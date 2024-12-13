Creatore di Video Pubblicitari Ecommerce: Crea Annunci Video Vincenti

Aumenta le tue vendite e riduci i costi di produzione sfruttando modelli e scene intuitivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video pubblicitario ecommerce dinamico di 45 secondi, rivolto a marketer di performance e negozi online, progettato per catturare l'attenzione con uno stile visivo moderno e veloce e musica di sottofondo vivace. Questo annuncio metterà in evidenza la facilità di utilizzo di modelli e scene pre-progettati per creare annunci video. Dovrebbe dimostrare con forza come chiunque possa personalizzare rapidamente gli annunci video, trasformando idee di base in annunci video vincenti senza sforzi estesi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio AI persuasivo di 60 secondi, rivolto a marketer desiderosi di produrre annunci video vincenti sfruttando la tecnologia all'avanguardia. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo innovativo e leggermente futuristico con una voce sicura e autorevole, spiegando come trasformare script virali in contenuti coinvolgenti utilizzando il testo in video da script. Mostra un processo senza soluzione di continuità dal testo alla produzione finale, enfatizzando come questa capacità sblocchi nuovi livelli di libertà creativa per campagne d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video UGC autentico di 15 secondi per piccole imprese e creatori di contenuti con un budget limitato, illustrando un problema comune e la sua semplice soluzione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere relazionabile e informale, con una generazione di voce fuori campo genuina e amichevole, mostrando quanto sia facile creare contenuti di alta qualità. Questo video sottolineerà quanto sia semplice la generazione di voce fuori campo, dimostrando efficacemente un costo di produzione inferiore per narrazioni coinvolgenti senza bisogno di attori vocali professionisti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Ecommerce

Trasforma facilmente le tue idee in annunci video ad alta conversione per l'e-commerce con strumenti potenziati dall'AI, aumentando il coinvolgimento e le vendite.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene pre-progettati per creare rapidamente un annuncio video vincente che si allinea con il tuo marchio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Integra il tuo video di prodotto unico e personalizza testo, immagini e voci fuori campo. Usa la nostra funzione di testo in video da script per dare vita al tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Miglioramenti AI
Sfrutta gli avatar AI per presentare i tuoi prodotti in modo dinamico. Personalizza ulteriormente il tuo annuncio con controlli di branding per renderlo unicamente tuo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo annuncio video coinvolgente regolando il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, assicurandoti che sia pronto a catturare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Testimonial Coinvolgenti

Crea annunci AI testimonial autentici con avatar AI per costruire fiducia e prova sociale, convertendo efficacemente i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video vincenti per la mia attività?

HeyGen semplifica il processo di creazione di annunci video offrendo un creatore di annunci video AI intuitivo, perfetto per le aziende che cercano di generare rapidamente video pubblicitari ecommerce ad alto impatto. La nostra piattaforma fornisce vari strumenti per personalizzare gli annunci video e ottenere prestazioni vincenti.

HeyGen può aiutarmi a creare video UGC o di prodotto unici utilizzando l'AI?

Assolutamente. HeyGen ti consente di generare video UGC coinvolgenti e video di prodotto con avatar AI realistici che possono parlare il tuo script. Questo permette di creare contenuti diversificati e coinvolgenti che aumentano la tua produzione creativa senza la necessità di riprese tradizionali.

Quali opzioni creative sono disponibili per personalizzare i miei annunci video con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia libreria di modelli di annunci video e un editor drag-and-drop, permettendoti di personalizzare completamente gli annunci video. Puoi incorporare il tuo branding, scegliere tra varie animazioni e musiche, e perfezionare ogni elemento per adattarlo alla tua visione creativa.

Come può HeyGen elevare la qualità e la portata dei miei annunci AI?

HeyGen ti aiuta a produrre annunci AI di alta qualità in modo efficiente, dai colpi di prodotto cinematografici agli annunci AI testimoniali, con funzionalità come il testo in video da script e la generazione di voce fuori campo. La nostra piattaforma assicura che i tuoi contenuti generati dall'AI siano raffinati e pronti per script virali su tutte le piattaforme.

