Automatizza la creazione di SOP e contenuti di formazione. Genera documentazione video cristallina con voiceover AI che catturano il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di analisi tecnica di 1,5 minuti rivolto a professionisti IT e team di ingegneria, progettato per "spiegare flussi complessi" all'interno di un nuovo sistema o di una procedura di "Gestione del Cambiamento IT". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e basato su infografiche, utilizzando un avatar AI per presentare dettagli tecnici con precisione e credibilità, garantendo un messaggio chiaro e focalizzato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per utenti esistenti e team di prodotto annunciando "nuove funzionalità" e aggiornando "guide utente" all'interno di un'applicazione software. La presentazione visiva dovrebbe essere energica e coinvolgente, incorporando testo sullo schermo sincronizzato con una narrazione veloce, arricchita da sottotitoli automatici per garantire accessibilità e comprensione immediata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial completo di 2 minuti per sviluppatori e supporto tecnico, illustrando un "flusso di lavoro" complesso dall'inizio alla fine, adatto per una "libreria di video tutorial". Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e passo-passo, combinando registrazioni dello schermo con narrazione professionale, costantemente brandizzato attraverso l'uso di modelli e scene di HeyGen per un'esperienza di visione coerente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video di Documentazione

Semplifica la creazione di SOP professionali e guide pratiche, rendendo le informazioni complesse chiare e accessibili con video potenziati dall'AI.

1
Step 1
Genera il Tuo Contenuto Principale
Inizia convertendo le tue istruzioni scritte in video coinvolgenti. Utilizza la funzione Testo-a-video dalla sceneggiatura della piattaforma per creare rapidamente documentazione dettagliata.
2
Step 2
Migliora con Elementi Visivi e AI
Eleva la tua documentazione con elementi visivi accattivanti. Incorpora avatar AI per presentare informazioni o seleziona tra vari modelli e scene per strutturare efficacemente la tua guida.
3
Step 3
Affina per Chiarezza e Portata
Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro e inclusivo. Genera automaticamente voiceover in più lingue o aggiungi sottotitoli per migliorare la comprensione per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Sicurezza
Finalizza la tua documentazione video e rendila disponibile. Esporta il tuo progetto in vari formati e rapporti d'aspetto, o utilizza le opzioni integrate per condividere e incorporare contenuti sulle tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora Contenuti di Formazione e Apprendimento

Migliora l'efficacia dei contenuti di formazione e apprendimento con documentazione video potenziata dall'AI, aumentando il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per semplificare la creazione di video?

HeyGen opera come una piattaforma video AI avanzata, trasformando script in video professionali utilizzando avatar AI sofisticati e voiceover AI. Questo semplifica notevolmente il processo di creazione video, rendendolo altamente efficiente.

Quali strumenti tecnici fornisce HeyGen per video di documentazione completi?

HeyGen funge da potente strumento video di documentazione, dotato di un editor video versatile e funzionalità di registrazione dello schermo. Consente agli utenti di generare video esplicativi chiari e spiegare flussi di lavoro complessi in modo efficace.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e l'integrazione di script professionali?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di personalizzazione del marchio, permettendo agli utenti di applicare il loro logo e i colori del marchio ai video. Integra script professionali con voiceover AI di alta qualità, garantendo un output coerente e raffinato.

Quali capacità di output e modifica offre HeyGen per esigenze di contenuto diversificate?

HeyGen fornisce una flessibilità di modifica robusta attraverso il suo editor video intuitivo e una vasta gamma di modelli. Gli utenti possono gestire facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione per soddisfare varie esigenze di contenuto.

