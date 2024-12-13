Sblocca la Crescita con l'Ultimo Strumento Video per l'Abilitazione del Cliente
Crea facilmente librerie di video tutorial coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per aumentare il coinvolgimento dei clienti e ridurre i ticket di supporto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video tutorial coinvolgente di 90 secondi progettato per i Customer Success Manager e gli specialisti dell'onboarding, illustrando come una libreria di video tutorial completa possa ridurre significativamente i ticket di supporto. Il video dovrebbe utilizzare elementi visivi vivaci da Template e scene, con un avatar AI che presenta i passaggi in modo amichevole ma autorevole.
Crea un video demo di prodotto dinamico di 60 secondi rivolto ai rappresentanti di vendita e agli ingegneri presales, evidenziando specificamente la sua utilità per l'abilitazione alle vendite. Questo video dovrebbe integrare immagini accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock, guidato da uno script conciso e d'impatto convertito in video utilizzando il Text-to-video da script.
Crea un video istruttivo di 2 minuti per i team leader remoti e i dipartimenti HR, dimostrando come standardizzare le SOP interne utilizzando video asincroni. La presentazione dovrebbe essere chiara e metodica, con tutte le informazioni chiave rinforzate attraverso sottotitoli/caption accurati, garantendo accessibilità e facilità di comprensione per team diversi, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Costruisci una Formazione Completa per i Clienti.
Genera rapidamente librerie di video tutorial estese e documentazione video generata dall'AI per integrare i clienti e ampliare le loro competenze a livello globale.
Migliora l'Onboarding e il Supporto ai Clienti.
Migliora il coinvolgimento nell'apprendimento e riduci i ticket di supporto fornendo video di formazione interattivi e potenziati dall'AI per l'educazione al prodotto.
Domande Frequenti
Come semplifica la piattaforma video AI di HeyGen la creazione di documentazione video generata dall'AI?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-speech, trasformando gli script in video AI professionali. Questo semplifica notevolmente il processo di creazione di documentazione video generata dall'AI dettagliata e coinvolgente, rendendo il contenuto tecnico accessibile e facile da comprendere.
HeyGen può aggiungere automaticamente voiceover e sottotitoli generati dall'AI ai video?
Sì, HeyGen consente agli utenti di aggiungere facilmente voiceover di alta qualità generati dall'AI e sottotitoli & caption sincronizzati ai loro video. Questa capacità, alimentata da tecnologia avanzata di trascrizione e Text-to-speech, migliora significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti i pubblici.
Quali funzionalità avanzate di editing e personalizzazione video sono disponibili all'interno di HeyGen?
HeyGen offre strumenti di editing video robusti, inclusi template estesi, accesso alla libreria multimediale e controlli di branding per personalizzare completamente il tuo contenuto. Gli utenti possono anche ridimensionare i rapporti d'aspetto ed esportare video in vari formati per soddisfare i requisiti di diverse piattaforme.
HeyGen facilita la rapida produzione di video tutorial e guide utente passo-passo?
Assolutamente, HeyGen è uno strumento ideale per l'abilitazione del cliente per produrre rapidamente librerie di video tutorial coinvolgenti e guide utente passo-passo. Convertendo gli script in video AI dinamici, HeyGen semplifica la creazione di contenuti istruttivi chiari senza editing video complesso.