Generatore di Video di Formazione per i Team L&D
Crea video di formazione professionali e coinvolgenti con avatar AI per migliorare l'apprendimento e ridurre i costi.
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 60 secondi destinato a tutti i dipendenti dell'azienda, delineando le nuove normative sulla privacy dei dati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e diretto, utilizzando animazioni pulite e una voce narrante AI autorevole, garantendo chiarezza senza essere eccessivamente formale. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire testi legali complessi in contenuti visivi facilmente comprensibili.
Produci un video di formazione tecnica coinvolgente di 60 secondi per il team di sviluppo software, dimostrando le nuove funzionalità del nostro strumento di gestione dei progetti interno. Lo stile dovrebbe essere altamente informativo e chiaro, incorporando registrazioni dello schermo precise, arricchite con sottotitoli integrati per l'accessibilità, e una voce narrante calma e guida. Questo video utilizzerà efficacemente la funzione di sottotitoli di HeyGen per evidenziare gli elementi chiave dell'interfaccia e i passaggi.
Crea un video di annuncio interno conciso di 30 secondi per tutti i dipendenti, celebrando un recente traguardo aziendale. Lo stile visivo deve essere dinamico e celebrativo, allineandosi perfettamente con il branding aziendale attraverso l'uso di modelli pre-progettati, accompagnato da musica di sottofondo edificante. Questa produzione dimostrerà la facilità d'uso della funzione Modelli & scene di HeyGen per creare contenuti raffinati rapidamente, con l'opzione di utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Utilizza la generazione di video AI per creare contenuti di formazione dinamici e interattivi, migliorando significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.
Scala la Formazione e la Portata Globale.
Sviluppa rapidamente una gamma più ampia di corsi di formazione e consegnali a una base di dipendenti diversificata e globale utilizzando le capacità video multilingue AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti per i dipendenti?
Il generatore di video AI di HeyGen consente ai team L&D di produrre video di formazione professionali con modelli personalizzabili e avatar AI realistici. Questo semplifica il processo di creazione di contenuti coinvolgenti, trasformando il testo in esperienze visive dinamiche per la formazione dei dipendenti.
Qual è il ruolo degli avatar AI nella formazione efficace dei dipendenti?
Gli avatar AI di HeyGen forniscono una presenza costante e professionale sullo schermo per tutti i tuoi video di formazione dei dipendenti. Possono fornire video multilingue con voiceover AI, garantendo chiarezza e rafforzando il branding aziendale attraverso team diversi per vari tipi di formazione.
HeyGen può essere utilizzato come generatore di video di formazione per la conformità e la formazione tecnica?
Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un potente generatore di video di formazione per dipendenti adatto a varie esigenze, inclusa la formazione sulla conformità e la formazione tecnica. Consente ai team L&D di creare facilmente video di formazione professionali, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione?
HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding, per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con l'identità visiva della tua azienda. Puoi incorporare il tuo logo, i colori del marchio e utilizzare modelli personalizzabili per mantenere un branding aziendale coerente in tutti i tuoi materiali educativi.