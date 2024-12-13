Generatore di Video di Formazione per il Supporto Clienti

Sviluppa rapidamente video di formazione coinvolgenti per i clienti con avatar AI, trasformando guide complesse in contenuti personalizzati e facili da comprendere per un rapido miglioramento delle competenze degli agenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione personalizzato di 60 secondi che spiega la nuova funzione "Impostazioni Avanzate" nel nostro software, rivolto agli utenti esistenti che hanno recentemente aggiornato i loro account. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e pulito, incorporando registrazioni dello schermo con enfasi sui clic chiave, completato da sottotitoli precisi per garantire l'accessibilità. Questo mira a essere un video di formazione al servizio clienti generato da AI efficace, facilmente creato utilizzando le funzionalità "Text-to-video from script" e "Subtitles/captions" di HeyGen per chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione dinamico di 30 secondi incentrato sulle migliori pratiche per de-escalare una chiamata di un cliente frustrato, destinato ad agenti di supporto clienti esperti che cercano un rapido aggiornamento. Lo stile visivo dovrebbe essere basato su scenari con personaggi ed espressioni diversi, utilizzando musica di sottofondo coinvolgente, attingendo dalla vasta "Media library/stock support" di HeyGen per impostare la scena. Questo breve materiale di formazione con AI utilizzerà i "Templates & scenes" di HeyGen per presentare scenari comuni di supporto clienti e risposte efficaci.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di consigli rapidi di 40 secondi su come migliorare le abilità di ascolto attivo durante le interazioni con i clienti, rivolto all'intero team di supporto clienti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna e di marca con transizioni rapide e una voce energica e motivante. Come soluzione efficace per la generazione di video di formazione AI, HeyGen consente una facile personalizzazione dei modelli di video, e questo video può essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per il Supporto Clienti

Produci rapidamente video di formazione professionali, potenziati dall'AI, e guide "come fare" per scalare efficacemente il tuo supporto e potenziare i tuoi utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di Text-to-video from script per trasformare le tue parole in video di formazione generati da AI coinvolgenti, ponendo le basi per il tuo materiale didattico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una libreria diversificata di AI avatars per rappresentare visivamente il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio. Questa funzione consente di creare video di formazione personalizzati per i clienti che risuonano con il tuo pubblico e migliorano il coinvolgimento.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Migliora l'accessibilità e la chiarezza della tua documentazione video abilitando automaticamente i Sottotitoli. Aggiungi facilmente musica di sottofondo, immagini o filmati di repertorio per arricchire l'esperienza di apprendimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video di formazione, utilizza l'opzione Aspect-ratio resizing & exports per formattarlo perfettamente per qualsiasi piattaforma. Distribuisci il tuo nuovo materiale di formazione con AI per raggiungere efficacemente la tua base clienti.

Casi d'Uso

Crea Rapidamente Clip di Micro-Apprendimento

Produci rapidamente brevi clip video coinvolgenti per scenari di supporto specifici, consentendo un apprendimento mirato e just-in-time.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di guide "come fare" e video di formazione personalizzati per i clienti?

HeyGen ti consente di produrre facilmente guide "come fare" e video di formazione personalizzati per i clienti utilizzando "AI avatars" e la funzionalità "text-to-video", semplificando il tuo processo di "creazione video". Questa "piattaforma AI generativa" rende semplice creare materiale di formazione dinamico ed efficace con AI.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di formazione AI per le aziende?

HeyGen semplifica la produzione di "video di formazione generati da AI" convertendo script in video con "AI avatars" realistici e "voiceovers generati da AI". La sua funzione "text-to-video" accelera la "creazione video", rendendolo uno strumento potente per sviluppare "materiale di formazione con AI" in modo efficiente.

HeyGen può generare voiceovers AI e personalizzare modelli di video per documentazione video generata da AI?

Assolutamente, la "piattaforma AI generativa" di HeyGen offre avanzati "voiceovers generati da AI" e una ricca libreria di "modelli di video". Questo consente la creazione efficiente di documentazione video professionale "generata da AI" con facilità, incorporando "AI avatars" e controlli di branding per garantire qualità.

Come supporta HeyGen lo sviluppo di contenuti video di formazione per il supporto clienti?

HeyGen agisce come un potente "generatore di video di formazione per il supporto clienti", consentendo la rapida produzione di video di formazione al servizio clienti "generati da AI" di alta qualità. Sfrutta "AI avatars", funzionalità "text-to-video" e "modelli di video" per creare video di formazione completi per i clienti che migliorano l'apprendimento e l'efficienza.

