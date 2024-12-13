Generatore di Video di Formazione sull'Alfabetizzazione Digitale: Potenzia le Competenze

Potenzia le competenze digitali dei dipendenti con video di formazione coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI per semplificare la creazione di video per i team L&D e fornire contenuti educativi efficaci.

483/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un pezzo promozionale di 45 secondi per i team L&D, che mostri come possono rivoluzionare i video di formazione per i dipendenti. Questo video dovrebbe adottare un'estetica professionale e pulita con transizioni dinamiche e una voce fuori campo sicura e articolata. Inizia sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente i contenuti di formazione esistenti in segmenti video raffinati, evidenziando efficienza e scalabilità.
Prompt di Esempio 2
Rivolto ai proprietari di piccole imprese, un video educativo conciso di 30 secondi dovrebbe illustrare la facilità di creare materiali di marketing con strumenti moderni. Questo video necessita di uno stile visivo pulito e minimalista con musica di sottofondo vivace e narrazione chiara e concisa. Assicurati che tutti i punti chiave siano rinforzati con sottotitoli per massima accessibilità e comprensione, dimostrando la semplicità degli aggiornamenti facili.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo convincente di 60 secondi per i team di marketing, dimostrando il potere di un generatore di video AI per la creazione rapida di contenuti. Impiega un design visivo elegante e moderno con grafiche in movimento coinvolgenti e una voce fuori campo persuasiva ed energica. Questo video dovrebbe enfatizzare la capacità di HeyGen di utilizzare avatar AI per produrre rapidamente contenuti diversificati, pronti per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sull'Alfabetizzazione Digitale

Crea rapidamente video di formazione sull'alfabetizzazione digitale coinvolgenti e informativi con strumenti potenziati dall'AI, semplificando lo sviluppo di contenuti per i team L&D.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Incolla il tuo contenuto di formazione sull'alfabetizzazione digitale nell'editor per convertire istantaneamente il tuo testo in scene video utilizzando la nostra capacità di trasformare il testo in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI per essere il presentatore coinvolgente della tua formazione sull'alfabetizzazione digitale, aggiungendo un elemento umano professionale e relazionabile al tuo video.
3
Step 3
Genera la Tua Voce Fuori Campo
Aggiungi una voce fuori campo AI dal suono naturale per narrare il tuo contenuto di alfabetizzazione digitale, garantendo una consegna chiara e coerente per tutti i tuoi studenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Rivedi il tuo video di formazione sull'alfabetizzazione digitale completato, quindi esportalo nel tuo rapporto d'aspetto preferito, pronto per la distribuzione immediata al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Digitali Complessi

.

Trasforma argomenti complessi di alfabetizzazione digitale in video esplicativi chiari e comprensibili, rendendo le informazioni complesse accessibili e digeribili per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, trasformando i tuoi script in video di formazione coinvolgenti con avatar AI realistici e voci fuori campo AI professionali. La sua piattaforma intuitiva semplifica la creazione di video, rendendola altamente efficace per i team L&D nella produzione di video educativi di alta qualità con aggiornamenti facili.

HeyGen può produrre video di formazione sull'alfabetizzazione digitale con avatar AI realistici e voci fuori campo?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video di formazione sull'alfabetizzazione digitale, creando contenuti educativi coinvolgenti con una gamma diversificata di avatar AI realistici e voci fuori campo AI naturali. Questa potente combinazione migliora il coinvolgimento e la comprensione per tutti i tuoi video di formazione.

Quali capacità offre HeyGen per video di formazione per dipendenti accessibili?

HeyGen migliora l'accessibilità dei video di formazione per dipendenti fornendo sottotitoli automatici e controlli di branding robusti. Questo assicura che la creazione di video professionali sia inclusiva e chiaramente compresa da un ampio pubblico, supportando la tua strategia video complessiva.

HeyGen fornisce modelli per accelerare la creazione di video per i team L&D?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di modelli professionali e scene specificamente progettati per accelerare la creazione di video per i team L&D. Puoi facilmente adattare questi modelli con il tuo script e branding per uno sviluppo di contenuti efficiente e aggiornamenti facili.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo