Generatore di Video Formativi per il Coinvolgimento dei Dipendenti: Accendi il Potenziale del Tuo Team
Crea video formativi per il coinvolgimento dei dipendenti con facilità utilizzando avatar AI per catturare l'attenzione della tua forza lavoro.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo di 60 secondi progettato per dipendenti in cerca di strategie pratiche per il coinvolgimento personale e del team. I visual dovrebbero combinare dimostrazioni dinamiche registrate a schermo di strumenti collaborativi con grafiche animate coinvolgenti, il tutto supportato da una voce fuori campo chiara, amichevole e motivante. Enfatizza come le robuste capacità di generazione di voiceover di HeyGen possano fornire audio di alta qualità e coerente per qualsiasi video di formazione sul coinvolgimento dei dipendenti.
Sviluppa un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto a professionisti L&D e proprietari di aziende alla ricerca di soluzioni di formazione efficienti. Questo video dovrebbe mostrare un montaggio veloce di vari scenari di formazione, dall'onboarding allo sviluppo delle competenze, con un'estetica pulita e professionale. La narrazione dovrebbe essere persuasiva e sicura, evidenziando come i modelli e le scene pronti all'uso di HeyGen accelerino la creazione di contenuti formativi professionali.
Progetta un video informativo di 50 secondi per organizzazioni globali con forza lavoro diversificata, concentrandosi sulla personalizzazione dei contenuti formativi per un impatto massimo. La presentazione visiva dovrebbe essere ricca e inclusiva, con vari avatar AI che parlano lingue diverse, con testi sovrapposti in evidenza. Un tono calmo e informativo dovrebbe guidare lo spettatore, illustrando come HeyGen consenta di personalizzare facilmente i video e garantire l'accessibilità con sottotitoli generati automaticamente per una portata più ampia.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Formazione Globale dei Dipendenti.
Genera facilmente un alto volume di corsi formativi per educare i dipendenti a livello globale, abbattendo le barriere linguistiche con l'AI.
Massimizza il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Sfrutta i video potenziati dall'AI per creare formazioni coinvolgenti che aumentano notevolmente la partecipazione dei dipendenti e i tassi di ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video formativi per il coinvolgimento dei dipendenti?
HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che ti aiuta a creare video formativi coinvolgenti per il coinvolgimento dei dipendenti in modo efficiente. Utilizza avatar AI e la conversione da testo a video per trasformare i tuoi contenuti in moduli formativi dinamici e professionali, aumentando la ritenzione degli apprendenti.
Cosa rende HeyGen un generatore di video formativi efficace per le risorse umane?
HeyGen funge da potente creatore di video formativi AI per le risorse umane, semplificando il processo di creazione. Con modelli video personalizzabili e una conversione da testo a video senza soluzione di continuità, puoi generare video istruttivi di alta qualità senza bisogno di competenze di editing estese.
HeyGen supporta la personalizzazione per l'apprendimento aziendale e l'onboarding?
Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per le sessioni di apprendimento aziendale e onboarding. Puoi personalizzare i video con avatar AI, vari voiceover e persino integrarli con il tuo LMS, garantendo esperienze formative su misura e multilingue.
Posso convertire i materiali formativi esistenti in video utilizzando HeyGen?
Assolutamente. La piattaforma video AI di HeyGen ti consente di trasformare facilmente PDF, PowerPoint e script in video dinamici. Incorpora registrazioni dello schermo, genera script professionali e aggiungi sottotitoli per creare contenuti formativi completi in modo efficiente.