Crea senza sforzo video educativi di qualità professionale che coinvolgono gli studenti utilizzando i nostri avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video introduttivo conciso di 30 secondi per insegnanti e studenti, accogliendoli in un nuovo modulo di corso online sulle soluzioni al cambiamento climatico. Questo video educativo dovrebbe presentare un avatar AI amichevole e incoraggiante in uno stile visivo luminoso e ottimista, ambientato su uno sfondo di media pertinenti dalla libreria multimediale di HeyGen. L'audio dovrebbe essere vivace e ispirante, con l'obiettivo di stimolare curiosità ed entusiasmo per le lezioni in arrivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un segmento di micro-apprendimento informativo di 45 secondi per formatori aziendali e professionisti L&D, dimostrando una nuova funzionalità software o una procedura di sicurezza sul lavoro essenziale. L'estetica dovrebbe essere professionale e pulita, utilizzando una voce narrante AI chiara e articolata per trasmettere informazioni complesse in modo efficiente. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per produrre toni vocali e accenti diversi, assicurando che gli spiegatori animati AI risuonino a livello globale mantenendo un'immagine di marca coerente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale nitido di 20 secondi rivolto a sviluppatori di corsi online e creatori di contenuti, evidenziando i vantaggi delle piattaforme di apprendimento asincrono. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ricco di elementi visivi, incorporando tagli rapidi e sovrapposizioni di testo coinvolgenti, mentre l'audio presenta musica di sottofondo vivace. Assicurati la massima accessibilità e ritenzione degli spettatori aggiungendo sottotitoli/caption completi utilizzando le funzionalità integrate di HeyGen, consentendo una facile personalizzazione per adattarsi alle linee guida del marchio per i tuoi video educativi AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video educativi elearning

Crea senza sforzo video elearning coinvolgenti con AI. Trasforma i tuoi copioni in contenuti educativi professionali e personalizzati che catturano gli studenti e semplificano argomenti complessi.

1
Step 1
Seleziona un Modello Educativo
Inizia il tuo percorso elearning scegliendo tra una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente. Questo fornisce una base rapida e strutturata per i tuoi video educativi.
2
Step 2
Trasforma il Copione in Video AI
Converti senza sforzo il tuo curriculum scritto in video educativi AI coinvolgenti. Basta inserire il tuo copione per sfruttare la nostra potente funzionalità Text-to-video from script.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti AI Simili a Quelle Umane
Arricchisci le tue lezioni con una narrazione chiara e naturale. Integra voci narranti AI simili a quelle umane utilizzando la nostra avanzata funzione di generazione di Voiceover per rendere i tuoi contenuti coinvolgenti per gli studenti.
4
Step 4
Applica Sottotitoli ed Esporta
Assicurati che i tuoi video educativi siano accessibili a tutti aggiungendo sottotitoli/caption automatici. Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai Vita agli Eventi Storici

Trasforma narrazioni storiche complesse in storie video accattivanti potenziate dall'AI che risuonano profondamente con studenti e spettatori.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi AI?

HeyGen semplifica il processo consentendo agli utenti di generare video educativi AI di qualità professionale a partire da un semplice copione. Sfrutta avatar AI, voci narranti AI simili a quelle umane e una vasta libreria di modelli per produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Posso personalizzare i modelli di video educativi su HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i suoi modelli di video educativi. Puoi personalizzare tutto, dagli avatar AI e sfondi al testo, musica e sottotitoli, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con il tuo marchio e messaggio.

Quali strategie offre HeyGen per coinvolgere gli studenti con i video elearning?

Come avanzato creatore di video educativi elearning, HeyGen ti consente di creare video dinamici e visivamente accattivanti con avatar AI e voci narranti coinvolgenti. Questo formato coinvolgente cattura l'attenzione, rendendo i temi complessi più accessibili e memorabili per gli studenti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video educativi?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi con funzionalità come la generazione di video da testo, voci narranti automatizzate e facile integrazione dei sottotitoli. La sua interfaccia drag-and-drop e i modelli pronti all'uso ti permettono di produrre rapidamente video educativi AI di alta qualità.

