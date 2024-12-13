Potente strumento video per l'e-learning interattivo

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Questo video istruttivo di 90 secondi è progettato per sostenitori dell'accessibilità e creatori di contenuti che producono materiali di e-learning conformi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo ed empatico, con un avatar AI amichevole che spiega l'importanza dell'accessibilità. Deve evidenziare come HeyGen faciliti la sottotitolazione e la trascrizione robuste, garantendo che tutti i contenuti video siano inclusivi. La narrazione mostrerà gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e conciso con sottotitoli perfettamente sincronizzati, enfatizzando la facilità di creare moduli di formazione accessibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 2 minuti rivolto a piccoli imprenditori e professionisti del marketing che hanno bisogno di creare rapidamente video di formazione di impatto. L'estetica visiva dovrebbe essere coinvolgente e veloce, dimostrando le ampie funzionalità dell'editor video di HeyGen attraverso varie transizioni di scena, branding personalizzato e integrazione rapida dei contenuti. Sottolinea l'efficienza dell'utilizzo dei "Templates & scenes" di HeyGen per avviare la creazione di progetti e mantenere un'identità di marca coerente in tutti i contenuti educativi.
Prompt di Esempio 3
Per sviluppatori di e-learning globali che creano contenuti di corsi multilingue, è necessario un video dimostrativo conciso di 45 secondi. Lo stile di questo video dovrebbe essere internazionale, nitido e preciso, concentrandosi sull'integrazione senza soluzione di continuità di varie lingue. Deve illustrare vividamente la potenza della generazione di voce fuori campo di HeyGen, mostrando diverse opzioni vocali e le capacità precise di sincronizzazione labiale e narrazione vocale di questo strumento avanzato per video di e-learning. L'audio dovrebbe essere cristallino, dimostrando quanto facilmente gli utenti possano localizzare i loro materiali di formazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funzionano gli strumenti video per l'e-learning

Crea contenuti di e-learning coinvolgenti ed efficaci senza sforzo con uno strumento video intuitivo progettato per una creazione e consegna di corsi senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Seleziona un Template e Aggiungi Contenuti
Inizia selezionando tra una gamma di Template Specifici per Industria e Occupazione. Aggiungi i tuoi contenuti di e-learning, sfruttando i "Templates & scenes" estesi di HeyGen per strutturare il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo tra vari "avatar AI" per presentare le tue informazioni. Genera voci fuori campo realistiche direttamente dal tuo script utilizzando la capacità di "trasformazione testo-video da script" di HeyGen per una narrazione professionale.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Branding
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento degli studenti generando automaticamente "Sottotitoli/sottotitoli" per il tuo video di e-learning. Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo corso di e-learning esportandolo nel formato desiderato e utilizzando "Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto". Condividi facilmente il tuo video di formazione professionale su varie piattaforme per un impatto immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva la Formazione Aziendale

.

Sfrutta strumenti di formazione video potenziati dall'AI per creare moduli dinamici e interattivi che aumentano il coinvolgimento e migliorano la ritenzione delle conoscenze in contesti aziendali.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficace per la creazione di video di e-learning?

HeyGen è un potente strumento video per l'e-learning che sfrutta il miglioramento avanzato dell'AI per semplificare la produzione di contenuti. Consente agli utenti di creare rapidamente corsi di eLearning efficaci trasformando gli script in video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo di alta qualità.

HeyGen può supportare elementi visivi diversi per software di video animati?

Assolutamente, HeyGen funge da sofisticato software di video animati, offrendo un supporto robusto per elementi visivi diversi. Gli utenti possono integrare una vasta gamma di Template Specifici per Industria e Occupazione, Personalizzazione dei Personaggi e Creazione di Ambienti, permettendo di realizzare progetti con design 2D e 3D coinvolgenti.

Quali funzionalità dell'editor video offre HeyGen per accessibilità e rifinitura?

HeyGen fornisce funzionalità complete dell'editor video progettate per l'accessibilità e la rifinitura professionale. Questo include sottotitolazione e trascrizione automatizzate, insieme a controlli di branding flessibili e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto essenziali, garantendo che i tuoi contenuti siano inclusivi e visivamente ottimizzati.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di formazione aziendale?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione aziendale offrendo una funzionalità user-friendly di trasformazione testo-video da script e un ricco supporto di libreria multimediale/stock. Questo consente alle organizzazioni di sviluppare in modo efficiente programmi di formazione online coinvolgenti e interattivi per varie esigenze di formazione aziendale.

