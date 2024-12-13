Strumento Video di Formazione per Concessionarie: Semplifica l'Onboarding

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti con avatar AI per migliorare lo sviluppo dei dipendenti e l'abilitazione alle vendite.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida pratica di 45 secondi per i tecnici di servizio delle concessionarie esperti, dimostrando una nuova funzionalità del software diagnostico. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e altamente informativo, utilizzando Template e scene dinamiche per simulare walkthrough di cattura dello schermo, con sottotitoli precisi per evidenziare ogni passaggio. Utilizza i Template e le scene di HeyGen e i sottotitoli per creare un aiuto visivo efficiente e facilmente digeribile per guide pratiche e documentazione video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio raffinato di 1 minuto rivolto a tutto il management e ai team di vendita delle concessionarie, introducendo l'ultimo aggiornamento alla nostra piattaforma di gestione dell'inventario online. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole ma accessibile, utilizzando grafiche pulite e branding coerente, narrato da un voiceover professionale generato da uno script. Questo video dovrebbe mostrare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e consentire un facile ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per vari canali di comunicazione interna, facilitando la condivisione efficace delle conoscenze e l'abilitazione alle vendite.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 30 secondi che offra un rapido consiglio su come gestire le domande comuni dei clienti riguardo alle opzioni di finanziamento, specificamente rivolto ai rappresentanti di vendita delle concessionarie. L'approccio visivo dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, incorporando supporti visivi pertinenti dalla libreria multimediale/stock e evidenziazioni di testo animate, accompagnato da un voiceover energico. Questo video utilizzerà efficacemente la libreria multimediale/stock di HeyGen e la generazione di voiceover per fornire uno sviluppo efficace dei dipendenti attraverso un formato di tutorial tecnico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona lo Strumento Video di Formazione per Concessionarie

Trasforma la formazione complessa delle concessionarie in contenuti video coinvolgenti e di alta qualità in modo efficiente, assicurando che il tuo team sia sempre informato e aggiornato.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia scegliendo tra una varietà di "Template e scene" professionali su misura per la formazione. Questo fornisce un avvio rapido, permettendoti di concentrarti immediatamente sugli obiettivi di apprendimento della tua concessionaria.
2
Step 2
Personalizza il Contenuto
Sfrutta "Testo in video da script" inserendo il tuo materiale di formazione. Arricchisci il tuo video con elementi visivi e assicurati la coerenza del marchio, rendendolo una vera esperienza di "generatore di video AI".
3
Step 3
Migliora con Avatar AI
Dai vita alla formazione della tua concessionaria selezionando un espressivo "avatar AI" per presentare il tuo contenuto. Migliora ulteriormente il coinvolgimento con voiceover dal suono naturale e sottotitoli chiari.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi "Video di Formazione" professionali assicurando una visualizzazione ottimale su qualsiasi dispositivo con "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto". Poi, condividi senza sforzo le tue guide completate con la tua rete di concessionarie per una condivisione efficiente delle conoscenze.

Produci Contenuti Coinvolgenti per l'Abilitazione alle Vendite

Sviluppa video di abilitazione alle vendite ispiratori e aggiornamenti sulle prestazioni che motivano i team delle concessionarie e rafforzano efficacemente le migliori pratiche.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione di alta qualità?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma gli script in video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e voiceover professionali. La sua interfaccia intuitiva e i template diversificati semplificano l'intero processo di produzione video, rendendo accessibile la creazione di contenuti complessi.

HeyGen può essere utilizzato efficacemente per la formazione tecnica e le guide pratiche?

Sì, HeyGen è una piattaforma video AI ideale per la formazione tecnica, consentendo la rapida creazione di guide pratiche dettagliate. Gli utenti possono sfruttare i voiceover AI e i sottotitoli automatici per migliorare la chiarezza e facilitare la condivisione efficiente delle conoscenze.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la gestione dei contenuti e la collaborazione?

HeyGen offre robuste funzionalità tecniche per una gestione dei contenuti senza soluzione di continuità, inclusi l'archiviazione centralizzata dei video e opzioni di condivisione sicura. I suoi strumenti di collaborazione e l'accessibilità su app mobili e desktop migliorano la produttività del team e la conservazione delle conoscenze.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei contenuti educativi?

HeyGen consente alle organizzazioni di mantenere una forte coerenza del marchio in tutti i contenuti di Sviluppo dei Dipendenti e Abilitazione alle Vendite attraverso controlli di branding completi. Gli utenti possono integrare loghi personalizzati, colori del marchio e utilizzare template su misura, garantendo che ogni video rifletta professionalmente la loro identità aziendale.

