Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di ricostruzione di incidenti di 2 minuti per i responsabili della sicurezza e gli investigatori di incidenti, concentrandoti su un complesso incidente industriale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere simile a un documentario, sfruttando le capacità di testo-a-video da script per ricostruire meticolosamente gli scenari degli incidenti, arricchito dal supporto di librerie multimediali/stock per visuali e effetti sonori pertinenti, servendo efficacemente come un Creatore di Video di Investigazione di Incidenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 1 minuto su misura per gli ufficiali di sicurezza aziendale, dimostrando come generare rapidamente un video di rapporto di incidente di base online. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con audio chiaro e informativo, utilizzando la funzione di modelli e scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione, illustrando la facilità d'uso di un creatore di video di incidenti online.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial coinvolgente di 45 secondi per i nuovi utenti di HeyGen nei campi forensi, mostrando come generare rapidamente un segmento di formazione specializzato. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e passo-passo, con una guida audio amichevole e chiara, evidenziando la creazione di video nativa da prompt per convertire un semplice prompt di testo in una spiegazione visiva, e utilizzando sottotitoli/didascalie per garantire chiarezza per termini complessi, dimostrando la potenza di un editor video versatile.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Forense

Genera video di formazione forense coinvolgenti e accurati in modo semplice utilizzando l'AI, migliorando l'analisi degli incidenti e potenziando il coinvolgimento nella formazione sulla sicurezza.

1
Step 1
Crea il Tuo Scenario
Inizia inserendo i dettagli del tuo incidente o script. Sfrutta le capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare le tue informazioni forensi in una narrazione video dinamica, facilitando la ricostruzione precisa degli scenari di incidenti.
2
Step 2
Seleziona Visuali e Presentatori
Migliora la tua formazione selezionando visuali appropriate dalle opzioni disponibili. Integra avatar AI realistici per agire come istruttori o dimostrare procedure, rendendo il tuo contenuto altamente relazionabile per una formazione efficace.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione Dettagliata e Media
Affina il tuo video con audio chiaro e professionale utilizzando la generazione avanzata di voiceover di HeyGen. Completa le tue scene con filmati o immagini pertinenti per fornire prove visive complete.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta completato il tuo video di formazione forense, esportalo facilmente nel formato e nella risoluzione desiderati. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che il tuo video sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma, pronto a potenziare il coinvolgimento nella formazione sulla sicurezza.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Forensi Complessi

Traduci dettagli forensi intricati e ricostruzioni di incidenti in lezioni visive facilmente comprensibili e coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per semplificare la creazione di video?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e un Agente Video AI per trasformare script in contenuti video coinvolgenti. Questa potente tecnologia di generazione video end-to-end automatizza processi complessi di creazione video, rendendo accessibile la produzione video professionale.

HeyGen può generare video direttamente da testo scritto?

Sì, HeyGen eccelle nelle capacità di testo-a-video, permettendoti di generare video completi semplicemente inserendo il tuo script. Include anche la generazione di voiceover integrata per dare vita ai tuoi contenuti scritti con voci diverse.

Che controllo ho sugli aspetti visivi dei miei video con HeyGen?

HeyGen offre funzionalità robuste di editor video, permettendoti di personalizzare i video con modelli e scene e di perfezionare i dettagli. Hai anche il pieno controllo sul ridimensionamento del rapporto d'aspetto e sulle esportazioni per garantire che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme.

HeyGen offre risorse multimediali per migliorare i miei progetti video?

Assolutamente, HeyGen supporta il tuo processo creativo con un'ampia libreria multimediale/supporto stock direttamente all'interno della piattaforma. Questo ti permette di incorporare facilmente visuali e suoni di alta qualità per completare i tuoi video generati dall'AI.

