Portale Video di Formazione Clienti: Aumenta l'Adozione del Prodotto

Fornisci video di formazione personalizzati per l'adozione e l'onboarding del prodotto più velocemente, sfruttando gli avatar AI per contenuti scalabili e coinvolgenti.

459/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo e coinvolgente di 60 secondi per gli utenti esistenti del prodotto, mostrando una nuova funzionalità specifica all'interno della nostra piattaforma e come massimizzare l'adozione del prodotto attraverso un'applicazione pratica. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante con transizioni dinamiche, accompagnato da una voce fuori campo precisa. Utilizza le registrazioni dello schermo di HeyGen per dimostrare la funzionalità passo dopo passo, fornendo un'esperienza di microlearning concisa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video convincente di 30 secondi rivolto ai decisori aziendali e ai responsabili del successo dei clienti, evidenziando come il nostro portale video di formazione clienti porti a una riduzione dei costi di supporto clienti grazie all'apprendimento self-service. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole e pulito, con un avatar AI che presenta con sicurezza statistiche e benefici chiave, generato utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un aspetto professionale da portavoce.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 45 secondi rivolto ai creatori di contenuti e formatori, ispirandoli a sfruttare la nostra piattaforma video di formazione per una creazione più rapida di materiali didattici di alta qualità. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico con una traccia audio motivazionale e vivace. Mostra come assemblare rapidamente contenuti coinvolgenti utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e come migliora la produzione complessiva dei video di formazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Portali Video di Formazione Clienti

Sblocca il pieno potenziale della tua strategia di formazione clienti trasformando informazioni complesse in contenuti video coinvolgenti, accessibili e tracciabili.

1
Step 1
Crea Video Coinvolgenti
Genera rapidamente contenuti educativi di alta qualità trasformando script in video dinamici utilizzando la capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen, accelerando la produzione di contenuti per il portale.
2
Step 2
Applica un Branding Coerente
Assicurati che tutti i tuoi materiali di formazione siano allineati con l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di branding di HeyGen (logo, colori) nella tua libreria video.
3
Step 3
Organizza i Moduli di Apprendimento
Struttura efficacemente i tuoi contenuti di formazione clienti utilizzando modelli professionali per organizzare i video in moduli di apprendimento chiari e digeribili, migliorando l'esperienza utente.
4
Step 4
Esporta e Analizza le Prestazioni
Esporta senza problemi i tuoi video educativi finiti per il tuo portale e sfrutta le capacità di analisi di HeyGen per comprendere il coinvolgimento degli utenti e ottimizzare la strategia dei contenuti futuri.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica le Informazioni Complesse

.

Trasforma concetti intricati in spiegazioni video chiare e digeribili, rendendo accessibili argomenti difficili a tutti i discenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro portale video di formazione clienti?

HeyGen ti consente di creare video di formazione e istruzione clienti coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video. Trasforma contenuti statici in esperienze di apprendimento dinamiche per la tua piattaforma video di formazione.

Cosa rende HeyGen ideale per scalare i video di formazione?

HeyGen consente la creazione rapida e scalabile di video di formazione attraverso modelli professionali e capacità AI, permettendo alle organizzazioni di produrre contenuti coerenti e di alta qualità rapidamente per l'onboarding e l'adozione del prodotto. Questo accelera la tua capacità di fornire esperienze di e-learning complete.

HeyGen può aiutare a migliorare l'adozione del prodotto attraverso contenuti self-service?

Assolutamente. HeyGen facilita la creazione di contenuti self-service coinvolgenti come video di microlearning e guide passo-passo, cruciali per migliorare l'adozione del prodotto e l'esperienza utente. Con funzionalità come il supporto multilingue, puoi soddisfare efficacemente un pubblico diversificato.

HeyGen supporta la trasformazione di documenti in contenuti video?

HeyGen supporta in modo esperto la trasformazione di documenti o testi esistenti in contenuti video dinamici AI utilizzando capacità avanzate di trasformazione del testo in video e da prompt a video. Questo semplifica notevolmente la gestione dei contenuti e accelera la creazione di video per le tue iniziative di apprendimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo