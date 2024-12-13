Generatore di Video di Formazione in Inglese: Crea Corsi Coinvolgenti

Rivoluziona l'onboarding dei dipendenti e la formazione tecnica. Crea facilmente video coinvolgenti con avatar AI realistici.

408/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione tecnica di 2 minuti per il personale di supporto IT su un nuovo aggiornamento software, presentando informazioni complesse in uno stile visivo istruttivo e dettagliato, accompagnato da una voce AI precisa. Questo video sfrutta la robusta capacità di generazione di voiceover di HeyGen, trasformando documentazione tecnica dettagliata da un generatore di testo in video in un formato facilmente digeribile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 90 secondi progettato per un pubblico internazionale, concentrandosi specificamente sulla localizzazione dei moduli di formazione, con un'estetica visiva pulita e informativa e una consegna vocale accessibile. Questo video dimostrerà la potenza della funzione sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la comprensione globale, superando efficacemente le barriere linguistiche per i diversi studenti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale di 45 secondi rivolto ai piccoli imprenditori, mostrando come convertire i materiali esistenti in video dinamici e coinvolgenti, utilizzando uno stile visivo vivace con una traccia di sottofondo allegra. Il video metterà in evidenza i modelli e le scene predefinite di HeyGen per trasformare rapidamente contenuti statici in narrazioni visive accattivanti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione in Inglese

Crea facilmente video di formazione in inglese professionali e coinvolgenti per i team di L&D, trasformando il tuo testo in contenuti visivi dinamici con AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione in inglese direttamente nell'editor. Il nostro avanzato generatore di testo in video converte il tuo materiale scritto in una scena video dinamica, formando la base del tuo modulo di formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Abbina l'avatar scelto con una voce AI appropriata, garantendo una narrazione chiara e coinvolgente per i tuoi video di formazione in inglese.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Personalizza il tuo video di formazione utilizzando i controlli di branding per aggiungere il logo della tua azienda e i colori del marchio. Integra media di stock o i tuoi caricamenti per creare un'esperienza di apprendimento visivamente ricca e d'impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di formazione in inglese di alta qualità in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. I tuoi video di formazione coinvolgenti sono ora pronti per essere condivisi con i tuoi team di L&D o dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci la Formazione Complessa

.

Semplifica argomenti complessi come l'onboarding tecnico o dei dipendenti, migliorando la chiarezza e l'impatto educativo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione in inglese?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica notevolmente la creazione di video di formazione in inglese coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e la sofisticata tecnologia vocale AI, trasformando il testo in contenuti video di alta qualità rapidamente ed efficientemente per i team di L&D.

HeyGen può convertire i miei materiali di formazione esistenti in formato video?

Sì, il generatore di testo in video di HeyGen ti consente di convertire facilmente i materiali esistenti inserendo i tuoi script o testi. Questo permette la rapida trasformazione di documenti statici in video di formazione dinamici con avatar AI e voiceover AI personalizzabili.

Quali lingue supporta HeyGen per la localizzazione dei contenuti di formazione?

HeyGen supporta la creazione e la localizzazione di contenuti in oltre 140 lingue, rendendolo ideale per localizzare la formazione per un pubblico globale. Le sue potenti capacità vocali AI assicurano che i video di formazione possano essere consegnati efficacemente a popolazioni di dipendenti diverse in tutto il mondo.

Come migliorano gli strumenti di editing video di HeyGen il branding personalizzato per i video di formazione?

HeyGen offre strumenti di editing video completi e modelli predefiniti che includono controlli di branding robusti. Questo consente ai team di L&D di integrare senza soluzione di continuità loghi aziendali e colori personalizzati, garantendo che tutti i video di formazione siano perfettamente allineati con le linee guida del marchio e creino un'esperienza professionale e coinvolgente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo