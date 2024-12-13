Portale Video di Formazione per i Dipendenti: Potenzia l'Apprendimento

Ottimizza l'onboarding e la formazione online. Genera video coinvolgenti con avatar AI per uno sviluppo coerente dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video convincente di 60 secondi che dimostri l'efficienza della generazione di contenuti con AI per i team di apprendimento e sviluppo. Destinato ai manager L&D e ai creatori di contenuti, questo video dovrebbe presentare grafica professionale e pulita e una voce narrante chiara e autorevole. Evidenzia come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, combinata con modelli e scene disponibili, semplifichi la creazione di moduli di formazione online coinvolgenti, trasformando script complessi in contenuti video raffinati senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi che illustri come un portale video di formazione per i dipendenti possa servire come una libreria video accessibile per tutto il personale. Questo video è destinato ai dipendenti esistenti in cerca di informazioni rapide e ai team leader, utilizzando dimostrazioni di interfacce moderne e user-friendly con una voce calma e istruttiva. Sottolinea come la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen garantisca l'inclusività e come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni permettano di visualizzare i contenuti senza problemi su vari dispositivi all'interno di un sistema di base di conoscenza e wiki completo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 45 secondi che mostri le opzioni di personalizzazione all'interno di un LMS aziendale, evidenziando l'interfaccia user-friendly di una piattaforma di formazione per i dipendenti. Rivolto a proprietari di aziende e amministratori IT che valutano soluzioni, questo video richiede immagini eleganti e personalizzabili e una narrazione sicura e professionale. Illustra come il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e i modelli e le scene flessibili consentano alle organizzazioni di brandizzare i loro contenuti di formazione, assicurando che si allineino perfettamente con la loro identità aziendale e migliorino l'esperienza di apprendimento complessiva per i loro dipendenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Portale Video di Formazione per i Dipendenti

Fornisci in modo efficiente formazione online coinvolgente, ottimizza l'apprendimento e lo sviluppo e monitora i progressi dei dipendenti con una potente piattaforma video per il tuo team.

1
Step 1
Crea Contenuti Coinvolgenti
Genera rapidamente nuovi video di formazione da script utilizzando l'AI, o carica i tuoi video esistenti e registrazioni dello schermo per costruire una libreria video di formazione per i dipendenti completa.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Identità di Brand
Personalizza il tuo portale di formazione con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori, per garantire un'esperienza di formazione online coerente e professionale.
3
Step 3
Seleziona i Moduli di Formazione
Organizza i tuoi contenuti video in corsi e assegnali ai dipendenti, quindi testa e monitora facilmente i tassi di completamento per tutti i partecipanti all'interno della piattaforma.
4
Step 4
Scegli Funzionalità Intelligenti
Dai potere ai tuoi dipendenti con capacità avanzate come la ricerca AI, permettendo loro di trovare rapidamente informazioni specifiche all'interno dei contenuti video, migliorando il trasferimento di conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

Trasforma concetti difficili in contenuti video facilmente digeribili, rendendo gli argomenti complessi più comprensibili e migliorando i risultati complessivi di apprendimento per i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per i dipendenti?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare rapidamente video di formazione per i dipendenti coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video. La sua interfaccia user-friendly semplifica il processo di generazione di contenuti professionali per iniziative di onboarding e di apprendimento e sviluppo continuo.

HeyGen può aiutare a personalizzare e brandizzare la nostra piattaforma di video di formazione aziendale?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi contenuti di formazione per i dipendenti. Puoi sfruttare modelli e scene per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutta la tua libreria video.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare i contenuti di formazione online?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per trasformare gli script in video dinamici con avatar AI realistici e voiceover di alta qualità. Questo semplifica notevolmente la produzione di materiali di formazione online, consentendo una generazione di contenuti efficiente e un'accessibilità globale tramite sottotitoli automatizzati.

HeyGen è adatto per costruire una libreria video completa per l'apprendimento e lo sviluppo dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti per creare, organizzare ed esportare formati video diversi, rendendolo una piattaforma video ideale per costruire una libreria video di formazione per i dipendenti completa. Questo supporta i tuoi obiettivi di apprendimento e sviluppo centralizzando una base di conoscenza preziosa e risorse di formazione online.

