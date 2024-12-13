Sblocca la Crescita con l'Ultimo Strumento Video per l'Abilitazione del Cliente

Crea facilmente librerie di video tutorial coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per aumentare il coinvolgimento dei clienti e ridurre i ticket di supporto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial coinvolgente di 90 secondi progettato per i Customer Success Manager e gli specialisti dell'onboarding, illustrando come una libreria di video tutorial completa possa ridurre significativamente i ticket di supporto. Il video dovrebbe utilizzare elementi visivi vivaci da Template e scene, con un avatar AI che presenta i passaggi in modo amichevole ma autorevole.
Prompt di Esempio 2
Crea un video demo di prodotto dinamico di 60 secondi rivolto ai rappresentanti di vendita e agli ingegneri presales, evidenziando specificamente la sua utilità per l'abilitazione alle vendite. Questo video dovrebbe integrare immagini accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock, guidato da uno script conciso e d'impatto convertito in video utilizzando il Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 2 minuti per i team leader remoti e i dipartimenti HR, dimostrando come standardizzare le SOP interne utilizzando video asincroni. La presentazione dovrebbe essere chiara e metodica, con tutte le informazioni chiave rinforzate attraverso sottotitoli/caption accurati, garantendo accessibilità e facilità di comprensione per team diversi, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video per l'Abilitazione del Cliente

Potenzia i tuoi clienti e team di vendita con documentazione video chiara e coinvolgente e tutorial, migliorando la comprensione e l'efficienza.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia generando facilmente video coinvolgenti da uno script utilizzando la tecnologia avanzata di Text-to-video da script, o cattura azioni sullo schermo con registrazioni per guide passo-passo.
2
Step 2
Aggiungi Miglioramenti AI
Eleva il tuo contenuto con avatar AI realistici e genera voiceover dal suono naturale, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Assicura coerenza del brand e accessibilità utilizzando i controlli di branding per personalizzare i tuoi video e aggiungi automaticamente sottotitoli & caption per una maggiore diffusione.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza i tuoi video regolando i rapporti d'aspetto e poi distribuisci senza sforzo il tuo contenuto rifinito su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Amplifica l'Abilitazione alle Vendite con Storie di Successo

Produci video di successo del cliente coinvolgenti con l'AI per dimostrare il valore del prodotto, costruendo fiducia e accelerando il processo di vendita.

Domande Frequenti

Come semplifica la piattaforma video AI di HeyGen la creazione di documentazione video generata dall'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-speech, trasformando gli script in video AI professionali. Questo semplifica notevolmente il processo di creazione di documentazione video generata dall'AI dettagliata e coinvolgente, rendendo il contenuto tecnico accessibile e facile da comprendere.

HeyGen può aggiungere automaticamente voiceover e sottotitoli generati dall'AI ai video?

Sì, HeyGen consente agli utenti di aggiungere facilmente voiceover di alta qualità generati dall'AI e sottotitoli & caption sincronizzati ai loro video. Questa capacità, alimentata da tecnologia avanzata di trascrizione e Text-to-speech, migliora significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti i pubblici.

Quali funzionalità avanzate di editing e personalizzazione video sono disponibili all'interno di HeyGen?

HeyGen offre strumenti di editing video robusti, inclusi template estesi, accesso alla libreria multimediale e controlli di branding per personalizzare completamente il tuo contenuto. Gli utenti possono anche ridimensionare i rapporti d'aspetto ed esportare video in vari formati per soddisfare i requisiti di diverse piattaforme.

HeyGen facilita la rapida produzione di video tutorial e guide utente passo-passo?

Assolutamente, HeyGen è uno strumento ideale per l'abilitazione del cliente per produrre rapidamente librerie di video tutorial coinvolgenti e guide utente passo-passo. Convertendo gli script in video AI dinamici, HeyGen semplifica la creazione di contenuti istruttivi chiari senza editing video complesso.

