Potenzia l'Inclusione con Potenti Video di Formazione sulla Diversità

Dai potere al tuo team con video di formazione sull'inclusione coinvolgenti che affrontano il Pregiudizio Inconscio, generati rapidamente utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di microlearning di 45 secondi per i leader di team sulla promozione della "Leadership Inclusiva" attraverso abilità di "Comunicazione Efficace". Il video necessita di un'estetica visiva dinamica e coinvolgente con musica di sottofondo vivace, permettendo agli spettatori di afferrare rapidamente i concetti chiave. La funzione di testo-a-video da script di HeyGen sarebbe ideale per convertire rapidamente i contenuti formativi in immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video conciso di 30 secondi per tutti i dipendenti, evidenziando il valore della "Neurodiversità sul Posto di Lavoro" e promuovendo un "ambiente di lavoro rispettoso". L'approccio visivo dovrebbe essere vivace e illustrativo, accompagnato da una voce narrante incoraggiante. Sfruttare la generazione di voiceover di HeyGen garantisce una narrazione coerente attraverso materiali di formazione diversificati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 90 secondi per i professionisti delle risorse umane focalizzato su strategie per "Affrontare i Pregiudizi" in modo efficace all'interno di un quadro di "microlearning". Questo video dovrebbe adottare un aspetto pulito e professionale con infografiche dettagliate e un tono formale e informativo. L'integrazione senza soluzione di continuità di sottotitoli/caption forniti da HeyGen migliorerà l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Formazione sulla Diversità

Crea facilmente video di formazione su diversità, equità e inclusione con la piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo contenuto di formazione sulla diversità nell'editor di script. La capacità di "testo-a-video da script" di HeyGen genererà automaticamente scene basate sul tuo testo, semplificando il processo di creazione del video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio. Questi presentatori realistici possono consegnare il tuo contenuto su diversità e inclusione in modo professionale.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con layout professionali. Utilizza "Template e scene" per aggiungere sfondi ed elementi coinvolgenti, assicurando che il messaggio del tuo ambiente di lavoro sia visivamente accattivante.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione per i dipendenti aggiungendo "Sottotitoli/caption" per la massima accessibilità. Esporta il tuo video completato, pronto per educare e coinvolgere efficacemente il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Contenuti di Microlearning

Genera rapidamente brevi clip video potenziati dall'AI per moduli di microlearning, rendendo accessibili e facili da digerire argomenti complessi DEI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla diversità?

HeyGen consente alle organizzazioni di produrre rapidamente video di formazione sulla diversità coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Questo semplifica lo sviluppo di contenuti cruciali su Diversità, Equità e Inclusione (DEI) per una formazione efficace dei dipendenti.

Posso personalizzare i video di formazione sull'inclusione per allinearli al marchio della mia azienda?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di formazione sull'inclusione. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per tutti i tuoi materiali di formazione dei dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo.

Cosa rende HeyGen ideale per il microlearning in diversità e inclusione?

Il processo efficiente di creazione video di HeyGen, inclusa la generazione di voiceover e il supporto ai sottotitoli, è perfetto per produrre moduli di microlearning concisi. Questo consente una consegna efficace di argomenti complessi come il Pregiudizio Inconscio e la Sicurezza Psicologica in un formato facilmente digeribile per l'apprendimento continuo.

Come può HeyGen supportare lo sviluppo delle Abilità di Comunicazione e della Leadership Inclusiva?

HeyGen facilita la creazione semplice di video di formazione di alta qualità focalizzati sul miglioramento delle Abilità di Comunicazione e sulla promozione della Leadership Inclusiva. Questi video potenziati dall'AI rendono la formazione essenziale sulla diversità accessibile e coinvolgente, contribuendo a un ambiente di lavoro più rispettoso e inclusivo.

