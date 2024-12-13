Video Annuncio di Prodotto Dinamico: Aumenta le Vendite e il ROAS
Aumenta i tassi di conversione e il ROAS con campagne pubblicitarie video dinamiche personalizzate. La funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen semplifica la creazione per risultati ottimali.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un annuncio video personalizzato di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese che hanno difficoltà con il coinvolgimento degli annunci, sottolineando quanto sia facile lanciare campagne di retargeting efficaci. L'estetica dovrebbe essere pulita e accessibile, utilizzando colori vivaci e scenari relazionabili, con un tono amichevole e incoraggiante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e una varietà di Template e scene per presentare offerte di prodotti diversificate su misura per gli interessi individuali dei clienti.
Sviluppa un video annuncio di prodotto dinamico informativo di 60 secondi rivolto alle agenzie di marketing focalizzate sull'ottimizzazione della spesa pubblicitaria dei clienti e sul raggiungimento del massimo ROAS. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e autorevole, incorporando visualizzazioni di dati e una narrazione vocale nitida e d'impatto. Mostra come l'Ottimizzazione Creativa Dinamica (DCO) possa essere facilmente raggiunta utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Immagina una campagna pubblicitaria video dinamica di 30 secondi rivolta ai product manager che lanciano nuove linee, illustrando l'integrazione senza soluzione di continuità del loro catalogo prodotti in formati video coinvolgenti. Il video dovrebbe avere un'atmosfera moderna e aspirazionale, mostrando scatti di prodotti di alta qualità con musica di sottofondo energica e sovrapposizioni di testo chiare e concise. Utilizza i Sottotitoli/didascalie di HeyGen e i Template e scene diversificati per evidenziare le caratteristiche chiave del prodotto e suscitare immediato interesse.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Creazione Rapida di Campagne Pubblicitarie.
Produci rapidamente annunci video dinamici ad alte prestazioni e video di prodotto personalizzati per accelerare i tuoi sforzi di marketing.
Annunci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente annunci video dinamici coinvolgenti per le piattaforme di social media per catturare l'attenzione del pubblico e aumentare il coinvolgimento.
Domande Frequenti
Come può HeyGen facilitare la creazione di video annunci di prodotto dinamici?
HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente annunci video personalizzati convertendo il testo in video, sfruttando template pubblicitari personalizzabili e avatar AI. Questo semplifica l'impostazione della campagna per annunci video dinamici.
Qual è il ruolo della personalizzazione negli Annunci di Prodotto Dinamici (DPA) di HeyGen?
La personalizzazione è centrale nelle capacità DPA di HeyGen, permettendo messaggi e elementi visivi su misura basati su opzioni di targeting specifiche. Questo approccio migliora l'efficacia delle campagne pubblicitarie video dinamiche, aumentando il coinvolgimento.
HeyGen può integrarsi con un catalogo prodotti per campagne pubblicitarie video dinamiche?
Sì, HeyGen supporta l'integrazione dei dati del catalogo prodotti per generare automaticamente annunci video dinamici su larga scala. Questa capacità garantisce contenuti video pertinenti e personalizzati per le campagne di retargeting.
Come supporta HeyGen l'Ottimizzazione Creativa Dinamica (DCO) per gli annunci video?
HeyGen abilita la DCO offrendo template pubblicitari flessibili e generazione video potenziata dall'AI, permettendo regolazioni e ottimizzazioni in tempo reale. Questo rende la creazione di annunci video personalizzati altamente conveniente per varie opzioni di targeting.