Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Eleva le tue piattaforme di e-learning con istruzioni personalizzate. Questo video di 45 secondi, progettato per educatori e formatori aziendali, presenta un'estetica visiva professionale e pulita e una voce narrante rassicurante, illustrando come gli avatar AI di HeyGen offrano quiz interattivi e migliorino la ritenzione dell'apprendimento per il tuo pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sblocca il potenziale dei tuoi contenuti esistenti senza sforzo. Questo video dinamico di 30 secondi, perfetto per esperti di materia e creatori di corsi, utilizza immagini nitide e una voce vivace per dimostrare come HeyGen faciliti la creazione di video nativi da prompt convertendo il tuo materiale di studio caricato in video di preparazione agli esami coinvolgenti, completi di generazione di voce fuori campo senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 3
Trasforma lo studio tradizionale in sfide emozionanti e competitive. In questa presentazione di 1,5 minuti rivolta a tutor online e istituzioni, uno stile visivo energico e vibrante, abbinato a musica motivazionale e una voce entusiasta, evidenzia come gli strumenti di HeyGen aiutino a creare test quiz gamificati e test pratici, utilizzando sottotitoli/caption completi per la massima accessibilità e coinvolgimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generatori di Video di Preparazione agli Esami

Trasforma materiali di studio complessi in video di preparazione agli esami coinvolgenti e che migliorano la ritenzione con strumenti potenziati dall'AI progettati per semplificare l'apprendimento.

1
Step 1
Carica il Materiale di Studio
Carica semplicemente i tuoi documenti, appunti o contenuti esistenti. La nostra piattaforma analizza il materiale per prepararlo alla generazione video.
2
Step 2
Genera Contenuti Video
Sfrutta la nostra capacità di testo-a-video per convertire automaticamente il tuo testo preparato in sequenze video dinamiche, pronte per la personalizzazione.
3
Step 3
Arricchisci con Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi concetti, rendendo i tuoi video di formazione più coinvolgenti e personalizzati per gli studenti.
4
Step 4
Finalizza e Distribuisci
Esporta in modo sicuro i tuoi video finiti con varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un'implementazione senza soluzione di continuità, migliorando la ritenzione complessiva dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Chiarisci Argomenti di Esame Complessi

Trasforma materiali di studio densi in spiegazioni video chiare e concise, rendendo accessibili e più facili da comprendere i concetti di esame impegnativi per gli studenti.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come efficace generatore di video di preparazione agli esami?

HeyGen trasforma i materiali di studio in video di preparazione agli esami coinvolgenti sfruttando la tecnologia avanzata di testo-a-video e avatar AI realistici. Questa piattaforma di creazione video AI semplifica il processo di rendere i concetti complessi facili da comprendere, migliorando la ritenzione dell'apprendimento.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per una creazione video efficiente?

La piattaforma di creazione video AI di HeyGen è alimentata da algoritmi AI sofisticati, consentendo la creazione di video nativi da prompt a partire da semplici testi o prompt. Questo permette una produzione rapida di contenuti di alta qualità, ottimizzando il flusso di lavoro di produzione video per varie piattaforme di e-learning.

HeyGen può aiutare a creare quiz interattivi e test pratici all'interno dei contenuti di apprendimento?

Sebbene HeyGen sia specializzato nella creazione di video AI, fornisce la base visiva e uditiva per esperienze di apprendimento dinamiche. I video generati possono essere integrati in piattaforme che offrono quiz interattivi e test quiz gamificati per migliorare il coinvolgimento e la comprensione degli studenti.

È possibile personalizzare il branding dei video realizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua organizzazione e gli schemi di colori preferiti. Questo assicura che tutti i tuoi video generati dall'AI, inclusi i video di preparazione agli esami, mantengano un'identità di marca professionale e coerente.

