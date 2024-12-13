Video Educativo per la Salute: Migliora la Comprensione del Paziente

Produci facilmente video educativi sulla salute on-demand con gli avatar AI di HeyGen per coinvolgere i pazienti e migliorare la comprensione.

391/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 45 secondi per la salute, progettato per professionisti impegnati, illustrando tecniche rapide ed efficaci di riduzione dello stress che possono integrare nella loro giornata. Questo video di assistenza sanitaria generale on-demand dovrebbe adottare un'estetica visiva dinamica e pulita con una colonna sonora stimolante, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per una consegna coinvolgente e istruttiva.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 30 secondi per la salute, focalizzato sull'importanza dei controlli annuali, rivolto a un pubblico generale tramite i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e simile a un'infografica, con musica di sottofondo vivace, facendo uso efficace della libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire immagini coinvolgenti e relazionabili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 90 secondi che spieghi le istruzioni pre-operatorie per un intervento chirurgico ambulatoriale comune, specificamente per i pazienti programmati per la procedura. Il tono dovrebbe essere informativo e rassicurante, con una guida visiva passo-passo e una voce parlante professionale e chiara, garantendo piena accessibilità con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Educativo per la Salute

Potenzia i pazienti e semplifica l'educazione medica con contenuti video chiari, concisi e sicuri, progettati per una facile condivisione e una migliore comprensione.

1
Step 1
Crea Video Brevi
Crea rapidamente video brevi e concisi di 2-3 minuti dai tuoi script utilizzando la nostra funzione di testo in video da script, ottimizzando i contenuti per un facile consumo.
2
Step 2
Personalizza il Branding
Personalizza il tuo video educativo per la salute per essere personalizzato per te applicando i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori personalizzati.
3
Step 3
Garantisci la Conformità HIPAA
Distribuisci il tuo video educativo medico con fiducia, sapendo che la piattaforma è completamente pronta per HIPAA, proteggendo le informazioni sensibili dei pazienti.
4
Step 4
Condividi Contenuti Ampiamente
Massimizza la tua portata utilizzando funzionalità che ti permettono di condividere video via email o social media, rendendo i tuoi contenuti educativi facilmente disponibili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento di Pazienti e Personale

.

Sfrutta l'AI per produrre video di formazione accattivanti che aumentano il coinvolgimento e migliorano la ritenzione sia per i pazienti che per il personale sanitario.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video educativi per la salute?

HeyGen rivoluziona la creazione di "video educativi per la salute" utilizzando avatar AI avanzati e capacità di testo in video. Questo consente una produzione efficiente di "video educativi sulla salute" di alta qualità che coinvolgono efficacemente "pazienti" e personale.

HeyGen supporta i video educativi per i pazienti con funzionalità di accessibilità?

Sì, HeyGen garantisce che i "video educativi per i pazienti" siano accessibili a un pubblico più ampio con sottotitoli automatici e generazione di didascalie. I video possono essere facilmente condivisi via email o social media e visualizzati su "app su computer e tablet" per una vasta portata.

I medici possono creare rapidamente video personalizzati di assistenza sanitaria generale on-demand?

Assolutamente. HeyGen consente ai "medici" di produrre rapidamente "video brevi di 2-3 minuti" per "video di assistenza sanitaria generale on-demand" che sono "personalizzati per te" o per gruppi specifici di pazienti. La nostra piattaforma offre "presentazioni personalizzate" e modelli per semplificare il processo.

HeyGen è adatto per creare video educativi sulla salute sicuri?

HeyGen è progettato con la sicurezza in mente, offrendo un ambiente "sicuro" per la produzione di "video educativi sulla salute". Pur non essendo un'entità coperta, HeyGen mira a essere "pronto per HIPAA" nel suo approccio alla gestione dei dati e supporta "accessi multipli per utenti" per la collaborazione del team all'interno di una piattaforma controllata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo