Generatore di Video Tutorial di Email Marketing: Crea e Coinvolgi

Crea contenuti di video email marketing coinvolgenti senza sforzo. Il nostro editor video AI, con generazione di Voiceover, trasforma le tue idee in tutorial accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial conciso di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e marketer via email, dimostrando esattamente "come aggiungere un video a un'email" in modo efficace. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e passo-passo con istruzioni testuali sullo schermo e una traccia di sottofondo chiara e vivace. Mostra i Template e le scene di HeyGen per un rapido prototipaggio e la funzione Testo-a-video da script per generare contenuti istruttivi rapidi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale di 60 secondi per aziende di e-commerce e specialisti di lead generation, concentrandoti sulla creazione di un "invito all'azione" persuasivo all'interno delle campagne email. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e orientata alla conversione, utilizzando filmati di stock di alta qualità e tipografia audace, accompagnata da una voce narrante energica e persuasiva. Evidenzia l'utilità della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini ricche e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per l'adattabilità alle piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi per team di marketing e agenzie digitali, posizionando HeyGen come il generatore definitivo di "video tutorial di email marketing" e "editor video AI". Lo stile dovrebbe essere elegante e professionale, mescolando registrazioni dello schermo con grafiche in movimento coinvolgenti, supportato da una voce concisa e autorevole. Dimostra come i Sottotitoli/didascalie di HeyGen garantiscano l'accessibilità e come la funzione Testo-a-video da script semplifichi la creazione di contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Tutorial di Email Marketing

Trasforma facilmente i tuoi messaggi di marketing in video tutorial coinvolgenti per le campagne email, aumentando l'interazione dei destinatari con strumenti professionali potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Crea il contenuto del tuo tutorial e utilizza una funzione di testo-a-video da script per trasformare rapidamente le tue idee in un video di marketing coinvolgente.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di template e scene, quindi personalizza facilmente colori, testo ed elementi di design per allinearti al tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Coinvolgimento
Genera una narrazione professionale utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover o un generatore di voce AI, quindi aggiungi un chiaro invito all'azione.
4
Step 4
Esporta per la Consegna via Email
Ottimizza il tuo video per le email utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, quindi impara come aggiungere video a un'email per massimizzare la portata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta l'Engagement e la Retenzione dei Tutorial

Utilizza video potenziati dall'AI per migliorare significativamente l'engagement e la ritenzione della conoscenza all'interno dei tuoi tutorial di email marketing.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia strategia di email marketing con i video?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di marketing coinvolgenti, inclusi video esplicativi e video di prodotto, specificamente progettati per le tue campagne email. Sfrutta il nostro editor video AI per produrre contenuti di video email marketing di alta qualità che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di marketing?

HeyGen offre un potente editor drag-and-drop, avatar AI e funzionalità di testo-a-video da script per semplificare la creazione dei tuoi video. Puoi anche personalizzare colori, testo ed elementi di design utilizzando i nostri ampi template e scene.

Come aiuta HeyGen ad aggiungere video alle email?

HeyGen ottimizza i tuoi contenuti video per le email permettendoti di generare facilmente immagini in miniatura accattivanti e persino una GIF come anteprima del video. Questo approccio incoraggia tassi di clic più elevati, rendendo semplice l'integrazione di video coinvolgenti nei tuoi template email senza incorporare direttamente file di grandi dimensioni.

Posso personalizzare i miei video realizzati con HeyGen per l'email marketing?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, personalizzare i colori e selezionare gli elementi di design appropriati per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi sforzi di video email marketing.

