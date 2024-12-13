Creatore di Video Annunci per il Cyber Monday: Crea Video di Vendita Straordinari

Crea rapidamente annunci video straordinari per il Cyber Monday utilizzando template professionali e aumenta le tue vendite festive senza sforzo.

359/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di 45 secondi per lo shopping, rivolto a un pubblico ampio, mostrando diverse offerte del Cyber Monday con visual professionali e puliti e transizioni dinamiche, accompagnato da una voce narrante chiara e persuasiva che spiega i benefici di ogni prodotto. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per articolare perfettamente i dettagli del tuo prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi sull'esperienza di unboxing per acquirenti in cerca di approfondimenti sui prodotti, utilizzando uno stile visivo conversazionale e autentico con illuminazione calda e musica di sottofondo coinvolgente, dove un avatar AI disimballa e dimostra un prodotto in evidenza. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per impostare rapidamente la tua narrativa coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un accattivante annuncio di VENDITA LAMPO di 15 secondi per i social media, specificamente rivolto agli acquirenti d'impulso con testi sovrapposti audaci e musica di tendenza, ottimizzato per una rapida visualizzazione su dispositivi mobili, per creare annunci virali del Cyber Monday che generano entusiasmo immediato. Impiega il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire che il tuo annuncio appaia perfetto su qualsiasi piattaforma.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Annunci per il Cyber Monday

Crea rapidamente e senza sforzo annunci video coinvolgenti per il Cyber Monday con l'AI, utilizzando template, avatar AI e media ricchi per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli un Template Video per il Cyber Monday
Seleziona dalla nostra vasta collezione di template video per il Cyber Monday progettati per catturare l'attenzione e mostrare le tue migliori offerte, fornendo un punto di partenza perfetto per il tuo annuncio.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI al Tuo Annuncio
Integra avatar AI dinamici nel tuo video per presentare le tue offerte del Cyber Monday con un tocco umano, rendendo le tue promozioni più coinvolgenti e personali.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Crea script accattivanti e utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per aggiungere una narrazione professionale, assicurando che le tue offerte del Cyber Monday siano comunicate in modo chiaro e persuasivo.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza per le Piattaforme
Prepara il tuo annuncio finito per la distribuzione utilizzando le nostre funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione, assicurandoti che appaia perfetto su qualsiasi canale social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Includi Testimonianze dei Clienti negli Annunci

.

Sfrutta storie di successo autentiche dei clienti con video AI coinvolgenti per costruire fiducia e influenzare le decisioni di acquisto del Cyber Monday.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente annunci video coinvolgenti per il Cyber Monday?

HeyGen semplifica la creazione di annunci video dinamici per il Cyber Monday con una varietà di template e scene progettati professionalmente. Puoi personalizzarli facilmente per mostrare le tue offerte di sconto, rendendo le tue campagne altamente efficaci per la stagione degli acquisti.

Gli avatar AI di HeyGen possono migliorare i miei annunci di vendita per il Cyber Monday?

Assolutamente, gli avatar AI realistici di HeyGen possono fungere da portavoce convincenti per i tuoi annunci di vendita del Cyber Monday. Trasmettono il tuo messaggio con voiceover di alta qualità, catturando l'attenzione degli spettatori e rendendo i tuoi annunci di presentazione dei prodotti più memorabili.

Quali risorse creative offre HeyGen per i template video del Cyber Monday?

HeyGen fornisce una ricca libreria di risorse, inclusi asset animati, musica e vari elementi di design, per arricchire i tuoi template video del Cyber Monday. Questo ti permette di personalizzare ogni scena e creare un poster o video di vendita del Cyber Monday visivamente accattivante.

HeyGen supporta la creazione di annunci per il Cyber Monday ottimizzati per diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen ti consente di produrre annunci per il Cyber Monday su misura per varie piattaforme social. Con funzionalità come il ridimensionamento con un clic e i rapporti d'aspetto personalizzabili, puoi creare facilmente video per le Storie di Instagram, post quadrati o qualsiasi altro formato per massimizzare la tua portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo