Video Educativi per Dipendenti: Migliora Competenze e Coinvolgimento

Crea video di formazione aziendale coinvolgenti con avatar AI per migliorare la ritenzione della conoscenza e garantire esperienze di apprendimento coerenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di microlearning di 60 secondi che spieghi il processo aggiornato di rendicontazione delle spese a tutti i dipendenti attuali. Questo video di formazione aziendale dovrebbe presentare un'estetica pulita e moderna con visual dinamici, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una consegna precisa e coerente delle informazioni, garantendo un'elevata ritenzione della conoscenza.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video istruttivo di 30 secondi per il personale del magazzino, che dimostri un aggiornamento critico del protocollo di sicurezza. Questo video di formazione richiede uno stile visivo diretto e d'impatto, rafforzato da sottotitoli/caption forti e immagini pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per garantire una comunicazione chiara.
Prompt di Esempio 3
Crea un clip di sviluppo professionale coinvolgente di 50 secondi per i membri del team di vendita, mostrando le migliori pratiche per la comunicazione con i clienti. Il video dovrebbe avere un tono ispiratore con un design pulito e aspirazionale, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida e un ridimensionamento ed esportazione senza soluzione di continuità per varie piattaforme, posizionandolo come un video educativo essenziale per i dipendenti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video Educativi per i Dipendenti

Semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti ed efficaci per il tuo team con potenti strumenti AI, migliorando la ritenzione della conoscenza e lo sviluppo professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia sfruttando la funzione di testo-a-video da script. Digita o incolla il tuo contenuto formativo e HeyGen genererà automaticamente i segmenti video iniziali per i tuoi dipendenti.
2
Step 2
Personalizza per il Tuo Brand
Personalizza il tuo video educativo applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori. Integra visual pertinenti dalla libreria multimediale o carica i tuoi per aumentare il coinvolgimento.
3
Step 3
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Assicurati che la tua formazione sia inclusiva e chiara per tutti i dipendenti aggiungendo facilmente sottotitoli e caption. Scegli tra vari modelli e scene per strutturare il tuo video in modo efficace e professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video selezionando il rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione desiderate. Il tuo video educativo professionale è quindi pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità attraverso le tue piattaforme di apprendimento preferite.

Motivazione e Cultura dei Dipendenti

Sviluppa video motivazionali coinvolgenti che elevano i dipendenti e rafforzano i valori e la cultura aziendale positivi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare la creazione di video educativi per i dipendenti?

HeyGen rivoluziona la creazione di video educativi per i dipendenti trasformando i testi in video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover professionali in pochi minuti. La nostra piattaforma intuitiva e i modelli pronti all'uso semplificano l'intero processo di produzione video, rendendo semplice creare contenuti formativi accattivanti senza complessi montaggi video.

Quali caratteristiche specifiche di HeyGen migliorano l'efficacia dei video di formazione aziendale?

HeyGen migliora significativamente i video di formazione aziendale attraverso funzionalità come avatar AI realistici che trasmettono efficacemente i contenuti e la generazione automatica di voiceover dal testo. Puoi anche aggiungere sottotitoli/caption precisi per l'accessibilità e applicare controlli di branding per mantenere la coerenza, contribuendo a una migliore ritenzione della conoscenza.

È facile produrre video di formazione professionale per i dipendenti con HeyGen?

Sì, HeyGen rende eccezionalmente facile produrre video di formazione professionale per i dipendenti. Basta inserire il tuo script video, scegliere tra una varietà di modelli e sfruttare l'ampia libreria multimediale di HeyGen per creare contenuti formativi di alta qualità senza bisogno di attrezzature di produzione complesse.

Come supporta HeyGen lo sviluppo di video di microlearning o onboarding coinvolgenti?

HeyGen eccelle nel supportare lo sviluppo di video di microlearning e onboarding coinvolgenti permettendoti di creare rapidamente lezioni brevi e d'impatto utilizzando avatar AI e modelli predefiniti. Puoi anche regolare facilmente i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che i tuoi contenuti siano pronti per il mobile e ottimizzino la ritenzione della conoscenza.

