Creatore di Video Promozionali per Annunci di Sconti Irresistibili

Trasforma le tue idee in video di sconti d'impatto istantaneamente con la nostra potente funzione di testo in video da script, perfetta per i social media.

490/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario di 45 secondi che mostri un'offerta a tempo limitato per un prodotto SaaS B2B, rivolto a professionisti del marketing in cerca di efficienza. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva sofisticata e minimalista con punti dati e grafici animati, guidato da una voce fuori campo generata dall'AI chiara e sicura. Evidenzia la proposta di valore del prodotto attraverso un avatar AI, rendendo il processo di creazione del video pubblicitario altamente coinvolgente ed efficiente per le campagne di marketing.
Prompt di Esempio 2
Come può un influencer del fitness lanciare efficacemente un nuovo programma di sconti sugli allenamenti ai suoi follower attivi e attenti alla salute? Considera un video pubblicitario sui social media di 60 secondi coinvolgente con uno stile visivo motivazionale e dinamico, incorporando foto e video di alta qualità di allenamenti, accompagnati da una voce fuori campo ispiratrice ed energica. La capacità di HeyGen di trasformare un testo in video consente all'influencer di trasformare un semplice script in annunci video accattivanti, garantendo una produzione senza intoppi.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video personalizzato di 15 secondi che annuncia un'offerta speciale per il pranzo infrasettimanale di un ristorante locale, progettato per attrarre appassionati di cibo locali e lavoratori d'ufficio. L'approccio visivo dovrebbe essere caldo e invitante, mostrando primi piani di cibo delizioso, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e invitante. Per garantire la massima portata e accessibilità, il video deve presentare sottotitoli chiaramente visibili, consentendo una consegna efficace del video promozionale su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Annunci di Sconti

Crea senza sforzo video di annunci di sconti coinvolgenti che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement per le tue campagne di marketing.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello
Seleziona dalla nostra libreria di "modelli progettati professionalmente" o inizia con una tela bianca per inquadrare perfettamente la tua offerta di sconto. I nostri "Modelli e scene" forniscono una solida base.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Sconto
Integra le informazioni specifiche del tuo sconto, immagini del prodotto e clip video. Sfrutta la nostra "Libreria multimediale/supporto stock" con "foto e video stock" per far risaltare la tua offerta.
3
Step 3
Applica una Finitura Professionale
Eleva il tuo annuncio con "voci fuori campo" coinvolgenti utilizzando la "Generazione di voci fuori campo". Aggiungi sottotitoli per una portata più ampia e utilizza i controlli di branding (logo, colori) per allinearti con il tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo annuncio scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale e poi "Esporta" il tuo video di alta qualità, pronto per potenziare i tuoi "annunci video sui social media" e gli sforzi di marketing istantaneamente attraverso "Ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità per le tue campagne di sconto condividendo storie di successo autentiche dei clienti attraverso video AI coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video promozionali per le mie campagne di marketing?

HeyGen ti consente di creare video promozionali e annunci video coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma potenziata dall'AI, con modelli progettati professionalmente e opzioni video personalizzate, permette una rapida produzione di contenuti per le tue campagne di marketing.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video online intuitivo per video personalizzati?

HeyGen offre un editor online intuitivo con un'interfaccia drag-and-drop, rendendo facile la produzione di video personalizzati. Puoi migliorare le tue creazioni con avatar AI, voci fuori campo, sottotitoli e una ricca libreria di foto e video stock.

HeyGen può aiutare ad aggiungere voci fuori campo professionali e sottotitoli ai miei annunci video?

Assolutamente. HeyGen fornisce una generazione robusta di voci fuori campo e sottotitoli automatici, garantendo che i tuoi annunci video siano accessibili e coinvolgenti. Questa capacità ti aiuta a creare contenuti video promozionali di alta qualità con facilità.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio nei video promozionali?

HeyGen consente una forte coerenza del marchio nei tuoi video promozionali attraverso controlli di branding personalizzati per loghi e colori. Puoi anche sfruttare una vasta libreria multimediale di foto e video stock per allinearti visivamente con l'identità del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo