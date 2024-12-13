Video Educativi per Insegnanti: Potenzia Apprendimento e Coinvolgimento

Aumenta il coinvolgimento degli studenti e lo sviluppo professionale creando video dinamici allineati al curriculum con avatar AI realistici, trasformando le tue pratiche didattiche.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 60 secondi progettato per educatori che cercano di integrare video allineati al curriculum nei loro piani di lezione. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e informativa, con diversi avatar AI che dimostrano varie risorse per la classe. L'audio presenterà una voce narrante amichevole e pedagogica, garantendo spiegazioni chiare per le scuole preK-12.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un tutorial conciso di 30 secondi per insegnanti su come creare e personalizzare facilmente lezioni per aumentare il coinvolgimento degli studenti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo luminoso e invitante con esempi rapidi e testo sullo schermo, supportato da una voce energica e accessibile. Sfrutta la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per rendere il contenuto accessibile a tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di condivisione coinvolgente di 50 secondi per insegnanti che mostri pratiche innovative di insegnamento e apprendimento all'interno di una comunità online. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma personale, incorporando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/stock di HeyGen che risuonano con scenari di classe. L'audio presenterà un tono conversazionale ed esperto con musica di sottofondo ispiratrice.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Educativi per Insegnanti

Potenzia il tuo insegnamento con contenuti video dinamici allineati al curriculum progettati per migliorare il coinvolgimento degli studenti e lo sviluppo professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il contenuto della tua lezione. HeyGen sfrutta la funzionalità Text-to-video da script per trasformare le tue parole in contenuti educativi professionali.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua lezione. Questo migliora le pratiche di insegnamento e apprendimento rendendo i tuoi video più coinvolgenti e personali.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video applicando Modelli e scene professionali. Questo ti consente di creare video coinvolgenti e allineati al curriculum che riflettono il tuo stile di insegnamento unico.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video e aggiungi Sottotitoli/caption automatici per garantire l'accessibilità a tutti gli studenti. Poi, esporta la tua lezione completata per una facile condivisione, aumentando il coinvolgimento degli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizza Concetti Complessi o Astratti

Trasforma concetti astratti o eventi storici in lezioni video vivide e facilmente comprensibili potenziate dall'AI, rendendo l'apprendimento più immersivo e memorabile.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere gli educatori nella creazione di contenuti di apprendimento coinvolgenti?

HeyGen consente agli educatori di produrre facilmente "video educativi per insegnanti" di alta qualità convertendo il testo in presentazioni dinamiche con "avatar AI" e "generazione di voce narrante", migliorando il "coinvolgimento degli studenti" e semplificando la creazione di "risorse per la classe".

Qual è il ruolo degli avatar AI nei materiali di sviluppo professionale?

Gli "avatar AI" di HeyGen forniscono un volto coerente e professionale per i video di "sviluppo professionale", permettendo alle istituzioni di "personalizzare le lezioni" e offrire contenuti "educativi" di impatto senza la necessità di riprese tradizionali. Questo assicura che gli insegnanti ricevano istruzioni chiare e brandizzate.

HeyGen può aiutare a creare video allineati al curriculum per diverse aree tematiche?

Assolutamente, HeyGen consente agli educatori di generare rapidamente "video allineati al curriculum" per diverse "aree tematiche" utilizzando "modelli" intuitivi e una ricca "libreria multimediale". Questo processo semplificato supporta lo sviluppo di "piani di lezione" efficaci per le "scuole preK-12".

Come supporta HeyGen la produzione efficiente di risorse per la classe?

HeyGen semplifica la produzione efficiente di diverse "risorse per la classe" trasformando gli script in video con "sottotitoli" e "generazione di voce narrante". Gli educatori possono "creare lezioni" e "personalizzare lezioni" per varie piattaforme attraverso facili opzioni di "ridimensionamento del rapporto d'aspetto" ed esportazione.

