Generatore di Video di Marketing Digitale - Potenzia le Tue Campagne
Genera rapidamente annunci video ad alto impatto. Trasforma i tuoi prompt di testo in video AI coinvolgenti con la potente capacità di testo-a-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video testimoniale autentico di 60 secondi rivolto a potenziali clienti, in cui un utente soddisfatto condivide la sua storia di successo nel video marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e personale, utilizzando avatar AI realistici per trasmettere emozioni genuine, supportato da B-roll rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, accompagnato da una voce fuori campo rassicurante.
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi che offre consigli rapidi per creare annunci video efficaci su varie piattaforme social, progettato per creatori di contenuti e gestori di social media. Impiega uno stile visivo veloce con modelli animati coinvolgenti e scene, assicurando che le informazioni cruciali siano facilmente digeribili attraverso sottotitoli chiari. Dimostra quanto facilmente i video possano essere adattati utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per diverse piattaforme.
Crea un video tutorial di 40 secondi per nuovi utenti, illustrando la potenza di un generatore di video AI per creare contenuti video da semplici prompt di testo. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e istruttiva, combinando registrazioni dello schermo con visuali generate dall'AI, mentre una voce fuori campo concisa guida gli spettatori passo dopo passo attraverso il processo, sfruttando la capacità di testo-a-video da script.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video accattivanti utilizzando un generatore di video AI per guidare le campagne e massimizzare la portata.
Generazione di Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video dinamici per i social media e clip per aumentare il coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come aiuta HeyGen a creare rapidamente video di marketing AI coinvolgenti?
HeyGen ti consente di creare video di marketing AI coinvolgenti in modo efficiente utilizzando il suo intuitivo generatore di video AI. Sfrutta modelli progettati professionalmente e potenti strumenti AI per creare contenuti video di marketing di alta qualità, risparmiando tempo e risorse.
Posso generare video AI da prompt di testo usando HeyGen?
Sì, HeyGen ti permette di generare facilmente video AI direttamente da prompt di testo. Basta inserire il tuo script, e gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen lo trasformeranno in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e voci fuori campo, inclusi sottotitoli e didascalie.
Quali opzioni di personalizzazione del branding sono disponibili per i video di marketing in HeyGen?
HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video di marketing si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente personalizzare l'aspetto e la sensazione del tuo contenuto applicando il tuo logo, i colori del marchio e selezionando tra vari modelli per creare contenuti professionali e brandizzati.
Come può HeyGen migliorare la mia strategia di video marketing su diverse piattaforme?
HeyGen migliora significativamente la tua strategia di video marketing consentendo la rapida creazione di diversi asset video per varie piattaforme social. Adatta facilmente i tuoi annunci video o altri contenuti con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione, garantendo un coinvolgimento ottimale ovunque si trovi il tuo pubblico.