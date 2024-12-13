Creatore di Video Annunci per Dropshipping: Crea Annunci Virali Velocemente

Produci facilmente video annunci in stile UGC autentici con avatar AI realistici, aumentando le conversioni per i tuoi prodotti.

462/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio convincente di 45 secondi rivolto alle aziende di e-commerce focalizzate sull'ottenere "video annunci ad alta conversione", mostrando la potenza dei modelli AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, pulito e diretto, impiegando una narrazione chiara e autorevole accompagnata da musica di sottofondo d'impatto. Sfrutta i Modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato e assicurati che i Sottotitoli/didascalie siano ben visibili per massimizzare l'accessibilità e il coinvolgimento.
Prompt di Esempio 2
Progetta un "video annuncio per il dropshipping" dinamico di 15 secondi specificamente ottimizzato per "annunci TikTok", attraente per i proprietari di piccole imprese che cercano una creazione di contenuti rapida. Il video dovrebbe presentare immagini veloci e di tendenza con audio accattivante, guidato da uno script conciso e coinvolgente trasformato in video utilizzando il Testo-in-video da script, garantendo un'inquadratura perfetta con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio persuasivo di 60 secondi per agenzie di marketing, mostrando l'efficienza di HeyGen come "Creatore di Annunci AI" per "annunci Facebook". Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e versatile, dimostrando vari tipi di prodotto attraverso un ricco supporto di libreria multimediale/stock, con avatar AI autorevoli che forniscono una narrazione convincente e musica di sottofondo strumentale professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Annunci per Dropshipping

Crea facilmente video annunci coinvolgenti e ad alta conversione per i tuoi prodotti di dropshipping utilizzando potenti AI, potenziando la tua presenza online.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per l'Annuncio
Inizia creando la narrazione del tuo annuncio. Utilizza il nostro generatore di script AI per delineare rapidamente contenuti coinvolgenti, o incolla il tuo script per iniziare immediatamente.
2
Step 2
Seleziona Attori AI e Immagini
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo prodotto. Arricchisci il tuo annuncio con media stock pertinenti o carica le tue riprese e immagini del prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Professionali
Massimizza il coinvolgimento generando automaticamente didascalie precise. Personalizza ulteriormente il tuo video con opzioni di voiceover e controlli di branding per adattarlo all'identità del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Ottimizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Scarica il tuo video annuncio finito e di alta qualità, pronto per le tue campagne su TikTok, Facebook e altro ancora.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Mostra storie di successo dei clienti coinvolgenti in video AI, costruendo fiducia e prova sociale per i tuoi prodotti di dropshipping.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare annunci virali per il dropshipping?

HeyGen sfrutta attori AI avanzati e script AI per produrre contenuti altamente coinvolgenti che catturano l'attenzione del pubblico, aiutandoti a creare annunci virali per il dropshipping in modo efficiente. La nostra piattaforma rende la creazione di video annunci ad alta conversione semplice ed efficace per le tue campagne.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video annunci per il dropshipping?

HeyGen si distingue come un primo creatore di annunci AI offrendo un processo semplificato con modelli AI personalizzabili e potenti capacità di testo-in-video. Questo ti permette di generare rapidamente video annunci per il dropshipping di grande impatto senza bisogno di un'esperienza estesa nella produzione video.

HeyGen può creare video annunci in stile UGC autentici per vari mercati?

Sì, HeyGen consente la creazione di video annunci in stile UGC autentici, completi di voci AI diverse e didascalie automatiche. Le nostre robuste funzionalità di localizzazione ti permettono di adattare i tuoi video annunci ad alta conversione per un pubblico globale, garantendo un'ampia attrattiva e impatto.

Come fa HeyGen a garantire che i miei video annunci siano ad alta conversione su tutte le piattaforme?

HeyGen ottimizza la tua produzione creativa con funzionalità come il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e script AI coinvolgenti, perfetti per varie piattaforme tra cui annunci TikTok e Facebook. Questo approccio completo assicura che i tuoi annunci per il dropshipping siano ad alta conversione e massimizzino il coinvolgimento ovunque vengano pubblicati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo