Video Annuncio di Prodotto Dinamico: Aumenta le Vendite e il ROAS

Aumenta i tassi di conversione e il ROAS con campagne pubblicitarie video dinamiche personalizzate. La funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen semplifica la creazione per risultati ottimali.

528/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio video personalizzato di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese che hanno difficoltà con il coinvolgimento degli annunci, sottolineando quanto sia facile lanciare campagne di retargeting efficaci. L'estetica dovrebbe essere pulita e accessibile, utilizzando colori vivaci e scenari relazionabili, con un tono amichevole e incoraggiante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e una varietà di Template e scene per presentare offerte di prodotti diversificate su misura per gli interessi individuali dei clienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video annuncio di prodotto dinamico informativo di 60 secondi rivolto alle agenzie di marketing focalizzate sull'ottimizzazione della spesa pubblicitaria dei clienti e sul raggiungimento del massimo ROAS. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e autorevole, incorporando visualizzazioni di dati e una narrazione vocale nitida e d'impatto. Mostra come l'Ottimizzazione Creativa Dinamica (DCO) possa essere facilmente raggiunta utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Immagina una campagna pubblicitaria video dinamica di 30 secondi rivolta ai product manager che lanciano nuove linee, illustrando l'integrazione senza soluzione di continuità del loro catalogo prodotti in formati video coinvolgenti. Il video dovrebbe avere un'atmosfera moderna e aspirazionale, mostrando scatti di prodotti di alta qualità con musica di sottofondo energica e sovrapposizioni di testo chiare e concise. Utilizza i Sottotitoli/didascalie di HeyGen e i Template e scene diversificati per evidenziare le caratteristiche chiave del prodotto e suscitare immediato interesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video Annunci di Prodotto Dinamici

Sfrutta il potere degli annunci video personalizzati per coinvolgere il tuo pubblico e migliorare le prestazioni, tutto collegando il tuo catalogo prodotti con i nostri strumenti intuitivi di creazione video.

1
Step 1
Carica il Tuo Catalogo Prodotti
Inizia caricando il tuo catalogo prodotti completo per servire come base per il contenuto del tuo video annuncio di prodotto dinamico. Questa funzione generale assicura che tutti i tuoi dati di prodotto siano pronti per l'integrazione.
2
Step 2
Crea il Tuo Template di Annuncio Personalizzato
Progetta un annuncio video accattivante utilizzando i nostri template pubblicitari personalizzabili. Sfrutta i 'Template e scene' di HeyGen per definire la struttura visiva e il branding per i tuoi annunci video personalizzati.
3
Step 3
Applica i Campi di Dati Dinamici
Integra i campi di dati specifici del prodotto nel tuo template. Con le capacità 'Text-to-video from script', abilita l'Ottimizzazione Creativa Dinamica (DCO) per popolare automaticamente dettagli unici per ogni prodotto.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video Annunci Dinamici
Genera ed esporta le tue campagne di annunci video dinamici completamente personalizzate. Utilizza il 'ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen per preparare i tuoi video in vari formati per diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial Personalizzati dei Clienti

.

Sfrutta l'AI per creare annunci video personalizzati con storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e aumentando i tassi di conversione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen facilitare la creazione di video annunci di prodotto dinamici?

HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente annunci video personalizzati convertendo il testo in video, sfruttando template pubblicitari personalizzabili e avatar AI. Questo semplifica l'impostazione della campagna per annunci video dinamici.

Qual è il ruolo della personalizzazione negli Annunci di Prodotto Dinamici (DPA) di HeyGen?

La personalizzazione è centrale nelle capacità DPA di HeyGen, permettendo messaggi e elementi visivi su misura basati su opzioni di targeting specifiche. Questo approccio migliora l'efficacia delle campagne pubblicitarie video dinamiche, aumentando il coinvolgimento.

HeyGen può integrarsi con un catalogo prodotti per campagne pubblicitarie video dinamiche?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione dei dati del catalogo prodotti per generare automaticamente annunci video dinamici su larga scala. Questa capacità garantisce contenuti video pertinenti e personalizzati per le campagne di retargeting.

Come supporta HeyGen l'Ottimizzazione Creativa Dinamica (DCO) per gli annunci video?

HeyGen abilita la DCO offrendo template pubblicitari flessibili e generazione video potenziata dall'AI, permettendo regolazioni e ottimizzazioni in tempo reale. Questo rende la creazione di annunci video personalizzati altamente conveniente per varie opzioni di targeting.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo