Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 1,5 minuti per la formazione sulla conformità specificamente per tutti i dipendenti all'interno di un impianto di produzione, dettagliando i protocolli di sicurezza essenziali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere serio e autorevole, incorporando filmati realistici per rappresentare vari scenari di sicurezza, garantendo chiarezza con sottotitoli/caption generati automaticamente per rafforzare le informazioni critiche.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione aziendale di 2 minuti per i dipendenti esistenti sul lancio di un nuovo sistema software interno. Il video dovrebbe utilizzare principalmente registrazioni dello schermo coinvolgenti per dimostrare chiaramente l'uso passo dopo passo, mantenendo uno stile visivo nitido, e trarrà vantaggio dalla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire una voce narrante accurata e istruttiva per un'acquisizione efficace delle competenze.
Prompt di Esempio 3
Produci un video breve coinvolgente di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti attuali, celebrando i recenti successi aziendali e rafforzando la cultura aziendale fondamentale. Questo pezzo di formazione interna per i dipendenti dovrebbe adottare uno stile visivo vivace e ispiratore, incorporando il supporto di una libreria multimediale diversificata per mostrare il lavoro di squadra e la collaborazione, tutto consegnato con una voce narrante energica, sfruttando vari modelli e scene per una presentazione dinamica.
Come Funziona il Video Educativo per la Formazione Aziendale

Trasforma efficacemente i tuoi contenuti di formazione in video educativi coinvolgenti e di alta qualità con strumenti intuitivi, migliorando l'apprendimento e lo sviluppo dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Scrivi i tuoi contenuti, concentrandoti su obiettivi di apprendimento chiari e messaggi chiave per i tuoi dipendenti. Utilizza la capacità di trasformare il testo in video da script per convertire facilmente il tuo materiale scritto in una narrazione visiva con script coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli Immagini e Voce
Seleziona avatar AI adatti o carica i tuoi media per rappresentare il tuo brand. Migliora i tuoi video di formazione aziendale con la generazione di voiceover professionali per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro ed efficace.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Essenziali
Incorpora controlli di branding come il logo e i colori della tua azienda per mantenere la coerenza. Assicurati accessibilità e chiarezza aggiungendo sottotitoli/caption ai tuoi contenuti video educativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato per varie piattaforme. Distribuisci il tuo video di formazione completato senza problemi, magari caricandolo nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento per un facile accesso.

Semplifica Argomenti di Formazione Complessi

Trasforma argomenti complessi come la conformità o le procedure tecniche in video educativi chiari, coinvolgenti e facili da comprendere.

Domande Frequenti

Esplora l'approccio di HeyGen per semplificare i video di formazione aziendale.

HeyGen sfrutta strumenti AI all'avanguardia per trasformare gli script in video di formazione aziendale professionali, eliminando la complessità della produzione video. Puoi facilmente creare contenuti di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video, ottimizzando l'intero flusso di lavoro.

HeyGen può supportare diverse esigenze di formazione dei dipendenti come il microlearning o la conformità?

Sì, HeyGen è ideale per diverse esigenze di formazione dei dipendenti, inclusi moduli di microlearning e formazione critica sulla conformità. Con controlli di branding robusti, modelli personalizzabili e sottotitoli/caption automatici, puoi produrre rapidamente video educativi professionali per la formazione aziendale che si allineano ai tuoi requisiti specifici.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre rapidamente script e contenuti video coinvolgenti?

HeyGen semplifica la produzione video consentendo agli utenti di generare voiceover e creare video da script in modo semplice. La sua vasta libreria di modelli e scene, insieme al supporto della libreria multimediale, aiuta a creare rapidamente ed efficacemente video di formazione coinvolgenti.

Come può HeyGen assistere nella creazione di video di onboarding e formazione sulla sicurezza efficaci?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare facilmente video di onboarding e materiali di formazione sulla sicurezza di grande impatto. Utilizza avatar AI realistici e potenti capacità di trasformazione del testo in video per trasmettere messaggi chiari e coerenti ai tuoi dipendenti in modo efficiente per qualsiasi scenario di formazione aziendale.

