Strumento Video di Formazione sul Campo: Potenzia il Tuo Team

Produci rapidamente video di formazione coinvolgenti e SOP con i modelli personalizzabili di HeyGen per un migliore apprendimento dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 60 secondi che documenti un protocollo di sicurezza critico per il personale esperto sul campo e gli ufficiali di conformità, funzionando come 'documentazione video' essenziale per le Procedure Operative Standard (SOP). La presentazione visiva dovrebbe essere dettagliata ed esplicativa, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo, mentre un avatar AI fornisce la narrazione istruttiva e precisa. Questo approccio garantisce chiarezza e aderenza agli standard di sicurezza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per l'abilitazione alle vendite, mostrando una nuova caratteristica del prodotto per il team di vendita e i potenziali clienti durante le presentazioni sul campo. Lo stile visivo deve essere coinvolgente e incorporare grafiche di marca, accompagnato da una voce entusiasta e persuasiva. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio professionale e d'impatto, semplificando il processo di creazione dei contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di benvenuto di 50 secondi per l'onboarding dei nuovi dipendenti remoti sul campo, introducendoli agli strumenti essenziali dell'azienda e alla cultura aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e accogliente, con una voce calda, arricchita da sottotitoli per garantire l'accessibilità a una forza lavoro diversificata. Questo video mira a semplificare il processo di orientamento iniziale e a far sentire i nuovi membri del team integrati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video di Formazione sul Campo

Semplifica la tua formazione sul campo e migliora le prestazioni del team con una documentazione video facile da creare e coinvolgente che garantisce un apprendimento coerente.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia trasformando i tuoi copioni di formazione in video dinamici utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen, costruendo efficacemente la base per la creazione del tuo video di formazione.
2
Step 2
Seleziona Miglioramenti Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli video per strutturare il tuo contenuto rapidamente e facilmente, garantendo un aspetto professionale e coinvolgente per i tuoi video di formazione sul campo.
3
Step 3
Applica Funzionalità di Accessibilità
Applica sottotitoli precisi ai tuoi video, garantendo che la tua documentazione video sia completamente accessibile e chiara per ogni membro del team, indipendentemente dall'ambiente di visualizzazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta i tuoi video di formazione sul campo finiti in vari formati, utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una riproduzione perfetta su qualsiasi dispositivo o piattaforma per una formazione efficiente dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Istruzioni Complesse

Trasforma procedure intricate e conoscenze complesse sui prodotti in guide video facilmente digeribili, potenziate dall'AI, per garantire una chiara comprensione ai team sul campo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per le aziende?

HeyGen semplifica la "creazione di video di formazione" sfruttando l'"AI generativa" per convertire i copioni in video professionali con "avatar AI". Questo potente "software per video di formazione" consente alle aziende di produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente utilizzando diversi "modelli video" senza richiedere competenze di editing complesse.

HeyGen può essere utilizzato per una formazione e un onboarding efficaci dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento ideale per i "video di formazione sul campo" per migliorare i programmi di "formazione dei dipendenti" e "onboarding". Puoi generare rapidamente "guide pratiche" e "SOP" complete attraverso una "documentazione video" coinvolgente, garantendo un apprendimento coerente e accessibile per il tuo team.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per la documentazione video?

HeyGen si distingue per la "documentazione video" con i suoi avanzati "avatar AI" e la capacità di "testo-a-video da copione". Questo permette agli utenti di creare video istruttivi chiari e professionali, completi di una "generazione di voce fuori campo" autentica, trasformando contenuti statici in esperienze di apprendimento dinamiche.

È possibile personalizzare gli elementi del brand nei video di formazione di HeyGen?

Sì, HeyGen offre robusti "controlli di branding" per garantire che l'output del tuo "software per video di formazione" si allinei perfettamente con la tua identità aziendale. Puoi facilmente integrare il tuo logo e i colori del brand nei diversi "modelli video", rendendo tutto il contenuto di "formazione dei dipendenti" professionale e in linea con il brand.

