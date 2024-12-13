Generatore di Video di Formazione AI: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente
Crea video di formazione coinvolgenti ed efficaci senza sforzo. I nostri avatar AI danno vita ai tuoi contenuti, garantendo un flusso di lavoro semplificato e migliori risultati di apprendimento.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa una guida di 90 secondi per i professionisti IT, illustrando la creazione di tutorial software rapidi utilizzando HeyGen. Adotta uno stile visivo dinamico, simile alle registrazioni dello schermo, abbinato a una voce narrante AI amichevole e conversazionale. Questo video dovrebbe evidenziare l'uso di modelli personalizzabili e la generazione automatica di sottotitoli per migliorare la comprensione e l'accessibilità.
Produci un video di 2 minuti rivolto ai dipartimenti HR e agli specialisti dell'onboarding dei dipendenti, concentrandoti sulla creazione di esperienze coinvolgenti per i nuovi assunti. Il video dovrebbe presentare immagini moderne e vivaci con avatar AI diversi che danno il benvenuto ai nuovi membri del team, accompagnati da una voce narrante incoraggiante generata tramite la "Generazione di voce narrante" di HeyGen. Questo sottolinea il potere degli avatar AI nell'onboarding personalizzato.
Progetta un video promozionale di 45 secondi per i manager aziendali che cercano di ottimizzare la creazione di video, mostrando HeyGen come una piattaforma AI generativa. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, trasmettendo efficienza in termini di costi e tempo, con una voce AI sicura e concisa. Dimostra come "Da testo a video da script" produca rapidamente contenuti di alta qualità, facilmente adattabili per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze all'interno del tuo DAO.
Espandi i Corsi di Formazione e la Portata Globale.
Produci senza sforzo più contenuti di formazione, permettendo al tuo DAO di educare in modo efficiente una base di membri distribuita a livello globale.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?
HeyGen è una piattaforma AI generativa che trasforma il testo in video, consentendo agli utenti di creare video di formazione professionali utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di sintesi vocale, semplificando l'intero processo di produzione video.
HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro esistenti per semplificare la produzione video?
Sì, HeyGen supporta un flusso di lavoro semplificato permettendo agli utenti di convertire script in video, integrarsi con strumenti come ChatGPT e utilizzare modelli personalizzabili, migliorando significativamente l'efficienza per i team di L&D e le iniziative di onboarding dei dipendenti.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI e i contenuti video all'interno di HeyGen?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per avatar AI e contenuti video, inclusi controlli di branding, una ricca libreria multimediale e la possibilità di creare Cloni di Avatar Personalizzati per video di formazione altamente personalizzati e coinvolgenti.
HeyGen offre funzionalità per creare video di formazione multilingue e accessibili?
Sì, HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di sintesi vocale e sottotitoli automatici per facilitare la creazione di video di formazione multilingue, migliorando l'accessibilità e la portata per un pubblico diversificato senza bisogno di microfoni, telecamere o attori.