HeyGen ha oltre 900 recensioni e una valutazione di 4,8 su G2. Le persone adorano quanto sia facile creare video a partire da testo, tradurre con l’IA e utilizzare avatar realistici.

Creazione di video multilingue senza sforzo, ovunque ti trovi Adoro usare HeyGen perché mi permette di creare comunicazioni chiare e coinvolgenti in più lingue e di adattare i messaggi alla mia community. La parte migliore è che posso realizzare ottimi video anche quando sono in movimento, senza dovermi registrare fisicamente ogni volta. - Jacob B.

Uno strumento rivoluzionario per una creazione di video rapida e coerente Altamente consigliato a chiunque desideri velocità, qualità e una creazione video flessibile in un mondo in cui il contenuto è il vero re. - Corneliu C.

Eccezionalmente facile da usare, trasforma la creazione di contenuti HeyGen ha davvero trasformato il modo in cui la mia azienda opera. Soprattutto, mi permette di creare le inserzioni pubblicitarie e i contenuti per i social media necessari a promuovere i nostri prodotti e servizi. - Brent M.

Finalmente, una piattaforma video AI che sembra davvero umana Gli avatar, i toni di voce e gli strumenti per il ritmo sono anni luce avanti rispetto ad altre piattaforme. Il nuovo workflow di Video Agent è rivoluzionario: ascolta, si adatta e apporta modifiche in modo rapidissimo. - Magnus J.