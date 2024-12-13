Creatore di Video Pubblicitari Finanziari: Genera Annunci Video Coinvolgenti

Sfrutta gli avatar AI per creare annunci video finanziari personalizzati che catturano il tuo pubblico e aumentano le vendite, senza bisogno di competenze di editing.

368/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi per giovani adulti e studenti che esplorano opportunità di investimento, utilizzando uno stile visivo moderno e informativo con grafica chiara sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e autorevole. Utilizza la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per narrare concetti finanziari complessi in modo semplice e integra il supporto della libreria multimediale/stock per visuali coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pubblicitario personalizzato di 45 secondi per promuovere una nuova app di gestione delle finanze personali per individui esperti di tecnologia. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico, elegante e facile da usare, mostrando le interfacce dell'app con transizioni fluide e una colonna sonora energica e contemporanea. Assicurati di includere i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme social media per aumentare le vendite.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video pubblicitario di testimonianza di 25 secondi rivolto a potenziali clienti esitanti a scegliere un consulente finanziario, promuovendo fiducia. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo, autentico e rassicurante, con avatar AI diversi che raccontano storie personali su uno sfondo sfocato e musica dolce e di supporto, creato in modo efficiente utilizzando la funzionalità Testo-a-video di HeyGen da script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Finanziari

Crea video pubblicitari finanziari professionali e coinvolgenti senza sforzo con la nostra piattaforma potenziata dall'AI. Progetta visuali accattivanti che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un modello video progettato professionalmente dalla nostra vasta libreria su misura per il settore finanziario, oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo annuncio da zero.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Finanziario
Utilizza l'Editor Drag-and-Drop intuitivo per incorporare il tuo testo, immagini e risorse del marchio dalla nostra completa libreria multimediale.
3
Step 3
Applica un Tocco Professionale
Genera voiceover realistici in varie lingue per narrare il tuo annuncio finanziario. Applica i controlli del tuo marchio, inclusi loghi e colori, per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Rivedi il tuo video pubblicitario finanziario finale, aggiungi sottotitoli o caption automatici per l'accessibilità, e poi esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti Finanziari

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in persuasive testimonianze video potenziate dall'AI, costruendo fiducia e credibilità per i tuoi servizi finanziari.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari finanziari coinvolgenti?

HeyGen è un intuitivo Creatore di Video Pubblicitari AI progettato per i marketer, che ti consente di creare facilmente annunci video finanziari di alta qualità. Sfrutta i Modelli Video professionali, gli Avatar AI e le funzionalità di Annunci Video Personalizzati per catturare il tuo pubblico e aumentare le vendite.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i miei annunci video?

HeyGen ti offre un'ampia flessibilità creativa con il suo editor drag-and-drop. Personalizza i modelli video, aggiungi animazioni ed effetti, integra voiceover dinamici e includi potenti call-to-action per far risaltare davvero i tuoi Annunci Video.

Posso integrare avatar AI unici nelle mie campagne pubblicitarie finanziarie usando HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di incorporare avatar AI realistici nei tuoi progetti di creatore di video pubblicitari finanziari, offrendo un modo unico e coinvolgente per presentare i tuoi contenuti. Questo eleva l'appeal visivo dei tuoi Annunci Video Personalizzati, rendendoli più memorabili per il tuo pubblico di riferimento.

Come semplifica HeyGen la produzione di diversi annunci video online?

HeyGen funziona come un creatore di annunci video online tutto-in-uno, semplificando l'intero processo creativo per vari Annunci Video. Dalla selezione di modelli video professionali alla generazione di voiceover diversi in oltre 50 lingue, HeyGen ti aiuta a produrre in modo efficiente annunci ad alto impatto per qualsiasi campagna di marketing.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo