Prompt di Esempio 1
Scopri come le aziende di e-commerce e i product manager possono integrare senza sforzo video di presentazione del prodotto coinvolgenti o video di recensioni approfondite nella loro prossima campagna email. Questo video istruttivo di 45 secondi adotta uno stile visivo pulito e moderno con una narrazione chiara, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e sottotitoli per la massima chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Esplora esempi creativi di video marketing via email in questa guida vibrante di 30 secondi, dimostrando come i creatori di contenuti e i marketer digitali possano utilizzare efficacemente GIF coinvolgenti e pulsanti CTA prominenti all'interno delle loro email. La presentazione visivamente ricca e veloce, completa di una colonna sonora vivace, mette in mostra i modelli predefiniti e le scene di HeyGen e il supporto esteso della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Demistifica il processo tecnico di come aggiungere efficacemente un video a un'email, rivolgendoti a marketer tecnici e sviluppatori di email in questo tutorial passo-passo di 90 secondi. Con una voce narrante calma e autorevole, questo video educativo spiegherà considerazioni come la scelta di una piattaforma di hosting video e l'ottimizzazione con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una consegna perfetta su tutti i dispositivi.
Come Funzionano i Video Tutorial di Email Marketing

Scopri come creare video tutorial coinvolgenti con facilità e integrarli nelle tue campagne email per catturare l'attenzione e informare il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Tutorial
Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per produrre rapidamente contenuti tutorial chiari e professionali su misura per il tuo pubblico, garantendo un video tutorial di email marketing coerente e coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Formato Video per Email
Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il tuo video. Puoi creare una miniatura video accattivante o un breve clip che collega al tuo tutorial completo, perfetto per il video marketing via email.
3
Step 3
Aggiungi il Link del Tuo Video all'Email
Integra il tuo video nel modello di email. Incorpora la miniatura del video o la GIF con un chiaro pulsante CTA che indirizza i destinatari al tuo tutorial completo su una piattaforma ospitata, migliorando il modo di aggiungere video a un'email in modo efficace.
4
Step 4
Applica la Tua Strategia di Campagna
Infine, applica il tuo video alla tua campagna email. Invia la tua email e monitora i metrici chiave per capire come i contenuti video aiutano ad aumentare il coinvolgimento e a trasmettere il tuo messaggio.

Produci Rapidamente Video di Marketing Coinvolgenti

Crea rapidamente contenuti video accattivanti, come presentazioni di prodotti o video di recensioni, per arricchire la tua strategia di email marketing e informare il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come possono i consigli creativi di video marketing via email migliorare il coinvolgimento della mia campagna email?

Utilizzare HeyGen per la tua strategia di email marketing ti consente di creare facilmente video di presentazione del prodotto coinvolgenti o video di recensioni accattivanti. Puoi trasformare il testo in contenuti video dinamici, utilizzare modelli predefiniti e persino esportare brevi GIF per aumentare il coinvolgimento direttamente all'interno della tua campagna email.

Qual è il modo migliore per aggiungere efficacemente un video a un'email?

Il modo più efficace per aggiungere un video a un'email è spesso incorporare un'anteprima GIF con un chiaro pulsante CTA che collega al video completo ospitato su una piattaforma di hosting video affidabile o YouTube. HeyGen semplifica questo processo permettendoti di generare video professionali con avatar AI e poi condividerli facilmente per il tuo marketing via email.

HeyGen può aiutarmi a creare un tutorial di video marketing via email professionale?

Assolutamente, HeyGen è ideale per produrre tutorial di video marketing via email di alta qualità. Con HeyGen, puoi trasformare il tuo script in un video dinamico utilizzando avatar AI, generare voci narranti naturali e aggiungere sottotitoli, rendendo il tuo tutorial facile da comprendere e aumentando il suo impatto.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand nel video marketing via email?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand direttamente nei tuoi contenuti video. Questo assicura che ogni video sia in linea con la tua strategia di email marketing e puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme.

