Generatore di Video di Formazione Culturale: Apprendimento Rapido e Coinvolgente
Offri un onboarding e una formazione HR di impatto con video coinvolgenti, potenziati dalla conversione da testo a video senza soluzione di continuità.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di formazione coinvolgente di 90 secondi per i nuovi assunti sulle politiche e procedure aziendali. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che fornisce informazioni chiave in un tono amichevole e di supporto, accompagnato da una traccia audio vivace. Il pubblico di riferimento include nuovi dipendenti e professionisti delle risorse umane, con l'obiettivo di creare un'esperienza di onboarding accessibile e accogliente utilizzando gli avatar AI di HeyGen per personalizzare la presentazione.
Produci un pezzo promozionale di 45 secondi che evidenzi i risparmi sui costi e l'efficienza nella generazione di video di formazione con HeyGen. Progettato per piccoli imprenditori e team L&D attenti al budget, il video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e moderno, mostrando vari modelli facili da usare. Sottolinea come la vasta libreria di modelli e scene di HeyGen semplifichi la creazione di contenuti senza compromettere la qualità.
Crea un pezzo "Generatore di Video sulla Cultura Aziendale" di 2 minuti rivolto a chi cerca lavoro e ai potenziali dipendenti, illustrando un ambiente aziendale vivace. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante e diversificato, presentando scenari reali, accompagnati da una voce narrante professionale che trasmette i valori fondamentali. Implementa i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e soddisfare un pubblico più ampio, riflettendo aspetti di supporto multilingue per l'acquisizione di talenti a livello globale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Formazione Culturale Globale.
Genera e distribuisci rapidamente video di formazione culturale coerenti a livello globale, assicurando che ogni dipendente comprenda i valori e le aspettative aziendali.
Massimizza il Coinvolgimento nella Formazione Culturale.
Utilizza l'AI per creare contenuti di formazione culturale dinamici e interattivi, migliorando significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per la formazione?
HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti sfruttando avatar AI realistici e la tecnologia di conversione da testo a video. Gli utenti possono facilmente trasformare script in video professionali con voci AI sincronizzate e capacità di branding personalizzate.
HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la formazione HR?
Sì, HeyGen è progettato per essere una piattaforma video AI flessibile, offrendo capacità che supportano l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi LMS per un onboarding e una formazione HR efficienti. Questo consente alle organizzazioni di distribuire facilmente contenuti personalizzati all'interno dei loro sistemi esistenti.
Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen uno strumento efficiente di conversione da testo a video?
HeyGen offre una conversione da testo a video robusta, permettendo agli utenti di inserire script e generare istantaneamente video con varie voci AI e avatar AI personalizzabili. La sua piattaforma avanzata include controlli di branding completi per mantenere una coerenza visiva della cultura aziendale.
HeyGen supporta la creazione di video multilingue per pubblici diversi?
Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen include il supporto multilingue, permettendo agli utenti di creare video di formazione per pubblici globali con facilità. Questa capacità assicura che i messaggi sulla cultura aziendale possano raggiungere tutti in modo efficace, favorendo una migliore comprensione.