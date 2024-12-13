Generatore di Video di Formazione AI: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Crea video di formazione coinvolgenti ed efficaci senza sforzo. I nostri avatar AI danno vita ai tuoi contenuti, garantendo un flusso di lavoro semplificato e migliori risultati di apprendimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida di 90 secondi per i professionisti IT, illustrando la creazione di tutorial software rapidi utilizzando HeyGen. Adotta uno stile visivo dinamico, simile alle registrazioni dello schermo, abbinato a una voce narrante AI amichevole e conversazionale. Questo video dovrebbe evidenziare l'uso di modelli personalizzabili e la generazione automatica di sottotitoli per migliorare la comprensione e l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 2 minuti rivolto ai dipartimenti HR e agli specialisti dell'onboarding dei dipendenti, concentrandoti sulla creazione di esperienze coinvolgenti per i nuovi assunti. Il video dovrebbe presentare immagini moderne e vivaci con avatar AI diversi che danno il benvenuto ai nuovi membri del team, accompagnati da una voce narrante incoraggiante generata tramite la "Generazione di voce narrante" di HeyGen. Questo sottolinea il potere degli avatar AI nell'onboarding personalizzato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 45 secondi per i manager aziendali che cercano di ottimizzare la creazione di video, mostrando HeyGen come una piattaforma AI generativa. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, trasmettendo efficienza in termini di costi e tempo, con una voce AI sicura e concisa. Dimostra come "Da testo a video da script" produca rapidamente contenuti di alta qualità, facilmente adattabili per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Nostro Generatore di Video di Formazione AI

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione in video professionali e coinvolgenti potenziati dall'AI, risparmiando tempo e risorse preziose per il tuo team.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Contenuto
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione o script nell'editor di testo. La nostra piattaforma utilizza questo input per alimentare la creazione del tuo video di formazione AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua formazione e seleziona una voce narrante AI che corrisponda al tono e allo stile del tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi dalla nostra libreria multimediale e applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi, colori e musica di sottofondo.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, genera il tuo video di formazione di alta qualità. Esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto e condividilo con il tuo team o pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi del DAO

Trasforma argomenti complessi di governance, tecnici o procedurali del DAO in video di formazione chiari e facili da comprendere che migliorano la comprensione dei membri.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen è una piattaforma AI generativa che trasforma il testo in video, consentendo agli utenti di creare video di formazione professionali utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di sintesi vocale, semplificando l'intero processo di produzione video.

HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro esistenti per semplificare la produzione video?

Sì, HeyGen supporta un flusso di lavoro semplificato permettendo agli utenti di convertire script in video, integrarsi con strumenti come ChatGPT e utilizzare modelli personalizzabili, migliorando significativamente l'efficienza per i team di L&D e le iniziative di onboarding dei dipendenti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI e i contenuti video all'interno di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per avatar AI e contenuti video, inclusi controlli di branding, una ricca libreria multimediale e la possibilità di creare Cloni di Avatar Personalizzati per video di formazione altamente personalizzati e coinvolgenti.

HeyGen offre funzionalità per creare video di formazione multilingue e accessibili?

Sì, HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di sintesi vocale e sottotitoli automatici per facilitare la creazione di video di formazione multilingue, migliorando l'accessibilità e la portata per un pubblico diversificato senza bisogno di microfoni, telecamere o attori.

