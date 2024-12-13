Generatore di Video di Formazione per Crociere per un Apprendimento dei Dipendenti Senza Soluzione di Continuità

Trasforma i tuoi contenuti in lezioni coinvolgenti con straordinari avatar AI per corsi online accattivanti.

504/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È richiesto un video istruttivo coinvolgente di 45 secondi per il personale di crociera esistente, aggiornandoli sulle nuove politiche di servizio clienti e rafforzando l'importanza dell'eccellenza nel servizio. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo dinamico con "sottotitoli/caption" incorporati per l'accessibilità e un tono audio caldo e incoraggiante. Utilizza le capacità di "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare efficacemente i documenti di politica in contenuti di "formazione dei dipendenti" accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video conciso di 90 secondi, moderno e pulito, progettato per i manager delle linee di crociera che creano "corsi online" sull'uso del sistema di comunicazione interno della nave. Il video necessita di uno stile visivo istruttivo, attingendo fortemente dalla "libreria multimediale/supporto stock" per i visual pertinenti, e una voce amichevole e professionale. Sfrutta i "Template & scene" di HeyGen per assemblare rapidamente "contenuti video personalizzati" su misura per i diversi dipartimenti.
Prompt di Esempio 3
È necessario produrre un modulo di formazione cruciale di 2 minuti per il personale del dipartimento IT, concentrandosi sulla risoluzione dei problemi di rete di base a bordo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo nitido e tecnico, una consegna di informazioni dettagliata e una "generazione di voiceover" esperta e sicura. Questo output del "generatore di video di formazione per crociere" deve essere adattabile su varie piattaforme, quindi assicurati che "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" siano ottimizzati per la visualizzazione sia su desktop che su dispositivi mobili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Crociere

Crea in modo efficiente video di formazione per crociere coinvolgenti e personalizzati con avatar AI e capacità di testo-a-video senza soluzione di continuità, ottimizzando l'onboarding dei dipendenti e gli sforzi L&D.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia scrivendo il tuo script di formazione e poi scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori o guide, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente per il tuo personale di crociera.
2
Step 2
Genera Voiceover e Aggiungi Visuali
Utilizza la nostra avanzata funzione di generazione di voiceover per dare vita istantaneamente al tuo script. Arricchisci ulteriormente i tuoi contenuti di formazione integrando media stock pertinenti o caricando i tuoi visual personalizzati per illustrare le procedure chiave.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina il Tuo Video
Mantieni la coerenza del brand applicando il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di Branding. Aggiungi facilmente sottotitoli per l'accessibilità e rivedi il tuo video per assicurarti che soddisfi i tuoi obiettivi di formazione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci i Tuoi Video di Formazione
Finalizza il tuo progetto selezionando il rapporto d'aspetto desiderato ed esportando i tuoi video di formazione di alta qualità. Distribuiscili senza problemi sulle tue piattaforme interne o corsi online per educare efficacemente i tuoi team di crociera.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

.

Motiva il personale di crociera e rafforza comportamenti positivi con messaggi video coinvolgenti e ispiratori per un ambiente di lavoro prospero.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la produzione di video di formazione di alta qualità. Trasforma senza sforzo i testi in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e una sofisticata generazione di voiceover, riducendo significativamente il tempo e la complessità di produzione.

Posso personalizzare il branding e gli elementi visivi nei video creati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi che ti permettono di personalizzare i contenuti video con il tuo logo, i colori del brand e font personalizzati. I nostri robusti strumenti di editing video e i vari template assicurano che i tuoi video riflettano costantemente l'identità del tuo brand.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI ideale per i team L&D che producono formazione per i dipendenti?

HeyGen consente ai team L&D di creare in modo efficiente formazione per i dipendenti e corsi online di alta qualità su larga scala. La sua capacità di generare video multilingue con sottotitoli automatici garantisce esperienze di apprendimento accessibili e di impatto per team diversificati.

HeyGen supporta varie funzionalità come sottotitoli e generazione di voiceover per contenuti video?

Assolutamente. HeyGen integra una generazione avanzata di voiceover e sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento dei video. Inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di Cattura Schermo e Video all'interno di HeyGen per arricchire i tuoi video di formazione e altri contenuti multimediali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo