Video Educativo per il Marketing: Stimola l'Apprendimento e i Contatti

Coinvolgi il pubblico e costruisci l'autorità del marchio con contenuti educativi coinvolgenti. Crea video potenti utilizzando la funzione 'Testo-a-video da script' di HeyGen.

511/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video coinvolgente di 45 secondi progettato per i professionisti del marketing B2B, che illustra il potere dello storytelling per costruire l'autorità del marchio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e aziendale, con animazioni eleganti e un voiceover professionale, arricchito da sottotitoli/caption strategicamente posizionati per l'accessibilità. Questo video educativo per il marketing dovrebbe sfruttare l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per mostrare esempi rilevanti del settore.
Prompt di Esempio 2
Per imprenditori creativi e creatori di contenuti, sviluppa un video 'how-to' energico di 30 secondi che metta in evidenza un rapido suggerimento per aumentare l'engagement dei video sui social media. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo veloce con sovrapposizioni di testo dinamiche e un'estetica moderna, presentato da un avatar AI alla moda. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e assicurati che la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto sia ottimizzata per diverse piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video educativo di 50 secondi per il marketing, specificamente per i giovani interessati alla vita sostenibile, concentrandoti su scelte di prodotti eco-compatibili per costruire fiducia. Impiega un'estetica visivamente attraente con grafiche animate contemporanee e un voiceover rassicurante, assicurando che il contenuto sia facile da digerire. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione coerente e integra sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e la visibilità in ambienti diversi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Educativo per il Marketing

Sfrutta il potere dei video educativi per coinvolgere il tuo pubblico di riferimento, semplificare argomenti complessi e costruire l'autorità del marchio con gli strumenti intuitivi di creazione video di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Educativo
Definisci i tuoi obiettivi di apprendimento e crea uno script chiaro e coinvolgente per il tuo video di marketing educativo, concentrandoti sulla semplificazione di argomenti complessi.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti educativi. Abbina il tuo avatar a un voiceover professionale generato dal tuo script per dare vita al tuo messaggio.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Branding
Utilizza modelli e scene per progettare sfondi visivi accattivanti per il tuo video. Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per mantenere la coerenza e rafforzare l'autorità del marchio.
4
Step 4
Genera e Ottimizza per la Distribuzione
Trasforma il tuo script e i tuoi elementi visivi in un video raffinato utilizzando la funzionalità 'Testo-a-video da script'. Regola i rapporti d'aspetto ed esporta il tuo video educativo per varie piattaforme, assicurando il massimo coinvolgimento del pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione sui Prodotti e l'Onboarding

.

Sviluppa video how-to e tutorial di impatto per semplificare argomenti complessi, migliorando la comprensione e la ritenzione degli utenti per i tuoi prodotti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video creativi?

HeyGen consente agli utenti di produrre video creativi e coinvolgenti trasformando il testo in video utilizzando avatar AI e modelli robusti. Questo permette una creazione di contenuti efficiente, consentendo ai marketer di concentrarsi sullo storytelling e sul coinvolgimento del pubblico.

HeyGen può produrre video esplicativi animati con grafiche animate avanzate?

Sì, HeyGen facilita la creazione di video esplicativi animati dinamici e supporta l'integrazione di elementi visivi simili a grafiche animate attraverso la sua piattaforma versatile. Questo è perfetto per semplificare argomenti complessi e migliorare i contenuti visivi per catturare l'attenzione degli utenti.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i contenuti video personalizzati?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i video creativi con il tuo logo e i colori del marchio. Questo assicura un'identità di marca coerente in tutti i tuoi sforzi di video educativi per il marketing, costruendo l'autorità del marchio con contenuti visivi raffinati.

HeyGen consente una creazione efficiente di contenuti video educativi?

Sì, HeyGen consente una creazione efficiente di video educativi di alta qualità sfruttando avatar AI e capacità di testo-a-video da un semplice script. Questo permette agli utenti di semplificare argomenti complessi e produrre contenuti educativi coinvolgenti rapidamente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo