Trasforma i tuoi programmi L&D con video professionali per dipendenti. Sfrutta gli avatar AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un promo marketing dinamico di 45 secondi per i professionisti delle vendite e i team di marketing, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen e i modelli e le scene personalizzabili. Il video dovrebbe adottare uno stile grafico moderno e pulito con un voiceover energico e musica vivace per evidenziare le nuove funzionalità del prodotto, servendo come un efficace strumento per la creazione di video aziendali.
Produci un video esplicativo vivace di 30 secondi per i social media, rivolto a potenziali clienti con immagini accattivanti e brandizzate. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock per immagini coinvolgenti e garantisci una presentazione ottimale su tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, completato da un voiceover conciso e audio di tendenza.
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per i dipartimenti HR e i manager L&D, concentrandoti su una nuova politica aziendale o un modulo di formazione. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo elegante e accessibile con un voiceover professionale e musica di sottofondo calma, utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente e sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, migliorando la creazione di video potenziati dall'AI per i programmi L&D.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi i Programmi di Apprendimento e Sviluppo.
Dai potere al tuo team HR per produrre rapidamente contenuti formativi diversificati per tutti i dipendenti, migliorando la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze.
Migliora la Formazione e la Ritenzione dei Dipendenti.
Utilizza la creazione di video potenziata dall'AI per realizzare materiali formativi interattivi e memorabili, migliorando significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione video potenziato dall'AI?
HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI per semplificare la creazione di video, permettendoti di generare rapidamente video professionali da testo o suggerimenti. La nostra piattaforma agisce come un potente strumento per la creazione di video, ottimizzando il tuo flusso di lavoro creativo e gli sforzi di creazione multimediale.
Quali opzioni creative offre HeyGen per i video aziendali animati?
HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI e strumenti di animazione, permettendoti di creare video aziendali coinvolgenti e animati senza software complessi. Puoi facilmente generare video da suggerimenti e personalizzare ogni aspetto per una narrazione video unica.
HeyGen fornisce risorse per creare rapidamente video aziendali?
Sì, HeyGen offre una ricca libreria di modelli professionali e un ampio stock di media per accelerare le tue esigenze di creazione di video aziendali. Questo consente una rapida produzione di contenuti di alta qualità come video esplicativi e promo marketing.
Come supporta HeyGen la coerenza del marchio nei progetti video creativi?
HeyGen garantisce che i tuoi progetti video creativi siano allineati con l'identità del tuo marchio attraverso controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e palette di colori. Questo ti aiuta a mantenere l'aspetto unico del tuo marchio in tutti i tuoi contenuti video.