Creatore di Video Pubblicitari Ecommerce: Crea Annunci Video Vincenti
Aumenta le tue vendite e riduci i costi di produzione sfruttando modelli e scene intuitivi.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video pubblicitario ecommerce dinamico di 45 secondi, rivolto a marketer di performance e negozi online, progettato per catturare l'attenzione con uno stile visivo moderno e veloce e musica di sottofondo vivace. Questo annuncio metterà in evidenza la facilità di utilizzo di modelli e scene pre-progettati per creare annunci video. Dovrebbe dimostrare con forza come chiunque possa personalizzare rapidamente gli annunci video, trasformando idee di base in annunci video vincenti senza sforzi estesi.
Sviluppa un annuncio AI persuasivo di 60 secondi, rivolto a marketer desiderosi di produrre annunci video vincenti sfruttando la tecnologia all'avanguardia. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo innovativo e leggermente futuristico con una voce sicura e autorevole, spiegando come trasformare script virali in contenuti coinvolgenti utilizzando il testo in video da script. Mostra un processo senza soluzione di continuità dal testo alla produzione finale, enfatizzando come questa capacità sblocchi nuovi livelli di libertà creativa per campagne d'impatto.
Produci un video UGC autentico di 15 secondi per piccole imprese e creatori di contenuti con un budget limitato, illustrando un problema comune e la sua semplice soluzione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere relazionabile e informale, con una generazione di voce fuori campo genuina e amichevole, mostrando quanto sia facile creare contenuti di alta qualità. Questo video sottolineerà quanto sia semplice la generazione di voce fuori campo, dimostrando efficacemente un costo di produzione inferiore per narrazioni coinvolgenti senza bisogno di attori vocali professionisti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci video vincenti per prodotti e campagne utilizzando l'AI, massimizzando la tua portata e il ritorno sulla spesa pubblicitaria.
Produci Annunci per i Social Media Coinvolgenti.
Produci senza sforzo annunci video accattivanti e clip brevi per tutte le principali piattaforme social, aumentando il coinvolgimento e la visibilità del marchio.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video vincenti per la mia attività?
HeyGen semplifica il processo di creazione di annunci video offrendo un creatore di annunci video AI intuitivo, perfetto per le aziende che cercano di generare rapidamente video pubblicitari ecommerce ad alto impatto. La nostra piattaforma fornisce vari strumenti per personalizzare gli annunci video e ottenere prestazioni vincenti.
HeyGen può aiutarmi a creare video UGC o di prodotto unici utilizzando l'AI?
Assolutamente. HeyGen ti consente di generare video UGC coinvolgenti e video di prodotto con avatar AI realistici che possono parlare il tuo script. Questo permette di creare contenuti diversificati e coinvolgenti che aumentano la tua produzione creativa senza la necessità di riprese tradizionali.
Quali opzioni creative sono disponibili per personalizzare i miei annunci video con HeyGen?
HeyGen offre un'ampia libreria di modelli di annunci video e un editor drag-and-drop, permettendoti di personalizzare completamente gli annunci video. Puoi incorporare il tuo branding, scegliere tra varie animazioni e musiche, e perfezionare ogni elemento per adattarlo alla tua visione creativa.
Come può HeyGen elevare la qualità e la portata dei miei annunci AI?
HeyGen ti aiuta a produrre annunci AI di alta qualità in modo efficiente, dai colpi di prodotto cinematografici agli annunci AI testimoniali, con funzionalità come il testo in video da script e la generazione di voce fuori campo. La nostra piattaforma assicura che i tuoi contenuti generati dall'AI siano raffinati e pronti per script virali su tutte le piattaforme.