Crea Video Formativi Educativi Efficaci per le Scuole

Dai potere agli insegnanti di offrire lezioni video coinvolgenti e allineate al curriculum. Produci rapidamente contenuti accattivanti con la funzione di testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un modulo di sviluppo professionale di 60 secondi per insegnanti, che fornisce un consiglio rapido e pratico sull'integrazione di nuove strategie didattiche, presentato in uno stile visivo pulito e professionale con una voce concisa, facilmente generato utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi allineato al curriculum che mostri l'approccio innovativo di una scuola alle lezioni interattive, rivolto a genitori e consigli scolastici con scene visivamente ricche e musica di sottofondo vivace, dove la narrazione coinvolgente è guidata dalla generazione di voce narrante di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial conciso di 50 secondi che spieghi la navigazione di nuovo materiale educativo digitale per studenti e insegnanti, con una progressione visiva passo-passo e un tono calmo e informativo, arricchito con sottotitoli automatici di HeyGen per accessibilità e chiarezza.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video Formativi Educativi per le Scuole

Produci facilmente video formativi educativi coinvolgenti e allineati al curriculum per le scuole, dando potere sia agli insegnanti che agli studenti con materiali di apprendimento dinamici.

Step 1
Crea il Tuo Script
Trasforma il tuo contenuto didattico in uno script pronto per la produzione. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per convertire il tuo materiale scritto in video didattici coinvolgenti istantaneamente.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Dai vita ai tuoi video educativi scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Seleziona il presentatore perfetto per trasmettere le tue lezioni, rendendo i temi complessi accessibili e accattivanti per gli studenti.
Step 3
Aggiungi Voce Narrante Professionale
Migliora la chiarezza e l'accessibilità delle tue lezioni video con la generazione di voce narrante di alta qualità. Assicurati che ogni studente possa seguire, rendendo il tuo materiale educativo più d'impatto.
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Corsi
Prepara i tuoi corsi online rifiniti per qualsiasi piattaforma. Con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e le esportazioni, adatta senza problemi il tuo video per una facile distribuzione e accesso all'interno degli ambienti di apprendimento digitale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Narrazione Dinamica dei Soggetti

Trasforma argomenti complessi del curriculum, come eventi storici o concetti scientifici, in storie video vivide e memorabili per gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video formativi educativi per le scuole?

HeyGen trasforma l'apprendimento tradizionale permettendo agli educatori di creare rapidamente video formativi educativi coinvolgenti per le scuole utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Questo semplifica la produzione di video didattici di alta qualità, rendendo il materiale educativo digitale più accessibile.

HeyGen può aiutare gli insegnanti a creare video allineati al curriculum con un branding specifico?

Sì, HeyGen offre strumenti robusti per gli insegnanti per creare video allineati al curriculum che risuonano con i loro studenti e le classi K-12. Con controlli di branding, modelli personalizzati e generazione di voce narrante, gli educatori possono garantire che le loro lezioni video mantengano un aspetto coerente e professionale.

Quali tipi di video didattici possono essere creati utilizzando la piattaforma di HeyGen?

HeyGen supporta la creazione di diversi video didattici, inclusi video educativi animati, video tutorial e corsi online completi. La nostra piattaforma facilita l'aggiunta di sottotitoli, garantendo che il tuo materiale educativo digitale sia accessibile e d'impatto per tutti gli studenti.

HeyGen utilizza l'AI generativa per semplificare la produzione di lezioni video?

Assolutamente, HeyGen sfrutta le avanzate capacità di ChatGPT e AI generativa per semplificare significativamente la produzione di lezioni video e contenuti di sviluppo professionale. Questo consente agli educatori di convertire i testi in video dinamici con avatar AI in modo efficiente, risparmiando tempo e risorse preziose.

