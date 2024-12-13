Il Tuo Creatore di Video Pubblicitari per Eventi

Progetta facilmente video pubblicitari per eventi accattivanti per far crescere il tuo business. Migliora il tuo messaggio con la generazione di voiceover professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario di 45 secondi progettato per piccoli imprenditori e imprenditori, incoraggiandoli a iscriversi a un prossimo masterclass su come far crescere il loro business online. Il tono dovrebbe essere autorevole ma accessibile, con sovrapposizioni di testo chiare e leggibili e un focus sui benefici chiave, spingendo a una forte "call-to-action". Sfrutta la capacità di HeyGen di "Testo in video da script" per trasformare senza sforzo il tuo messaggio in una narrazione coinvolgente come "creatore di video pubblicitari", garantendo l'accessibilità con "Sottotitoli/caption" automatici.
Prompt di Esempio 2
Crea un video riassuntivo ispiratore di 60 secondi, agendo come "creatore di video promozionali" per il summit tecnologico annuale dell'anno prossimo, mirato ad attrarre organizzatori di eventi e potenziali sponsor. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, mescolando filmati reali con "foto e video di stock" di alta qualità, sottolineato da una colonna sonora orchestrale epica. Incorpora un "avatar AI" generato da HeyGen per introdurre i punti salienti e i piani futuri, aggiungendo un tocco unico e moderno.
Prompt di Esempio 3
Produci un video "short-form" incisivo di 15 secondi per annunciare una vendita lampo di biglietti per una mostra d'arte esclusiva, rivolto agli appassionati d'arte e ai clienti esistenti. L'estetica visiva dovrebbe essere minimalista ma d'impatto, utilizzando una tipografia audace e un timer per il conto alla rovescia, impostato su un sofisticato sottofondo audio classico moderno. Sfrutta la funzione di HeyGen "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare l'annuncio per varie piattaforme social e personalizzalo rapidamente utilizzando "modelli di video pubblicitari" pre-progettati per catturare immediatamente il tuo pubblico.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Eventi

Crea facilmente video pubblicitari per eventi coinvolgenti utilizzando gli strumenti intuitivi di HeyGen, dai modelli dinamici agli avatar AI, e promuovi efficacemente il tuo evento per far crescere il tuo business.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Pubblicitario per Eventi
Scegli un modello di video pubblicitario dinamico dalla nostra vasta libreria o inizia da zero per costruire il tuo annuncio per eventi. Utilizza i nostri modelli facili da usare per avviare rapidamente il tuo processo creativo.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Aggiungi immagini coinvolgenti dalla nostra libreria di foto e video di stock e registra o genera voiceover professionali per migliorare il tuo video promozionale per eventi con un messaggio chiaro.
3
Step 3
Affina con AI e Branding
Integra avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio o applica i colori e il logo del tuo brand per un annuncio per eventi coeso e professionale che si allinea con la tua identità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Seleziona il rapporto d'aspetto ottimale per i tuoi video pubblicitari ed esportali direttamente, assicurandoti che siano perfettamente formattati per varie piattaforme social per raggiungere il tuo pubblico target.

Ispira la Partecipazione agli Eventi con Video Dinamici

Crea video pubblicitari coinvolgenti e motivazionali che costruiscono entusiasmo e incoraggiano le iscrizioni ai tuoi eventi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video pubblicitari per eventi?

HeyGen semplifica la creazione di video pubblicitari per eventi coinvolgenti con i suoi strumenti potenziati dall'AI e un'ampia gamma di modelli di video pubblicitari. Puoi produrre rapidamente video brevi e accattivanti ottimizzati per varie piattaforme social, catturando efficacemente l'attenzione.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video promozionali?

HeyGen si distingue come un efficace creatore di video promozionali sfruttando avatar AI e voiceover di alta qualità per creare video pubblicitari professionali. Integra chiare call-to-action per connetterti con il tuo pubblico e aiutare a far crescere il tuo business.

HeyGen offre strumenti per personalizzare i miei video pubblicitari?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, all'interno del suo intuitivo editor video online drag-and-drop. Puoi personalizzare ulteriormente i tuoi video pubblicitari utilizzando la nostra vasta libreria di foto e video di stock.

HeyGen può aiutare a generare contenuti video pubblicitari da testo?

Assolutamente, la capacità di HeyGen di trasformare testo in video da script ti permette di convertire contenuti scritti in video brevi e dinamici. Questa funzione, combinata con voiceover realistici, rende HeyGen un efficiente creatore di video pubblicitari.

