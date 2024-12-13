Portale Video di Formazione Clienti: Aumenta l'Adozione del Prodotto
Fornisci video di formazione personalizzati per l'adozione e l'onboarding del prodotto più velocemente, sfruttando gli avatar AI per contenuti scalabili e coinvolgenti.


Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo e coinvolgente di 60 secondi per gli utenti esistenti del prodotto, mostrando una nuova funzionalità specifica all'interno della nostra piattaforma e come massimizzare l'adozione del prodotto attraverso un'applicazione pratica. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante con transizioni dinamiche, accompagnato da una voce fuori campo precisa. Utilizza le registrazioni dello schermo di HeyGen per dimostrare la funzionalità passo dopo passo, fornendo un'esperienza di microlearning concisa.
Produci un video convincente di 30 secondi rivolto ai decisori aziendali e ai responsabili del successo dei clienti, evidenziando come il nostro portale video di formazione clienti porti a una riduzione dei costi di supporto clienti grazie all'apprendimento self-service. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole e pulito, con un avatar AI che presenta con sicurezza statistiche e benefici chiave, generato utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un aspetto professionale da portavoce.
Progetta un video dinamico di 45 secondi rivolto ai creatori di contenuti e formatori, ispirandoli a sfruttare la nostra piattaforma video di formazione per una creazione più rapida di materiali didattici di alta qualità. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico con una traccia audio motivazionale e vivace. Mostra come assemblare rapidamente contenuti coinvolgenti utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e come migliora la produzione complessiva dei video di formazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Tua Libreria di Corsi.
Produci rapidamente un alto volume di video di formazione diversificati per scalare i tuoi contenuti di formazione clienti a livello globale.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente la ritenzione e la comprensione dei discenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il nostro portale video di formazione clienti?
HeyGen ti consente di creare video di formazione e istruzione clienti coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video. Trasforma contenuti statici in esperienze di apprendimento dinamiche per la tua piattaforma video di formazione.
Cosa rende HeyGen ideale per scalare i video di formazione?
HeyGen consente la creazione rapida e scalabile di video di formazione attraverso modelli professionali e capacità AI, permettendo alle organizzazioni di produrre contenuti coerenti e di alta qualità rapidamente per l'onboarding e l'adozione del prodotto. Questo accelera la tua capacità di fornire esperienze di e-learning complete.
HeyGen può aiutare a migliorare l'adozione del prodotto attraverso contenuti self-service?
Assolutamente. HeyGen facilita la creazione di contenuti self-service coinvolgenti come video di microlearning e guide passo-passo, cruciali per migliorare l'adozione del prodotto e l'esperienza utente. Con funzionalità come il supporto multilingue, puoi soddisfare efficacemente un pubblico diversificato.
HeyGen supporta la trasformazione di documenti in contenuti video?
HeyGen supporta in modo esperto la trasformazione di documenti o testi esistenti in contenuti video dinamici AI utilizzando capacità avanzate di trasformazione del testo in video e da prompt a video. Questo semplifica notevolmente la gestione dei contenuti e accelera la creazione di video per le tue iniziative di apprendimento.