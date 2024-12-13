Video Educativi per le Scuole: Aumenta il Coinvolgimento e l'Apprendimento

Trasforma la tua classe con video allineati al curriculum e lezioni interattive per gli studenti. Crea facilmente video istruttivi coinvolgenti utilizzando il testo-a-video da script.

376/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 45 secondi rivolto agli studenti delle scuole superiori per un ambiente di classe capovolta, introducendo un nuovo argomento o materiale pre-lezione come parte delle loro risorse di apprendimento. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che presenta il contenuto in uno stile visivo pulito e moderno, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una presenza coerente sullo schermo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di classe coinvolgente di 30 secondi che esplora un evento significativo nella storia per gli studenti delle scuole medie, utilizzando immagini storiche dinamiche e infografiche animate. Lo stile audio dovrebbe essere autorevole ma coinvolgente, supportato da sottotitoli/caption accurati per facilitare la comprensione attraverso la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial di 75 secondi per insegnanti che creano tutorial di matematica, dimostrando una tecnica o un concetto specifico di risoluzione dei problemi come parte dei loro piani di lezione. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso con esempi passo-passo sullo schermo, accompagnati da una voce calma e incoraggiante, utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video Educativi per le Scuole

Trasforma il tuo insegnamento e coinvolgi gli studenti con video educativi dinamici e allineati al curriculum, perfetti per le classi, l'apprendimento a distanza e l'istruzione a casa.

1
Step 1
Crea il tuo contenuto educativo
Inizia trasformando i tuoi script o schemi in lezioni video coinvolgenti utilizzando la funzione testo-a-video da script di HeyGen, perfetta per qualsiasi materia o livello scolastico.
2
Step 2
Scegli il tuo presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI di HeyGen per fungere da educatore sullo schermo, rendendo i tuoi video istruttivi più personali e accattivanti per gli studenti.
3
Step 3
Aggiungi elementi interattivi
Migliora l'apprendimento aggiungendo sottotitoli e caption chiari, una caratteristica chiave per l'accessibilità e per rafforzare i concetti chiave nei tuoi video di classe.
4
Step 4
Esporta e condividi le tue lezioni
Finalizza i tuoi video istruttivi e utilizza le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendoli pronti per essere condivisi come preziose risorse di apprendimento con i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima le Materie per una Comprensione Più Profonda

.

Sfrutta la narrazione video AI per illustrare vividamente materie complesse e concetti astratti, rendendo l'apprendimento più immersivo per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi per le scuole?

HeyGen consente a insegnanti ed educatori di creare facilmente video educativi di alta qualità da script utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video, semplificando notevolmente il processo di sviluppo di video di classe coinvolgenti e risorse di apprendimento.

Quali strumenti offre HeyGen per personalizzare video di classe coinvolgenti?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una ricca libreria multimediale, vari modelli e controlli di branding, permettendo agli educatori di creare piani di lezione dinamici e video istruttivi su misura per materie specifiche come l'educazione scientifica o i tutorial di matematica.

Gli avatar AI di HeyGen possono migliorare i video istruttivi e le risorse di apprendimento?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen e la tecnologia avanzata di generazione vocale possono trasformare script standard in video istruttivi vivaci, offrendo elementi visivi diversificati e rendendo le risorse di apprendimento più interattive e attraenti per gli studenti.

HeyGen supporta funzionalità per rendere i contenuti educativi accessibili a tutti gli studenti?

Sì, HeyGen supporta l'accessibilità per tutti gli studenti generando automaticamente sottotitoli e caption per i contenuti educativi, garantendo che i video di classe e i materiali della libreria video online siano comprensibili e inclusivi per un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo