Aumenta i Ricavi con uno Strumento di Video Formazione al Cross-Selling

Crea eLearning visivamente coinvolgenti per i team di vendita utilizzando avatar AI per migliorare la conoscenza del prodotto e aumentare i ricavi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto a professionisti delle vendite esperti, approfondendo la conoscenza avanzata del prodotto cruciale per i video di formazione al cross-selling di successo. L'estetica dovrebbe essere raffinata e moderna, mostrando mockup di prodotti e statistiche, con un narratore articolato. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro, rendendo il contenuto visivamente coinvolgente e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 30 secondi a ritmo serrato per manager e formatori di vendita, dimostrando quanto sia facile creare video di formazione alla vendita. Questo video dovrebbe presentare tagli rapidi e una colonna sonora motivante. Impiega i 'Modelli & scene' di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti eLearning coinvolgenti che evidenziano la semplicità di migliorare le strategie di cross-selling.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo di formazione accessibile di 50 secondi per i team di vendita che operano da remoto, illustrando le migliori pratiche per utilizzare uno strumento di video formazione al cross-selling. L'audio dovrebbe essere cristallino, accompagnato da sottotitoli facili da leggere. Migliora l'accessibilità e la comprensione utilizzando le funzioni di generazione di Voiceover e Sottotitoli/caption di HeyGen, assicurando che tutti i discenti comprendano efficacemente le tecniche essenziali di cross-selling.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona uno Strumento di Video Formazione al Cross-Selling

Potenzia il tuo team di vendita con video di formazione al cross-selling visivamente coinvolgenti e potenziati dall'AI che migliorano la conoscenza del prodotto e potenziano le strategie di vendita.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia trasformando le tue strategie di cross-selling in uno script dettagliato. Utilizza la nostra funzione 'Testo a video da script' per trasformare istantaneamente il tuo contenuto in un video professionale.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI Coinvolgente
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Questi avatar aiutano a rendere i tuoi video di cross-selling più dinamici e visivamente coinvolgenti per i tuoi team di vendita.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Media
Migliora i tuoi video di formazione alla vendita con la generazione di Voiceover di alta qualità, garantendo una consegna chiara e coerente del tuo messaggio di cross-selling.
4
Step 4
Applica il Branding e Finalizza
Applica i controlli di Branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che i tuoi video di formazione al cross-selling mantengano un aspetto professionale e coerente.

Accelera la Produzione di Video di Formazione

Produci video di formazione al cross-selling di alta qualità e d'impatto in pochi minuti utilizzando l'AI, consentendo aggiornamenti rapidi dei contenuti e un'educazione reattiva del team di vendita.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione al cross-selling?

HeyGen è un potente strumento di video formazione al cross-selling che consente ai team di vendita di creare video di formazione dinamici. Utilizza avatar AI e la funzione 'Testo a video da script' per produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente, migliorando la conoscenza del prodotto e le strategie di cross-selling.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la formazione visivamente coinvolgente alla vendita?

HeyGen ti consente di creare contenuti visivamente coinvolgenti per i tuoi team di vendita con avatar AI e controlli di branding personalizzati. Incorpora il tuo logo, i colori e genera sottotitoli/caption automatici per garantire una formazione professionale e d'impatto.

Posso creare rapidamente video di formazione alla vendita da script esistenti usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo per creare video di formazione alla vendita direttamente dai tuoi script esistenti. La nostra funzione 'Testo a video da script', combinata con la generazione avanzata di voiceover, trasforma rapidamente i contenuti scritti in moduli eLearning di alta qualità.

HeyGen supporta la creazione di video di role-play per la formazione alla vendita?

Sì, HeyGen è una piattaforma ideale per sviluppare video di role-play realistici per praticare strategie di cross-selling e migliorare la conoscenza del prodotto. Sfrutta una varietà di avatar AI e una ricca libreria multimediale per costruire scenari interattivi per i tuoi team di vendita.

