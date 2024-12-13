Generatore di Video AI per Video di Formazione e Lancio Prodotti

Automatizza video di formazione coinvolgenti e lanci di prodotti con avatar AI dinamici che catturano il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 45 secondi per i team L&D, specificamente per l'onboarding dei dipendenti, introducendo un nuovo aggiornamento software aziendale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e accessibile, incorporando modelli e scene pre-progettati per una creazione rapida. Assicurati che l'audio sia chiaro e amichevole, e includi sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità, dimostrando HeyGen come un efficace Creatore di Video di Formazione AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento formativo di 30 secondi per i team interni su un miglioramento minore di un processo tecnico, sfruttando le capacità di un generatore di video di formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e chiaro, utilizzando media stock rilevanti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare i punti chiave. Una generazione di voce narrante precisa dovrebbe guidare gli spettatori attraverso l'aggiornamento, mostrando come automatizzare la produzione video per comunicazioni di routine.
Prompt di Esempio 3
Crea un video incisivo di 15 secondi per i social media, offrendo un rapido consiglio su come massimizzare la produttività utilizzando una nuova funzione dell'app. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, energico e ottimizzato per la visualizzazione mobile, dimostrando il ridimensionamento e le esportazioni di HeyGen per vari formati. Una voce narrante AI coinvolgente e veloce dovrebbe completare i visual, rendendolo un eccellente esempio di produzione di video AI in formato breve.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per il Rilascio di Funzionalità

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e informativi per le ultime funzionalità del prodotto, assicurando che il tuo team sia sempre aggiornato e competente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando o digitando il tuo script di formazione per spiegare la nuova funzionalità. La nostra piattaforma utilizza questo testo per una generazione di testo-a-video senza interruzioni.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per narrare la tua formazione sul rilascio delle funzionalità. Puoi anche personalizzare scene e sfondi per adattarli al tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con immagini o video pertinenti. Applica i controlli di Branding, inclusi logo e colori, per mantenere la coerenza con le linee guida della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Rivedi il tuo video di formazione, apporta eventuali aggiustamenti finali e poi esportalo nel formato ottimale utilizzando il nostro ridimensionamento e le esportazioni per una facile condivisione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

Illustra l'impatto reale delle nuove funzionalità generando video di successo dei clienti che evidenziano applicazioni pratiche e benefici.

Come può HeyGen aiutare a creare video di lancio prodotto coinvolgenti?

HeyGen è un generatore di video AI progettato per creare video di prodotto coinvolgenti. Sfrutta gli Avatar AI, modelli video personalizzabili e la funzionalità di script-a-video per produrre video di marketing cinematografici con un alto valore di produzione che sono visivamente accattivanti.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi Avatar AI, grafica dinamica e una vasta selezione di modelli video. Gli utenti possono adattare il loro output visivo per creare contenuti visivamente accattivanti e unici per varie piattaforme, inclusi i social media.

HeyGen supporta la creazione di video di marketing cinematografici?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video di marketing cinematografici con output fotorealistico e alto valore di produzione. La sua piattaforma potenziata dall'AI permette di creare contenuti visivamente accattivanti, perfetti per annunci di prodotto e campagne sui social media.

Come semplifica HeyGen la produzione video per contenuti creativi?

HeyGen semplifica la produzione video automatizzando gran parte del processo creativo, dalla generazione di script-a-video alla voce narrante AI e ai sottotitoli. La sua interfaccia user-friendly e gli ampi strumenti di creazione video permettono ai creatori di contenuti di produrre video di alta qualità in modo efficiente.

