetti video iniziali con facilità.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Migliora il tuo video scegliendo "template e scene" che completano il tuo marchio. Incorpora visuali di alta qualità del tuo prodotto, come il "packaging lussuoso", per creare un'estetica coinvolgente per il tuo profumo.
3
Step 3
Aggiungi Audio e Rifiniture
Personalizza il tuo video con audio d'impatto. Utilizza la "generazione di voiceover" per aggiungere una narrazione professionale, creando un'esperienza immersiva che risuona profondamente con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Prepara il tuo video per la distribuzione. Sfrutta il "ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzare i tuoi "annunci di profumi" per varie piattaforme digitali, assicurando il massimo coinvolgimento e una vasta portata attraverso i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso



Costruisci il Patrimonio e la Narrazione del Marchio



Utilizza video AI per raccontare la storia unica del tuo marchio o evidenziare le visuali del prodotto, favorendo connessioni più profonde con il tuo pubblico.



Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la narrazione creativa per i video di profumi?

HeyGen ti permette di visualizzare le note olfattive sfumate e di mostrare il packaging lussuoso attraverso animazioni eleganti, creando video di profumi accattivanti che raccontano la storia unica del tuo marchio. Puoi facilmente dare vita alla tua visione creativa con visuali sofisticate e una generazione di voiceover coinvolgente.

Cosa rende HeyGen un generatore di video per fragranze ideale per il marketing?

HeyGen semplifica la creazione di annunci di profumi di alta qualità e campagne promozionali, rendendolo una piattaforma ideale di generazione video AI per il marketing sui social media. Le sue capacità intuitive di text-to-video e i template diversificati ti permettono di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti.

Posso generare video di profumi direttamente da uno script usando l'AI di HeyGen?

Sì, con HeyGen puoi facilmente generare video di profumi professionali direttamente dal tuo script utilizzando avanzate capacità di text-to-video. Incorpora avatar AI realistici e una generazione di voiceover ricca per dare vita alle visuali del tuo prodotto con facilità.

Come assicura HeyGen l'identità visiva del mio marchio nella produzione di video per fragranze?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e visuali del prodotto senza soluzione di continuità in ogni video di fragranze. Questo assicura una narrazione coerente del patrimonio del marchio e un output professionale per le tue presentazioni di packaging lussuoso.

