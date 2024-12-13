Generatore di Video di Formazione con Feedback per un Apprendimento Coinvolgente

Crea video di formazione per i dipendenti coinvolgenti con feedback personalizzati, sfruttando avatar AI realistici per un apprendimento efficace.

570/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo coinvolgente di 90 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane, mostrando le migliori pratiche per condurre sessioni di formazione virtuale per i dipendenti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e informativo, con avatar AI diversi che interagiscono in vari scenari per illustrare concetti chiave, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per personalizzare l'esperienza di apprendimento e rendere accessibili argomenti complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi per i team di marketing, illustrando la velocità e la semplicità della creazione di video per campagne sui social media. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e veloce, con scene vivaci e tagli rapidi per dimostrare la produzione efficiente di contenuti, utilizzando i modelli e le scene predefiniti di HeyGen per avviare messaggi di marketing accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo completo di 2 minuti per specialisti globali di L&D, spiegando i vantaggi dell'integrazione dei generatori di video AI nelle loro piattaforme di e-learning. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere globale e inclusivo, presentato professionalmente con grafica sullo schermo e voce narrante chiara, enfatizzando l'importanza dei sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità in diverse lingue e preferenze di apprendimento, rendendo i contenuti educativi veramente universali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione con Feedback

Produci rapidamente video di formazione coinvolgenti e personalizzati con avatar AI e creazione di contenuti senza interruzioni, trasformando il modo in cui fornisci feedback.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Redigi i tuoi contenuti di formazione utilizzando l'editor intuitivo. Gli strumenti robusti della piattaforma per la creazione di copioni assicurano che il tuo messaggio sia chiaro e pronto per la produzione di video AI coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI realistici per essere il tuo presentatore. Questi personaggi virtuali trasmettono il tuo messaggio con espressioni coinvolgenti, dando vita alla tua formazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti, musica e scene di sfondo. Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori, per garantire coerenza e rafforzare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione con feedback ed esportalo in vari formati. Integra facilmente i tuoi contenuti di alta qualità con il tuo LMS per una distribuzione e un tracciamento semplificati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

.

Produci video generati dall'AI chiari e concisi per spiegare argomenti complessi, migliorando la comprensione e l'efficacia in qualsiasi programma di formazione.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione efficiente di video di formazione di alta qualità?

HeyGen semplifica la creazione di video trasformando la creazione di copioni in video di formazione coinvolgenti utilizzando una tecnologia avanzata di generatore di video AI. Consente agli utenti di generare rapidamente contenuti professionali, inclusi asset del generatore di video di formazione con feedback, senza necessità di conoscenze approfondite di produzione.

HeyGen può personalizzare gli avatar AI e incorporare controlli di branding specifici?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste per personalizzare gli avatar AI in modo che si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente applicare controlli di branding specifici, inclusi loghi e colori, per garantire che tutti i tuoi video di formazione e onboarding dei dipendenti mantengano un aspetto coerente e professionale.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per integrare contenuti di generatore di video AI nelle piattaforme esistenti?

La piattaforma di HeyGen è progettata per un'integrazione senza soluzione di continuità, offrendo opzioni di esportazione versatili e funzionalità come il supporto per lettori video multilingue per un'ampia accessibilità. Questo consente alle organizzazioni di incorporare contenuti di generatore di video AI di alta qualità, come contenuti educativi, in vari sistemi di gestione dell'apprendimento o piattaforme interne con facilità.

Quanto velocemente HeyGen può trasformare il testo in video con voiceover AI realistici?

HeyGen è un potente generatore di testo-a-video che converte rapidamente i copioni scritti in contenuti video dinamici. Con voiceover AI realistici e modelli predefiniti diversi, puoi generare video rifiniti per scopi come la formazione dei dipendenti o il marketing in pochi minuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo