Crypto Ad Video Maker: Crea Annunci Straordinari Velocemente

Genera video esplicativi e annunci cripto di alta qualità con generazione vocale coinvolgente in pochi minuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una panoramica di 45 secondi di video esplicativi professionali sulla blockchain per istituzioni finanziarie e dirigenti aziendali che considerano soluzioni blockchain, utilizzando grafiche aziendali raffinate, animazioni sottili e una narrazione autorevole e chiara creata con la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Immagina uno spot di 60 secondi per l'AI Video Ad Maker che promuove un nuovo protocollo DeFi, rivolto a utenti DeFi e sviluppatori in cerca di nuove opportunità di investimento, presentato con un'estetica elegante e futuristica, avatar AI coinvolgenti che spiegano chiaramente concetti finanziari complessi, accompagnati da una sofisticata colonna sonora synth.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve snippet di 15 secondi per un video pubblicitario sui social media, rivolto agli utenti esistenti di exchange di criptovalute alla ricerca di nuove funzionalità convenienti, mostrando dimostrazioni di interfacce luminose e user-friendly, transizioni rapide e un tono ottimista e amichevole, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una produzione rapida.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Crypto Ad Video Maker

Crea rapidamente video pubblicitari cripto professionali con AI, dal concetto al completamento, aumentando la portata e il coinvolgimento del tuo progetto blockchain.

1
Step 1
Scegli un Modello Dinamico
Seleziona tra una varietà di "modelli" pre-progettati su misura per contenuti cripto e blockchain, dando al tuo video pubblicitario un punto di partenza professionale. Questo ti aiuta a dare il via al tuo processo di "creazione di video pubblicitari" in modo efficiente.
2
Step 2
Genera il Tuo Script con l'AI
Inserisci le tue idee o parole chiave e sfrutta la funzione "Testo-a-video da script" per generare automaticamente una narrazione coinvolgente per il tuo "AI Video Ad Maker".
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti e Voci Narranti
Dai vita al tuo script selezionando "avatar AI" realistici per presentare il tuo messaggio, migliorando il coinvolgimento e facendo risaltare il tuo video alimentato dall'"AI".
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Finalizza i tuoi "annunci video" applicando il branding, quindi utilizza la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, garantendo una consegna di alta qualità al tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Esplicativi sulla Blockchain & Educazione

.

Produci video esplicativi educativi sulla blockchain e corsi con AI, semplificando argomenti complessi per una comprensione e adozione più ampia del pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia produzione di video pubblicitari cripto?

HeyGen ti consente di creare video pubblicitari cripto coinvolgenti con avatar AI realistici e potenti capacità di testo-a-video. Puoi generare rapidamente annunci video di alta qualità, anche video esplicativi sulla blockchain, in pochi minuti, risparmiando tempo e risorse significative.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per i creatori di video pubblicitari?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti creativi, inclusi modelli personalizzabili e una robusta libreria multimediale, per semplificare il tuo processo di creazione di video pubblicitari. Utilizza il generatore di script e le voci AI per dare vita alla tua visione per vari annunci video, inclusi video di prodotto e annunci UGC.

Gli avatar AI di HeyGen possono essere utilizzati per video esplicativi sulla blockchain?

Assolutamente, la gamma diversificata di avatar AI di HeyGen è perfetta per creare video esplicativi coinvolgenti sulla blockchain e altri contenuti educativi. Forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo, aiutandoti a comunicare efficacemente argomenti complessi.

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per semplificare l'intero processo di creazione di annunci video AI, dallo script alla produzione finale. Con funzionalità come la conversione testo-a-video e le voci AI, puoi produrre annunci video professionali in modo efficiente, senza bisogno di un'esperienza estesa di editing video.

