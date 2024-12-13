Modelli di Video Pubblicitari per il Cyber Monday per Vendite Epiche

Progetta grafiche accattivanti per i social media e video promozionali per massimizzare le vendite del Cyber Monday, realizzati senza sforzo con i modelli e le scene di HeyGen.

335/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un modello di video coinvolgente di 30 secondi perfetto per creatori di contenuti e team di marketing, con un'estetica moderna e pulita e una colonna sonora energica per promuovere le offerte del Cyber Monday sui social media; utilizza la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per generare senza sforzo una narrazione avvincente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modello professionale di 45 secondi per il Cyber Monday rivolto a grandi aziende che cercano un annuncio elegante e coinvolgente, utilizzando un tono amichevole e autorevole; integra gli avatar AI di HeyGen per presentare le offerte chiave, garantendo un tocco personalizzato e un alto valore di produzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video mobile di 20 secondi per i digital marketer, mostrando contenuti adattabili con uno stile visivo dinamico e audio positivo che possono essere facilmente riutilizzati su varie piattaforme per le promozioni del Cyber Monday; sfrutta appieno il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per un adattamento senza soluzione di continuità a qualsiasi schermo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Modelli di Video Pubblicitari per il Cyber Monday

Crea video promozionali accattivanti per le tue vendite del Cyber Monday. I nostri modelli personalizzabili e le potenti funzionalità ti aiutano a progettare campagne efficaci per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello per il Cyber Monday
Sfoglia una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente specificamente per le vendite del Cyber Monday. Utilizza la funzione 'Modelli e scene' di HeyGen per iniziare il tuo processo creativo con facilità.
2
Step 2
Personalizza i Visual del Tuo Annuncio
Personalizza il modello scelto con lo stile unico del tuo marchio. Regola colori, font e carica il tuo logo utilizzando i nostri 'Controlli di branding (logo, colori)' per renderlo veramente tuo.
3
Step 3
Genera Contenuti Promozionali Coinvolgenti
Aggiungi il tuo testo promozionale e lascia che la capacità 'Testo in video da script' di HeyGen dia vita al tuo video promozionale. Arricchisci il tuo messaggio con visual dinamici e voiceover coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma Sociale
Prepara il tuo annuncio finito per la distribuzione su tutti i tuoi canali. Usa il 'Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni' per ottimizzare il tuo video per piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok come grafiche per i social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accendi l'Urgenza per le Vendite del Cyber Monday

.

Produci video promozionali entusiasmanti e persuasivi che ispirano un'azione immediata e sottolineano l'urgenza delle tue offerte esclusive per il Cyber Monday.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare modelli di video pubblicitari coinvolgenti per il Cyber Monday?

HeyGen ti consente di creare facilmente modelli di video pubblicitari accattivanti per il Cyber Monday. Sfrutta gli avatar AI e le animazioni dinamiche per trasformare i tuoi script promozionali in contenuti che catturano l'attenzione. Le nostre opzioni di design diversificate assicurano che le tue campagne per il Cyber Monday si distinguano su qualsiasi piattaforma.

Quali opzioni personalizzabili sono disponibili per i modelli di video del Cyber Monday in HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni personalizzabili per i tuoi modelli di video del Cyber Monday. Personalizza le tue grafiche per i social media con i colori e il logo del tuo marchio, seleziona tra varie scene e integra i tuoi media dalla libreria. Questa flessibilità ti consente di progettare promozioni uniche ed efficaci per il Black Friday e il Cyber Monday.

HeyGen può aiutare a generare video promozionali per il Cyber Monday per diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a generare video promozionali per il Cyber Monday ottimizzati per varie piattaforme social. Ridimensiona facilmente i tuoi contenuti video mobili per Instagram, Facebook e TikTok, assicurandoti che il tuo messaggio appaia perfetto ovunque. La nostra piattaforma fornisce modelli di video adattabili per una vasta portata.

Come rende HeyGen facile produrre rapidamente video di vendita di alta qualità per il Cyber Monday?

HeyGen semplifica la produzione di video di vendita di alta qualità per il Cyber Monday, consentendo una creazione rapida. La nostra funzionalità di testo in video, unita alla generazione di voiceover professionali e agli avatar AI, ti permette di produrre video promozionali raffinati in modo efficiente. Questo assicura che tu possa distribuire rapidamente video che catturano l'attenzione per la tua vendita del Cyber Monday.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo