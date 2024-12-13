Accademia Video per Clienti: Padroneggia Coinvolgimento e Crescita

Eleva il successo e la fidelizzazione dei clienti. Produci rapidamente video formativi coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un'adozione del prodotto efficace e scalabile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico, professionale e ispirante di 60 secondi con musica di sottofondo vivace, rivolto a piccoli imprenditori e professionisti delle vendite che mirano a generare contatti. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i Template e le scene di HeyGen per creare una narrazione coinvolgente sui benefici della formazione online, arricchita da una generazione di Voiceover nitida per spiegare come l'accademia video per clienti possa trasformare gli sforzi di marketing digitale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi pulito, conciso e in stile tutorial, con testo sullo schermo e una voce calma e guida, progettato per nuovi clienti o dipendenti che necessitano di un'adozione rapida del prodotto e onboarding dei clienti. Implementa i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e integra visuali pertinenti utilizzando il supporto della sua Libreria multimediale/stock, illustrando la semplicità di apprendere nuovi contenuti video all'interno dell'accademia.
Prompt di Esempio 3
Crea un video moderno, aspirazionale e leggermente aziendale di 50 secondi, con una voce sicura e autorevole, per professionisti che perseguono certificazioni e crescita professionale. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per la distribuzione su più piattaforme e il Text-to-video da script per evidenziare il valore delle competenze aziendali specializzate acquisite attraverso l'accademia video per clienti, posizionandola come chiave per la crescita della tua carriera.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un'Accademia Video per Clienti

Potenzia i tuoi clienti e semplifica l'onboarding con un'accademia video completa, progettata per aumentare l'adozione del prodotto e ridurre le richieste di supporto.

1
Step 1
Crea Contenuti Video Coinvolgenti
Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per trasformare le tue lezioni in contenuti video professionali. Questo rende la tua formazione online accessibile e altamente coinvolgente per i tuoi clienti.
2
Step 2
Seleziona e Struttura i Moduli Formativi
Organizza la tua accademia in moduli formativi chiari, guidando i clienti attraverso concetti essenziali. I nostri template forniscono una base strutturata, migliorando il percorso di apprendimento all'interno della tua accademia clienti.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Accessibilità
Incorpora l'identità del tuo brand utilizzando controlli di branding come loghi e colori. Migliora la comprensione e la portata della tua formazione video aggiungendo generazione di voiceover e sottotitoli accurati.
4
Step 4
Esporta per un'Adozione Diffusa
Prepara i video della tua accademia per la distribuzione utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, assicurandoti che si adattino a varie piattaforme. Questo facilita l'accesso illimitato, supportando un onboarding clienti robusto e l'adozione del prodotto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Crea facilmente testimonianze video coinvolgenti e case study per mostrare i percorsi di successo dei clienti, ispirando altri e costruendo fiducia nelle tue soluzioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia accademia video per clienti?

HeyGen rivoluziona la tua accademia video per clienti permettendo la creazione di contenuti video coinvolgenti in modo rapido ed efficiente. Utilizza avatar AI e il Text-to-video da script per produrre moduli formativi di alta qualità, migliorando significativamente l'adozione del prodotto e le esperienze di onboarding dei clienti.

Qual è il ruolo di HeyGen nella formazione online scalabile?

HeyGen è fondamentale per fornire soluzioni di formazione online scalabili. Permette alle aziende di generare rapidamente contenuti video professionali per argomenti diversi, inclusa la formazione completa sul servizio clienti, garantendo a tutti i membri del team accesso illimitato a una formazione video coerente e di alta qualità.

HeyGen può aiutare a personalizzare i miei contenuti di formazione video?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare completamente i tuoi contenuti di formazione video con il tuo logo specifico e i colori del brand. Sfrutta template, scene, generazione di voiceover e sottotitoli/caption per creare contenuti video professionali e coerenti per la tua accademia clienti.

Per quali tipi di formazione sulle competenze aziendali è adatto HeyGen?

HeyGen è incredibilmente versatile per una vasta gamma di formazioni sulle competenze aziendali, inclusi moduli per il Processo di Vendita, marketing digitale e persino certificazioni. Consente alle aziende di creare contenuti video coinvolgenti che supportano la generazione di contatti, la crescita delle carriere e migliorano la strategia aziendale complessiva.

